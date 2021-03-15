المبعوث الأممي لسوريا يدعو لحل سريع للأزمة الإنسانية، و50 قتيلا في اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في ميانمار

بيونسيه وتايلور سويفت تتربعان على عرش الفائزات بجوائز "غرامي"
حطمت المغنية الأميركية بيونسيه الرقم القياسي في عدد جوائز "غرامي" الموسيقية التي حصلت عليها امرأة، بعد فوزها في فئة أفضل أداء "أر أند بي" عن أغنية "بلاك باريد" .
و بذلك يكون مجموع ما فازت به بيونسيه خلال مسيرتها 28 جائزة غرامي.
وفازت المغنية الأمريكية تايلور سويفت بجائزة ألبوم العام عن "فولكلور"، وباتت بذلك أول امرأة تحصل على هذه الجائزة ثلاث مرات، معادلةً هذا الإنجاز الذي سبقها إليه عمالقة الموسيقى كستيفي ووندر وفرانك سيناترا وبول سايمون.
وهي كانت نالت هذه الجائزة عن "فيرليس" عام 2010 وعن "1989" عام 2016.
وفي فئة أفضل فنان جديد، فازت ميغن ذي ستاليون لتصبح أول مغنية راب تحصل على هذه الجائزة المرموقة منذ لورين هيل عام 1999.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
تظاهرات للنساء في أستراليا بعد اغتصاب موظفة داخل البرلمان
تظاهر عشرات الآلاف من النساء في شتى أرجاء استراليا للمطالبة بالعدالة لضحايا الابتزاز والعنف الجنسي.
ورفع المتظاهرون خارج مبنى البرلمان في كانبيرا، شعارات مؤيدة لموظفة حكومية سابقة تدعى، بريتاني هيغينز، اتهمت الشهر الماضي زميلة لها باغتصابها داخل مبنى البرلمان.
وتصاعد الغضب في الأسابيع الأخيرة بسبب تعامل الحكومة مع المزاعم.
ورفض منظمو المسيرات دعوة للقاء رئيس الوزراء سكوت موريسون، قائلين إنه لن يكون من المناسب الاجتماع خلف أبواب مغلقة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
انقلاب ميانمار: مقتل ما لا يقل عن 50 متظاهر في اشتباكات مع الأمن
Getty ImagesCopyright: Getty Images
يُعتقد أن ما لا يقل عن خمسين محتجًا قتلوا في ميانمار خلال أعمال عنف شهدتها البلاد يوم الأحد بين المتظاهرين وقوات الأمن.
ويعد الأحد أسوأ يوم يشهد اعتداءات من الأمن منذ الانقلاب العسكري في ميانمار الشهر الماضي.
وسقط المزيد من القتلى يوم الاثنين.
وفرض الجيش الأحكام العرفية في عدة مناطق من أكبر مدينتين في البلاد، يانغون وماندالاي.
ويمكن الآن محاكمة المتظاهرين أمام المحاكم العسكرية.
وفي غضون ذلك، تم تأجيل جلسة استماع للزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي بسبب مشاكل في الإنترنت.
وقطع الجيش خدمات الإنترنت لعرقلة المحتجين.
ولم يُسمح لسو تشي سوى بمحاميين صغيرين وغير معروفين للدفاع عنها.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
المبعوث الأممي لسوريا يدعو إلى سرعة مواجهة الأزمة الإنسانية وإنهاء الحرب
في الذكرى
العاشرة لاشتعال الحرب في سوريا، يلقى المبعوث الأممي
الخاص لسوريا غير بيدرسن كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، يدعو فيها إلى تنحية
خلافاتها جانباً لمواجهة الأزمة الإنسانية هناك والتحرك نحو إنهاء الحرب عبر
المفاوضات.
وأسفرت الحرب
المستعرة منذ 10 سنوات عن مقتل وفقد مئات
الآلاف من الأشخاص منذ ذلك الحين.
وفر نصف سكان سوريا
ما قبل الحرب البالغ عددهم 22 مليون نسمة من البلاد أو نزحوا داخل سوريا ، كما أن 60 % منهم
يعانون الجوع.
تغطية مباشرة
يحررها اليوم: نغم قاسم
time_stated_uk
بيونسيه وتايلور سويفت تتربعان على عرش الفائزات بجوائز "غرامي"
حطمت المغنية الأميركية بيونسيه الرقم القياسي في عدد جوائز "غرامي" الموسيقية التي حصلت عليها امرأة، بعد فوزها في فئة أفضل أداء "أر أند بي" عن أغنية "بلاك باريد" .
و بذلك يكون مجموع ما فازت به بيونسيه خلال مسيرتها 28 جائزة غرامي.
وفازت المغنية الأمريكية تايلور سويفت بجائزة ألبوم العام عن "فولكلور"، وباتت بذلك أول امرأة تحصل على هذه الجائزة ثلاث مرات، معادلةً هذا الإنجاز الذي سبقها إليه عمالقة الموسيقى كستيفي ووندر وفرانك سيناترا وبول سايمون.
وهي كانت نالت هذه الجائزة عن "فيرليس" عام 2010 وعن "1989" عام 2016.
وفي فئة أفضل فنان جديد، فازت ميغن ذي ستاليون لتصبح أول مغنية راب تحصل على هذه الجائزة المرموقة منذ لورين هيل عام 1999.
تظاهرات للنساء في أستراليا بعد اغتصاب موظفة داخل البرلمان
تظاهر عشرات الآلاف من النساء في شتى أرجاء استراليا للمطالبة بالعدالة لضحايا الابتزاز والعنف الجنسي.
ورفع المتظاهرون خارج مبنى البرلمان في كانبيرا، شعارات مؤيدة لموظفة حكومية سابقة تدعى، بريتاني هيغينز، اتهمت الشهر الماضي زميلة لها باغتصابها داخل مبنى البرلمان.
وتصاعد الغضب في الأسابيع الأخيرة بسبب تعامل الحكومة مع المزاعم.
ورفض منظمو المسيرات دعوة للقاء رئيس الوزراء سكوت موريسون، قائلين إنه لن يكون من المناسب الاجتماع خلف أبواب مغلقة.
انقلاب ميانمار: مقتل ما لا يقل عن 50 متظاهر في اشتباكات مع الأمن
يُعتقد أن ما لا يقل عن خمسين محتجًا قتلوا في ميانمار خلال أعمال عنف شهدتها البلاد يوم الأحد بين المتظاهرين وقوات الأمن.
ويعد الأحد أسوأ يوم يشهد اعتداءات من الأمن منذ الانقلاب العسكري في ميانمار الشهر الماضي.
وسقط المزيد من القتلى يوم الاثنين.
وفرض الجيش الأحكام العرفية في عدة مناطق من أكبر مدينتين في البلاد، يانغون وماندالاي.
ويمكن الآن محاكمة المتظاهرين أمام المحاكم العسكرية.
وفي غضون ذلك، تم تأجيل جلسة استماع للزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي بسبب مشاكل في الإنترنت.
وقطع الجيش خدمات الإنترنت لعرقلة المحتجين.
ولم يُسمح لسو تشي سوى بمحاميين صغيرين وغير معروفين للدفاع عنها.
المبعوث الأممي لسوريا يدعو إلى سرعة مواجهة الأزمة الإنسانية وإنهاء الحرب
في الذكرى العاشرة لاشتعال الحرب في سوريا، يلقى المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، يدعو فيها إلى تنحية خلافاتها جانباً لمواجهة الأزمة الإنسانية هناك والتحرك نحو إنهاء الحرب عبر المفاوضات.
وأسفرت الحرب المستعرة منذ 10 سنوات عن مقتل وفقد مئات الآلاف من الأشخاص منذ ذلك الحين.
وفر نصف سكان سوريا ما قبل الحرب البالغ عددهم 22 مليون نسمة من البلاد أو نزحوا داخل سوريا ، كما أن 60 % منهم يعانون الجوع.