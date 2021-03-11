نتنياهو يلغي رحلته المقررة للإمارات مجلس الشعب الصيني يُقر تعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ

أفادت الأنباء الواردة من إسرائيل أن زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس لدولة الإمارات العربية المتحدة قد ألغيت.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن أحد أسباب ذلك هو أن سارة، زوجة نتنياهو، دخلت المستشفى بسبب التهاب الزائدة الدودية.

لكن تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية تقول أيضا إن الأردن لم يوافق بعد على مسار الرحلة عبر مجاله الجوي، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي إن ذلك ربما يرجع إلى إلغاء رحلة كان سيقوم بها ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي في القدس أمس الأربعاء بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية.

يذكر أن الإمارات إحدى الدول العربية التي وقعت اتفاق تطبيع مع إسرائيل العام الماضي.