فيروس كورونا: رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث إمكانية تمديد الإغلاق، ومقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في ميانمار

انقلاب ميانمار: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في احتجاجات ضد الانقلاب
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل برصاص قوات الأمن في ميانمار مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.
وقُتل رجلان أمام مركز للشرطة في بلدة ثاكيتا في يانغون، حيث كانا يطالبان بالإفراج عن متظاهرين آخرين.
وقُتلت امرأة بالرصاص في ماندالاي حيث ذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجيش استخدم الذخيرة الحية ضد مظاهرة سلمية.
وتُظهر الصور المنشورة على الإنترنت العديد من المصابين بجروح خطيرة، بما في ذلك راهب بوذي.
وتقول الأمم المتحدة إن حكام ميانمار العسكريين قتلوا ما لا يقل عن سبعين شخصًا واعتقلوا الآلاف في إطار جهودهم لسحق المعارضة للانقلاب.
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فيروس كورونا: رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث إمكانية تمديد الإغلاق الشامل لمكافحة الفيروس
يعقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اجتماعا مع وزيرة
الصحة والمحافظين في الضفة الغربية، لبحث
تفشي فيروس كورونا وإمكانية تمديد الإغلاق
الشامل في عدد من المدن أوطرح تسهيلات محدودة مع الإبقاء على الإجراءات الوقائية
المشددة لمكافحة الوباء.
وفرضت الحكومة إغلاقا شاملا لمدة أسبوع على عدد من مدن الضفة
الغربية منذ الأحد الماضي، لوقف انتشار الفيروس مع تزايد عدد الوفيات والمصابين
الجدد به.
ومنحت الحكومة المحافظين في كل مدينة صلاحية إعلان الإجراءات
الوقائية اللازمة لوقف انتشار فيروس كورونا.
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انقلاب ميانمار: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في احتجاجات ضد الانقلاب
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل برصاص قوات الأمن في ميانمار مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.
وقُتل رجلان أمام مركز للشرطة في بلدة ثاكيتا في يانغون، حيث كانا يطالبان بالإفراج عن متظاهرين آخرين.
وقُتلت امرأة بالرصاص في ماندالاي حيث ذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجيش استخدم الذخيرة الحية ضد مظاهرة سلمية.
وتُظهر الصور المنشورة على الإنترنت العديد من المصابين بجروح خطيرة، بما في ذلك راهب بوذي.
وتقول الأمم المتحدة إن حكام ميانمار العسكريين قتلوا ما لا يقل عن سبعين شخصًا واعتقلوا الآلاف في إطار جهودهم لسحق المعارضة للانقلاب.
فيروس كورونا: رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث إمكانية تمديد الإغلاق الشامل لمكافحة الفيروس
يعقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اجتماعا مع وزيرة الصحة والمحافظين في الضفة الغربية، لبحث تفشي فيروس كورونا وإمكانية تمديد الإغلاق الشامل في عدد من المدن أوطرح تسهيلات محدودة مع الإبقاء على الإجراءات الوقائية المشددة لمكافحة الوباء.
وفرضت الحكومة إغلاقا شاملا لمدة أسبوع على عدد من مدن الضفة الغربية منذ الأحد الماضي، لوقف انتشار الفيروس مع تزايد عدد الوفيات والمصابين الجدد به.
ومنحت الحكومة المحافظين في كل مدينة صلاحية إعلان الإجراءات الوقائية اللازمة لوقف انتشار فيروس كورونا.