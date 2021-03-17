ثمانية قتلى في إطلاق نار على مراكز تدليك آسيوية في ولاية جورجيا الأمريكية، و"الحرب في اليمن عادت بكامل قوتها"

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، إن الحرب في اليمن "عادت بكامل شراستها"، وسط تجدد المحاولات لحمل طرفي الحرب على الحوار، وتحذيرات الأمم المتحدة من أن البلاد تتجه نحو مجاعة واسعة النطاق.

وأبلغ جريفيث المجلس بأن الحرب، المستمرة منذ أكثر من ست سنوات، تزداد سوءا مع هجوم الحوثيين على مأرب، آخر معاقل الحكومة اليمنية في الشمال، ما يعرض حياة ملايين المدنيين للخطر.

وفي كلمته للمجلس، المؤلف من 15 عضوا، قال جريفيث "نشهد أيضا فتح جبهات أخرى في اليمن منها التصعيد العسكري في حجة وتعز والحديدة. الحرب عادت بكامل قوتها".

وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن، عام 2015، بعد أن أطاحت جماعة أنصار الله الحوثي، المدعومة من إيران بحكومة البلاد من العاصمة صنعاء.

من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، للمجلس "لا بد من توقف الموت والعنف. ندعو الحوثيين لقبول وقف فوري وشامل لإطلاق النار على مستوى البلاد ووقف جميع الهجمات، وفي الوقت نفسه سنواصل محاسبة قيادة الحوثيين".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جعل إنهاء الحرب في اليمن أولوية. وقال مبعوثه الخاص، تيم ليندركينغ، الجمعة إن "خطة جيدة" لوقف إطلاق النار في اليمن معروضة على قيادة الحوثيين منذ "عدة أيام".