فيروس كورونا: رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث إمكانية تمديد الإغلاق، ومقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في ميانمار

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل برصاص قوات الأمن في ميانمار مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

وقُتل رجلان أمام مركز للشرطة في بلدة ثاكيتا في يانغون، حيث كانا يطالبان بالإفراج عن متظاهرين آخرين.

وقُتلت امرأة بالرصاص في ماندالاي حيث ذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجيش استخدم الذخيرة الحية ضد مظاهرة سلمية.

وتُظهر الصور المنشورة على الإنترنت العديد من المصابين بجروح خطيرة، بما في ذلك راهب بوذي.

وتقول الأمم المتحدة إن حكام ميانمار العسكريين قتلوا ما لا يقل عن سبعين شخصًا واعتقلوا الآلاف في إطار جهودهم لسحق المعارضة للانقلاب.