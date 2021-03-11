نتنياهو يلغي رحلته المقررة للإمارات مجلس الشعب الصيني يُقر تعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ

أفادت الأنباء الواردة من إسرائيل أن زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس لدولة الإمارات العربية المتحدة قد ألغيت.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن أحد أسباب ذلك هو أن سارة، زوجة نتنياهو، دخلت المستشفى بسبب التهاب الزائدة الدودية.
لكن تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية تقول أيضا إن الأردن لم يوافق بعد على مسار الرحلة عبر مجاله الجوي، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي إن ذلك ربما يرجع إلى إلغاء رحلة كان سيقوم بها ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي في القدس أمس الأربعاء بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية.
يذكر أن الإمارات إحدى الدول العربية التي وقعت اتفاق تطبيع مع إسرائيل العام الماضي.
AFPCopyright: AFP
واشنطن: "تطهير عرقي"ارتكب في تيغراي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أهالي تيغراي في شمال إثيوبيا يتعرضون لما وصفه بالتطهير العرقي.
ودعا في شهادته أمام لجنة في الكونغرس الحكومة الإثيوبية إلى وقف تلك الممارسات والتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة.
وقال بلينكن إن القوات الإريترية وميليشيا إثيوبية أخرى يجب أن تخرج من تيغراي.وكان بلينكن قد حث في وقت سابق من الشهر الجاري أديس أبابا على السماح بإجراء تحقيق دولي في الفظائع المزعومة في المنطقة.
ورفضت الحكومة الإثيوبية الانتقادات الأمريكية قائلة إن حرب تيغراي شأن داخلي.
وفي غضون ذلك، استقال
دبلوماسي إثيوبي رفيع المستوى احتجاجا على ارتكاب فظائع مزعومة في الصراع الدائر
في منطقة تيغراي الشمالية.
وقال برهان كيدانماريام،
نائب رئيس البعثة في السفارة الإثيوبية في واشنطن: "أستقيل من منصبي احتجاجا
على حرب الإبادة الجماعية في تيغراي واحتجاجا على كل القمع والتدمير الذي تمارسه
الحكومة في إثيوبيا".
وانتقد رئيس
الوزراء أبي أحمد لقيادته البلاد "في طريق مظلم نحو الدمار والتفكك"،
مضيفا أن الحكومة تكذب "بينما يشهد العالم كله ذلك".
وبحسب ما ورد فقد قُتل آلاف الأشخاص وفر مئات الآلاف من منازلهم في تيغراي.
وقال برهان إن
تورط القوات الإريترية وقوات من إقليم أمهرة المجاور في "ارتكاب الفظائع
والتدمير الوحشي لتيغراي" زاد الكراهية بين الأعراق المختلفة في البلاد.
وتنكر الحكومتان
الإريترية والإثيوبية تورط القوات الإريترية في نزاع تيغراي.
وكان النزاع قد تصاعد في أوائل نوفمبر/تشرين
الثاني الماضي عندما أمرأبي أحمد بشن هجوم عسكري ضد جبهة تحرير شعب تيغراي.
وقال أبي إن
الهجوم جاء ردا على هجوم على قاعدة عسكرية بها قوات حكومية في تيغراي.
وقالت جبهة تحرير
شعب تيغراي إنها استولت على القاعدة كضربة وقائية لأنها تخشى التدخل الفيدرالي في
تيغراي.
حركة فتح تقرر فصل ناصر القدوة من عضويتها
قررت اللجنة المركزية لحركة فتح، فصل عضو اللجنة المركزية ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة.
ونص قرار الفصل الذي أصدرته اللجنة المركزية للحركة، على أن تعطى للقدوة 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها، بحسب نص القرار.
وأضافت اللجنة المركزية أن ذلك القرار "جاء بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الأعضاء المكلفين بذلك، التزاما بالنظام الداخلي، و بقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه".
وكان القدوة (68 عاما)، وهو ابن شقيقة الرئيس
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وجّه مؤخرا انتقادات لاذعة للقيادة الفلسطينية وحركة
"فتح".
وأعلن في الفترة الماضية عن نيته تشكيل قائمة
منفصلة تحت اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي"، لخوض الانتخابات التشريعية
المقرر عقدها في 22 مايو/أيار القادم.
ReutersCopyright: Reuters
مجلس الشعب الصيني يقر خطة تعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ
أقر مجلس الشعب الصيني الخميس إدخال تعديلات
على نظام هونغ كونغ الانتخابي تشمل منح بكين سلطة رفض المرّشحين للانتخابات.
وقد صوّتت غالبية أعضاء المجلس لصالح هذه
التعديلات التي تأتي في إطار سعي الصين لتشكيل حكومة جديدة في المدينة التي شهدت تظاهرات
ضخمة مطالبة بالديموقراطية.
وتحرّكت بكين بحزم لتفكيك أسس الديموقراطية في هونغ كونغ بعد
التظاهرات الضخمة التي هزّت المدينة عام 2019 وتخللها العنف أحيانا.
وكانت قيادة الحزب الشيوعي فرضت قانونا واسعا للأمن القومي على هونغ كونغ خلال اجتماع مجلس الشعب العام الماضي.
واستخدم القانون منذ ذلك الحين لسجن عشرات المدافعين عن الديموقراطية ما أدى
إلى إضعاف الحركة الاحتجاجية في المدينة التي كانت تتمتع بحريات سياسية أوسع من
تلك التي يحظى بها البر الرئيسي بموجب قاعدة "بلد واحد بنظامين".
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نتنياهو يلغي رحلته المقررة للإمارات
أفادت الأنباء الواردة من إسرائيل أن زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس لدولة الإمارات العربية المتحدة قد ألغيت.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن أحد أسباب ذلك هو أن سارة، زوجة نتنياهو، دخلت المستشفى بسبب التهاب الزائدة الدودية.
لكن تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية تقول أيضا إن الأردن لم يوافق بعد على مسار الرحلة عبر مجاله الجوي، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي إن ذلك ربما يرجع إلى إلغاء رحلة كان سيقوم بها ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي في القدس أمس الأربعاء بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية.
يذكر أن الإمارات إحدى الدول العربية التي وقعت اتفاق تطبيع مع إسرائيل العام الماضي.
واشنطن: "تطهير عرقي"ارتكب في تيغراي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أهالي تيغراي في شمال إثيوبيا يتعرضون لما وصفه بالتطهير العرقي.
ودعا في شهادته أمام لجنة في الكونغرس الحكومة الإثيوبية إلى وقف تلك الممارسات والتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة.
وقال بلينكن إن القوات الإريترية وميليشيا إثيوبية أخرى يجب أن تخرج من تيغراي.وكان بلينكن قد حث في وقت سابق من الشهر الجاري أديس أبابا على السماح بإجراء تحقيق دولي في الفظائع المزعومة في المنطقة.
ورفضت الحكومة الإثيوبية الانتقادات الأمريكية قائلة إن حرب تيغراي شأن داخلي.
وفي غضون ذلك، استقال دبلوماسي إثيوبي رفيع المستوى احتجاجا على ارتكاب فظائع مزعومة في الصراع الدائر في منطقة تيغراي الشمالية.
وقال برهان كيدانماريام، نائب رئيس البعثة في السفارة الإثيوبية في واشنطن: "أستقيل من منصبي احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية في تيغراي واحتجاجا على كل القمع والتدمير الذي تمارسه الحكومة في إثيوبيا".
وانتقد رئيس الوزراء أبي أحمد لقيادته البلاد "في طريق مظلم نحو الدمار والتفكك"، مضيفا أن الحكومة تكذب "بينما يشهد العالم كله ذلك".
أزمة تيغراي: الجيش الإثيوبي يعتقل مراسل بي بي سي في الإقليم
أزمة تيغراي: أي دور لإرتيريا فيما حدث بإثيوبيا؟
وبحسب ما ورد فقد قُتل آلاف الأشخاص وفر مئات الآلاف من منازلهم في تيغراي.
وقال برهان إن تورط القوات الإريترية وقوات من إقليم أمهرة المجاور في "ارتكاب الفظائع والتدمير الوحشي لتيغراي" زاد الكراهية بين الأعراق المختلفة في البلاد.
وتنكر الحكومتان الإريترية والإثيوبية تورط القوات الإريترية في نزاع تيغراي.
وكان النزاع قد تصاعد في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما أمرأبي أحمد بشن هجوم عسكري ضد جبهة تحرير شعب تيغراي.
وقال أبي إن الهجوم جاء ردا على هجوم على قاعدة عسكرية بها قوات حكومية في تيغراي.
وقالت جبهة تحرير شعب تيغراي إنها استولت على القاعدة كضربة وقائية لأنها تخشى التدخل الفيدرالي في تيغراي.
حركة فتح تقرر فصل ناصر القدوة من عضويتها
قررت اللجنة المركزية لحركة فتح، فصل عضو اللجنة المركزية ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة.
ونص قرار الفصل الذي أصدرته اللجنة المركزية للحركة، على أن تعطى للقدوة 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها، بحسب نص القرار.
وأضافت اللجنة المركزية أن ذلك القرار "جاء بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الأعضاء المكلفين بذلك، التزاما بالنظام الداخلي، و بقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه".
وكان القدوة (68 عاما)، وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وجّه مؤخرا انتقادات لاذعة للقيادة الفلسطينية وحركة "فتح".
وأعلن في الفترة الماضية عن نيته تشكيل قائمة منفصلة تحت اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي"، لخوض الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 22 مايو/أيار القادم.
مجلس الشعب الصيني يقر خطة تعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ
أقر مجلس الشعب الصيني الخميس إدخال تعديلات على نظام هونغ كونغ الانتخابي تشمل منح بكين سلطة رفض المرّشحين للانتخابات.
وقد صوّتت غالبية أعضاء المجلس لصالح هذه التعديلات التي تأتي في إطار سعي الصين لتشكيل حكومة جديدة في المدينة التي شهدت تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية.
وتحرّكت بكين بحزم لتفكيك أسس الديموقراطية في هونغ كونغ بعد التظاهرات الضخمة التي هزّت المدينة عام 2019 وتخللها العنف أحيانا.
وكانت قيادة الحزب الشيوعي فرضت قانونا واسعا للأمن القومي على هونغ كونغ خلال اجتماع مجلس الشعب العام الماضي.
واستخدم القانون منذ ذلك الحين لسجن عشرات المدافعين عن الديموقراطية ما أدى إلى إضعاف الحركة الاحتجاجية في المدينة التي كانت تتمتع بحريات سياسية أوسع من تلك التي يحظى بها البر الرئيسي بموجب قاعدة "بلد واحد بنظامين".