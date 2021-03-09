استمرار الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية في لبنان، ومبعوثة أممية في قطر لدعم عملية السلام الأفغانية

يعتزم المتظاهرون في ميانمار تنظيم المزيد من المظاهرات في يانغون، كبرى مدن البلاد، في تحد لمحاولات السلطات العسكرية اعتقال النشطاء وأولئك الذين يوفرون لهم المأوى.

وحاصرت قوات الأمن حوالى مائتي متظاهر خلال الليل بعد أن أغلقت الشرطة منطقة سانشونج وأجرت عمليات تفتيش للمنازل.

ويُعتقد أن حوالي خمسين شخصًا قد اعتقلوا خلال هذه العمليات.

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، ألغى الجيش تراخيص خمس وسائل إعلام كانت تبث تغطية مستقلة للاحتجاجات ضد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.