.
مباشر

استهداف قاعدة عسكرية عراقية تضمّ أمريكيين بسبعة صواريخ، والرئيس التونسي يزور ليبيا غدا

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

يحررها اليوم: سلمى عمارة و نغم قاسم

time_stated_uk

  1. الرئيس التونسي في ليبيا غدا لدعم المسار الديمقراطي

    قال مكتب الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الرئيس سيزور ليبيا، غدا الأربعاء، وذلك بعدما أدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين.

    وذكر مكتب سعيد أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا، التي تطمح إلى إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات.

    .
    Copyright: ANADOLU AGENCY

  2. استهداف قاعدة عسكرية عراقية تضمّ أمريكيين بسبعة صواريخ

    أفاد مصدر بالجيش العراقي باستهداف سبعة صواريخ، مساء الاثنين، قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضم أمريكيين، شمال بغداد، في أحدث هجوم في سلسلة هجمات عادة ما تنسبها واشنطن لفصائل موالية لإيران في العراق.

    ولم يسفر الهجوم عن ضحايا أو أضرار داخل القاعدة، بحسب المصدر الذي أوضح أن صاروخين سقطا داخلها، بينما سقط خمسة صواريخ في قرية البو حسان القريبة.

    وأطلقت الصواريخ، وهي من نوع كاتيوشا، من قرية مجاورة في محافظة ديالي.

    وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي، في تغريدة على تويتر، مساء الاثنين، بسقوط "صاروخين خارج قاعدة بلد الجوية دون خسائر تذكر"، مضيفةً أن "انطلاقهما كان من منطقة سعدية الشط قاطع عمليات ديالى".

    ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن واشنطن عادة ما تنسب الهجمات المماثلة لفصائل مسلحة تمولها إيران.

    View more on twitter
العودة إلى أعلى