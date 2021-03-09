استمرار الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية في لبنان، ومبعوثة أممية في قطر لدعم عملية السلام الأفغانية

انقلاب ميانمار: تظاهرات ضخمة لمنع الشرطة من اعتقال النشطاء وذويهم
يعتزم المتظاهرون في ميانمار تنظيم
المزيد من المظاهرات في يانغون، كبرى مدن البلاد، في تحد لمحاولات السلطات
العسكرية اعتقال النشطاء وأولئك الذين يوفرون لهم المأوى.
وحاصرت قوات الأمن حوالى مائتي
متظاهر خلال الليل بعد أن أغلقت الشرطة منطقة سانشونج وأجرت عمليات تفتيش للمنازل.
ويُعتقد أن حوالي خمسين شخصًا قد
اعتقلوا خلال هذه العمليات.
وفي وقت متأخر من يوم الاثنين،
ألغى الجيش تراخيص خمس وسائل إعلام كانت تبث تغطية مستقلة للاحتجاجات ضد الانقلاب
الذي وقع الشهر الماضي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: الصين تطلق "أول جواز سفر صحي" في العالم
أطلقت الصين جواز سفر رقميا، يسمح لمواطنيها بإثبات حالتهم الصحية
أثناء السفر من وإلى الخارج.
وتظهر الشهادة الرقمية ما إذا كان حاملها قد تلقى اللقاح، إضافة
إلى نتائج اختبار فيروس كورونا.
واتيحت الشهادة الرقمية للمواطنين الصينيين عبر برنامج على منصة
التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات".
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إن الوثيقة أطلقت
"بهدف المساعدة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وتسهيل السفر عبر
الحدود"، غير أن "جواز السفر الصحي" الدولي الذي أتاحته السلطات
متاح فقط للمواطنين الصينيين وهو ليس إلزاميا بعد.
ويُنظر لتلك الشهادة، المتوافرة ورقيا أيضا، بوصفها أول "جواز
سفر لقاحي" معروف في العالم.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا من بين الدول التي تدرس
حاليا إطلاق تصاريح مماثلة. كما يعمل الاتحاد الأوروبي على إصدار "جواز سفر
أخضر"، من شأنه أن يسمح لمواطنيه بالسفر بين الدول الأعضاء وخارجها.
ومنذ نهاية
مارس/أذار 2020، حظرت الصين دخول الأجانب إلى أراضيها، باستثناء عدد محدود جدا،
كما خفضت بشكل كبير رحلاتها الدولية، في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا.
تواصل
مجموعات من المحتجين في لبنان قطع طرقات رئيسية في البلاد في إطار الاحتجاجات على
تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، فيما يستمر انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل
الدولار الأميركي مما يؤثر مباشرة على اسعار السلع كافة في لبنان، الذي يعتمد بشكل
أساسي على الاستيراد.
يأتي
ذلك بينما أوقفت القوى الامنية عدداً من الصرافين لاتهامهم بالمساهمة بالتلاعب
بسعر صرف الليرة من خلال عمليات مضاربة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال عقب اجتماع أمني يوم أمس أن قطع
الطرقات أمر مرفوض، ودعا الجيش والقوات الأمنية إلى التدخل لتطبيق القانون دون
تردد، حسب تعبيره.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
انقلاب ميانمار: تظاهرات ضخمة لمنع الشرطة من اعتقال النشطاء وذويهم
يعتزم المتظاهرون في ميانمار تنظيم المزيد من المظاهرات في يانغون، كبرى مدن البلاد، في تحد لمحاولات السلطات العسكرية اعتقال النشطاء وأولئك الذين يوفرون لهم المأوى.
وحاصرت قوات الأمن حوالى مائتي متظاهر خلال الليل بعد أن أغلقت الشرطة منطقة سانشونج وأجرت عمليات تفتيش للمنازل.
ويُعتقد أن حوالي خمسين شخصًا قد اعتقلوا خلال هذه العمليات.
وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، ألغى الجيش تراخيص خمس وسائل إعلام كانت تبث تغطية مستقلة للاحتجاجات ضد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.
فيروس كورونا: الصين تطلق "أول جواز سفر صحي" في العالم
أطلقت الصين جواز سفر رقميا، يسمح لمواطنيها بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى الخارج.
وتظهر الشهادة الرقمية ما إذا كان حاملها قد تلقى اللقاح، إضافة إلى نتائج اختبار فيروس كورونا.
واتيحت الشهادة الرقمية للمواطنين الصينيين عبر برنامج على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات".
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إن الوثيقة أطلقت "بهدف المساعدة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وتسهيل السفر عبر الحدود"، غير أن "جواز السفر الصحي" الدولي الذي أتاحته السلطات متاح فقط للمواطنين الصينيين وهو ليس إلزاميا بعد.
ويُنظر لتلك الشهادة، المتوافرة ورقيا أيضا، بوصفها أول "جواز سفر لقاحي" معروف في العالم.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا من بين الدول التي تدرس حاليا إطلاق تصاريح مماثلة. كما يعمل الاتحاد الأوروبي على إصدار "جواز سفر أخضر"، من شأنه أن يسمح لمواطنيه بالسفر بين الدول الأعضاء وخارجها.
ومنذ نهاية مارس/أذار 2020، حظرت الصين دخول الأجانب إلى أراضيها، باستثناء عدد محدود جدا، كما خفضت بشكل كبير رحلاتها الدولية، في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا.
الصراع في أفغانستان: مبعوثة أممية تصل إلى قطر لدعم المفاوضات المتعثرة
وصلت إلى قطر مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، ديبورا ليونز، في زيارة تهدف إلى إعطاء دفعة لمحادثات السلام الأفغانية المتعثرة التي تستضيفها الدوحة بين ممثلي الحكومة في كابول وحركة طالبان.
تأتي الزيارة في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل قبول مقترحها بتقليل العنف لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل حكومة مؤقتة.
وكان مسؤولون أفغان قد رفضوا الخطة الأمريكية معربين عن معارضتهم لأي انخراط لحركة طالبان في الحكومة الانتقالية.
ولم تقرر الولايات المتحدة بعد ما إذا كانت ستسحب باقي قواتها الموجودة في أفغانستان قبل مايو/أيار المقبل في ظل تصاعد أعمال العنف في البلاد.
الليرة اللبنانية: استمرار الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية
تواصل مجموعات من المحتجين في لبنان قطع طرقات رئيسية في البلاد في إطار الاحتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، فيما يستمر انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي مما يؤثر مباشرة على اسعار السلع كافة في لبنان، الذي يعتمد بشكل أساسي على الاستيراد.
يأتي ذلك بينما أوقفت القوى الامنية عدداً من الصرافين لاتهامهم بالمساهمة بالتلاعب بسعر صرف الليرة من خلال عمليات مضاربة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال عقب اجتماع أمني يوم أمس أن قطع الطرقات أمر مرفوض، ودعا الجيش والقوات الأمنية إلى التدخل لتطبيق القانون دون تردد، حسب تعبيره.