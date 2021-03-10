الجيش اللبناني يبدأ في إزالة حواجز الطرق، وقرار روسي بإبطاء تويتر بسبب "محتوى غير قانوني"

قالت روسيا الأربعاء إنها بصدد إبطاء خدمة تويتر للمستخدمين المحليين بسبب احجام منصة التواصل الاجتماعي عن حذف "محتوى غير قانوني".

وبحسب بيان للهيئة المنظمة لوسائل الإعلام في روسيا فإن سرعة الخدمة على الهواتف المحمولة " سيتم إبطاؤها بنسبة 100 في المائة، و 50 في المائة بالنسبة للحواسب الإلكترونية".

كما هددت الهيئة بحظر تويتر بشكل كلي في حال لم تحذف المواد غير القانونية، والتي تقول موسكو إنها تشمل مواد إباحية تظهر أطفالا. ولم تعلق شركة تويتر بعد على القرارات الروسية.

واستخدم موقع تويتر على نطاق واسع من قبل مؤيدي المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني.