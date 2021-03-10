الجيش اللبناني يبدأ في إزالة حواجز الطرق، وقرار روسي بإبطاء تويتر بسبب "محتوى غير قانوني"

قالت\nروسيا الأربعاء إنها بصدد إبطاء خدمة تويتر للمستخدمين المحليين بسبب احجام منصة\nالتواصل الاجتماعي عن حذف "محتوى غير قانوني". وبحسب\nبيان للهيئة المنظمة لوسائل الإعلام في روسيا فإن سرعة الخدمة على الهواتف\nالمحمولة " سيتم إبطاؤها بنسبة 100 في المائة، و 50 في المائة بالنسبة للحواسب الإلكترونية". كما\nهددت الهيئة بحظر تويتر بشكل كلي في حال لم تحذف المواد غير القانونية، والتي تقول\nموسكو إنها تشمل مواد إباحية تظهر أطفالا. ولم تعلق شركة تويتر بعد على القرارات الروسية. واستخدم\nموقع تويتر على نطاق واسع من قبل مؤيدي المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني.
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تويتر: روسيا تقرر إبطاء خدمة موقع التواصل الاجتماعي بسبب "محتوى غير قانوني"
قالت روسيا الأربعاء إنها بصدد إبطاء خدمة تويتر للمستخدمين المحليين بسبب احجام منصة التواصل الاجتماعي عن حذف "محتوى غير قانوني".
وبحسب بيان للهيئة المنظمة لوسائل الإعلام في روسيا فإن سرعة الخدمة على الهواتف المحمولة " سيتم إبطاؤها بنسبة 100 في المائة، و 50 في المائة بالنسبة للحواسب الإلكترونية".
كما هددت الهيئة بحظر تويتر بشكل كلي في حال لم تحذف المواد غير القانونية، والتي تقول موسكو إنها تشمل مواد إباحية تظهر أطفالا. ولم تعلق شركة تويتر بعد على القرارات الروسية.
واستخدم موقع تويتر على نطاق واسع من قبل مؤيدي المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني.
الليرة اللبنانية: الجيش يبدأ في فتح الطرق بعد أسبوع من إغلاقها على يد محتجين
قال الجيش اللبناني إنه بدأ في إزالة حواجز الطرق بعدما أحرق المحتجون إطارات سيارات على مدى أسبوع لإغلاق الطرق في أرجاء البلاد وسط موجة غضب من الانهيار الاقتصادي والجمود السياسي.
وتقوم مجموعات من المحتجين بإحراق الإطارات يوميا لإغلاق الطرق منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى جديد الأسبوع الماضي مما فاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي.
وقال الجيش اللبناني في بيان على صفحته الرسمية على تويتر "نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظا على سلامة المواطنين، باشرت وحدات الجيش صباح اليوم على فتح الطرقات المغلقة".
وكان الرئيس ميشال عون قد طلب من الجيش وقوات الأمن إزالة الحواجز بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين يوم الاثنين.
وتسببت الأزمة المالية في لبنان التي اندلعت في أواخر 2019 في فقدان الكثيرين لوظائفهم وعجز الناس عن السحب من ودائعهم المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع.