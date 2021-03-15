المبعوث الأممي لسوريا يدعو لحل سريع للأزمة الإنسانية، و50 قتيلا في اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في ميانمار

حطمت المغنية الأميركية بيونسيه الرقم القياسي في عدد جوائز "غرامي" الموسيقية التي حصلت عليها امرأة، بعد فوزها في فئة أفضل أداء "أر أند بي" عن أغنية "بلاك باريد" .

و بذلك يكون مجموع ما فازت به بيونسيه خلال مسيرتها 28 جائزة غرامي.

وفازت المغنية الأمريكية تايلور سويفت بجائزة ألبوم العام عن "فولكلور"، وباتت بذلك أول امرأة تحصل على هذه الجائزة ثلاث مرات، معادلةً هذا الإنجاز الذي سبقها إليه عمالقة الموسيقى كستيفي ووندر وفرانك سيناترا وبول سايمون.

وهي كانت نالت هذه الجائزة عن "فيرليس" عام 2010 وعن "1989" عام 2016.

وفي فئة أفضل فنان جديد، فازت ميغن ذي ستاليون لتصبح أول مغنية راب تحصل على هذه الجائزة المرموقة منذ لورين هيل عام 1999.