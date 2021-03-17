ثمانية قتلى في إطلاق نار على مراكز تدليك آسيوية في ولاية جورجيا الأمريكية، و"الحرب في اليمن عادت بكامل قوتها"

مبعوث الأمم المتحدة: الحرب في اليمن عادت بكامل قوتها
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، لمجلس
الأمن، مساء الثلاثاء، إن الحرب في اليمن "عادت بكامل شراستها"، وسط
تجدد المحاولات لحمل طرفي الحرب على الحوار، وتحذيرات الأمم المتحدة من أن البلاد
تتجه نحو مجاعة واسعة النطاق.
وأبلغ جريفيث المجلس بأن الحرب، المستمرة منذ أكثر من ست
سنوات، تزداد سوءا مع هجوم الحوثيين على مأرب، آخر معاقل الحكومة اليمنية في
الشمال، ما يعرض حياة ملايين المدنيين للخطر.
وفي كلمته للمجلس، المؤلف من 15 عضوا، قال جريفيث "نشهد
أيضا فتح جبهات أخرى في اليمن منها التصعيد العسكري في حجة وتعز والحديدة. الحرب
عادت بكامل قوتها".
وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن، عام 2015،
بعد أن أطاحت جماعة أنصار الله الحوثي، المدعومة من إيران بحكومة البلاد من
العاصمة صنعاء.
من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس
جرينفيلد، للمجلس "لا بد من توقف الموت والعنف. ندعو الحوثيين لقبول وقف فوري
وشامل لإطلاق النار على مستوى البلاد ووقف جميع الهجمات، وفي الوقت نفسه سنواصل
محاسبة قيادة الحوثيين".
ويذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جعل إنهاء الحرب في اليمن أولوية. وقال مبعوثه الخاص، تيم ليندركينغ، الجمعة إن "خطة جيدة" لوقف إطلاق النار في اليمن معروضة على قيادة الحوثيين منذ "عدة أيام".
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ثمانية قتلى في إطلاق نار على مراكز تدليك آسيوية في ولاية جورجيا الأمريكية
قتل ثمانية أشخاص، الثلاثاء، بينهم ست نساء من أصول
آسيوية، في هجوم بالرصاص على ثلاثة صالونات تدليك في ضواحي أتلانتا، بولاية جورجيا
الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.
واعتقلت الشرطة مشتبها به
في الهجوم، الذي وقع وسط تزايد الأعمال المعادية
للآسيويين في الولايات المتحدة.
ولم يعرف بعد ما اذا كان ثمة دوافع عنصرية للهجمات.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن ناطق باسم الشرطة
المحلية القول إنه بعد التدقيق في صور كاميرات المراقبة "من المرجح جدا" أن
يكون نفس مطلق النار ضالع في الهجمات الثلاثة.
ووقع أول إطلاق نار، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في
صالون تدليك يبعد 50 كلم عن أتلانتا، كبرى مدن ولاية جورجيا، موقعا أربعة قتلى
وجريحين.
وفي وقت لاحق، وقع حادثا إطلاق نار آخران، أسفرا عن
أربعة قتلى في صالوني تدليك مجاورين في أتلانتا.
وفي بيان لها، قالت إدارة الشرطة إن رجالها عثروا
"فور وصولهم، على ثلاث نساء متوفيات داخل الموقع جراء جراح ناتجة عن أعيرة
نارية".
وأضافت أنه خلال تواجدهم في مسرح الجريمة، "أُبلغ
رجال الشرطة عن حصول إطلاق نار في موقع محاذ في الشارع نفسه، ولدى استجابتهم عثروا
على امرأة رابعة قتيلة".
وأوقفت الشرطة مشتبها به، يدعى روبرت آرون لونغ، ويبلغ من العمر 21
عاما، بعد عملية مطاردة على بعد 240 كيلومترا جنوب أتلانتا.
وفي خطاب ألقاه الخميس الماضي، ندد الرئيس الأمريكي، جو
بايدن، بأعمال العنف ضد الأمريكيين من أصول آسيوية "الذين يتعرضون لهجمات
وترهيب ولوم ويستخدمون كبش فداء".
ويرى ناشطون مناهضون للعنصرية، أن مشاعر العداء ضد الآسيويين تأججت
بسبب خطاب الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي غالبا ما وصف كورونا بأنه "فيروس
صيني".
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مبعوث الأمم المتحدة: الحرب في اليمن عادت بكامل قوتها
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، إن الحرب في اليمن "عادت بكامل شراستها"، وسط تجدد المحاولات لحمل طرفي الحرب على الحوار، وتحذيرات الأمم المتحدة من أن البلاد تتجه نحو مجاعة واسعة النطاق.
وأبلغ جريفيث المجلس بأن الحرب، المستمرة منذ أكثر من ست سنوات، تزداد سوءا مع هجوم الحوثيين على مأرب، آخر معاقل الحكومة اليمنية في الشمال، ما يعرض حياة ملايين المدنيين للخطر.
وفي كلمته للمجلس، المؤلف من 15 عضوا، قال جريفيث "نشهد أيضا فتح جبهات أخرى في اليمن منها التصعيد العسكري في حجة وتعز والحديدة. الحرب عادت بكامل قوتها".
وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن، عام 2015، بعد أن أطاحت جماعة أنصار الله الحوثي، المدعومة من إيران بحكومة البلاد من العاصمة صنعاء.
من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، للمجلس "لا بد من توقف الموت والعنف. ندعو الحوثيين لقبول وقف فوري وشامل لإطلاق النار على مستوى البلاد ووقف جميع الهجمات، وفي الوقت نفسه سنواصل محاسبة قيادة الحوثيين".
ويذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جعل إنهاء الحرب في اليمن أولوية. وقال مبعوثه الخاص، تيم ليندركينغ، الجمعة إن "خطة جيدة" لوقف إطلاق النار في اليمن معروضة على قيادة الحوثيين منذ "عدة أيام".
ثمانية قتلى في إطلاق نار على مراكز تدليك آسيوية في ولاية جورجيا الأمريكية
قتل ثمانية أشخاص، الثلاثاء، بينهم ست نساء من أصول آسيوية، في هجوم بالرصاص على ثلاثة صالونات تدليك في ضواحي أتلانتا، بولاية جورجيا الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.
واعتقلت الشرطة مشتبها به في الهجوم، الذي وقع وسط تزايد الأعمال المعادية للآسيويين في الولايات المتحدة.
ولم يعرف بعد ما اذا كان ثمة دوافع عنصرية للهجمات.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن ناطق باسم الشرطة المحلية القول إنه بعد التدقيق في صور كاميرات المراقبة "من المرجح جدا" أن يكون نفس مطلق النار ضالع في الهجمات الثلاثة.
ووقع أول إطلاق نار، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في صالون تدليك يبعد 50 كلم عن أتلانتا، كبرى مدن ولاية جورجيا، موقعا أربعة قتلى وجريحين.
وفي وقت لاحق، وقع حادثا إطلاق نار آخران، أسفرا عن أربعة قتلى في صالوني تدليك مجاورين في أتلانتا.
وفي بيان لها، قالت إدارة الشرطة إن رجالها عثروا "فور وصولهم، على ثلاث نساء متوفيات داخل الموقع جراء جراح ناتجة عن أعيرة نارية".
وأضافت أنه خلال تواجدهم في مسرح الجريمة، "أُبلغ رجال الشرطة عن حصول إطلاق نار في موقع محاذ في الشارع نفسه، ولدى استجابتهم عثروا على امرأة رابعة قتيلة".
وأوقفت الشرطة مشتبها به، يدعى روبرت آرون لونغ، ويبلغ من العمر 21 عاما، بعد عملية مطاردة على بعد 240 كيلومترا جنوب أتلانتا.
وفي خطاب ألقاه الخميس الماضي، ندد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأعمال العنف ضد الأمريكيين من أصول آسيوية "الذين يتعرضون لهجمات وترهيب ولوم ويستخدمون كبش فداء".
ويرى ناشطون مناهضون للعنصرية، أن مشاعر العداء ضد الآسيويين تأججت بسبب خطاب الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي غالبا ما وصف كورونا بأنه "فيروس صيني".