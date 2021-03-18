البرلمان العراقي يصوت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل، وزلزال يهز شرق الجزائر دون خسائر

زلزال قوي يهز الجزائر دون إصابات أو خسائر في الأرواح
وقع زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق الجزائر، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.
وقالت إدارة "الحماية المدنية الجزائرية" في بيان إنها "تطمئن المواطنين بأنه لا خسائر في الأرواح ولا أضرار مادية مهمة".
وبحسب المركز الجزائري لأبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، تبعت الزلزال "سبع هزات ارتدادية بلغت شدتها بين 3 و5,1 درجات"، واستبعد مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية حدوث تسونامي نظرا للطبيعة الجيولوجية للساحل الجزائري".
وهرع السكان إلى الشوارع، ومنهم من قضى الليل خارج البيت بسبب الزلزال.
وشعر بالزلزال سكان العاصمة الجزائرية التي تبعد 250 كلم غرب بجاية، وكذلك سكان مدينة عنابة على بعد 350 كلم شرقا قرب الحدود التونسية.
بدء قبول طلبات الترشح في الانتخابات التشريعية الفلسطينية السبت المقبل
قالت لجنة الانتخابات
المركزية للانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية إنها ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت
المقبل استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يومًا تنتهي في 31
مارس/ آذار الجاري.
وأضافت أنها ستتسلم
طلبات الترشح في مقرها بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في غزة.
وستقوم لجنة الانتخابات
خلال خمسة أيام بدراسة الطلب ومرفقاته للتأكد من استيفائه للشروط القانونية، وتصدر
قرارها بقبول أو رفض الطلب ويتم تبليغ القائمة الانتخابية رسميًا بالقرار.
وفي حال وجود خلل في طلب
الترشح يستدعي التصويب، تقوم اللجنة بتوجيه كتاب رسمي لمنسق القائمة وتتيح لها
فرصة تصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة.
وينظم الفلسطينيون انتخابات تشريعة في 22 مايو/ أيار ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، ستكون الأولى منذ أربعة عشر عاما.
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البرلمان العراقي يصوت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل
يصوت البرلمان العراقي
اليوم على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المثير للجدل.
وتتكون المحكمة من 9
قضاة، رئيس ونائب وسبعة قضاة.
ويقضي مشروع القانون
الجديد المُختَلف عليه بين الكتل السياسية، بتعيين 4 من خبراء الفقه الإسلامي ، 2
من السنة و2 من الشيعة.
لتكون تلك هي نقطة
الخلاف الرئيسية وموضع الاعتراض، خصوصا من قبل الأقليات الدينية التي ترى في ذلك
البند من القانون تهميشا لها، وأسلمة للمجمتع وقوانينه.
في حين يعتقد البعض أن
خبراء الفقه الإسلامي لن يكون تأثيرهم كبيرا عند التصويت على قرارات المحكمة، وفقا
للتركيبة العددية لهيئة المحكمة.
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زلزال قوي يهز الجزائر دون إصابات أو خسائر في الأرواح
وقع زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق الجزائر، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.
وقالت إدارة "الحماية المدنية الجزائرية" في بيان إنها "تطمئن المواطنين بأنه لا خسائر في الأرواح ولا أضرار مادية مهمة".
وبحسب المركز الجزائري لأبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، تبعت الزلزال "سبع هزات ارتدادية بلغت شدتها بين 3 و5,1 درجات"، واستبعد مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية حدوث تسونامي نظرا للطبيعة الجيولوجية للساحل الجزائري".
وهرع السكان إلى الشوارع، ومنهم من قضى الليل خارج البيت بسبب الزلزال.
وشعر بالزلزال سكان العاصمة الجزائرية التي تبعد 250 كلم غرب بجاية، وكذلك سكان مدينة عنابة على بعد 350 كلم شرقا قرب الحدود التونسية.
بدء قبول طلبات الترشح في الانتخابات التشريعية الفلسطينية السبت المقبل
قالت لجنة الانتخابات المركزية للانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية إنها ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يومًا تنتهي في 31 مارس/ آذار الجاري.
وأضافت أنها ستتسلم طلبات الترشح في مقرها بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في غزة.
وستقوم لجنة الانتخابات خلال خمسة أيام بدراسة الطلب ومرفقاته للتأكد من استيفائه للشروط القانونية، وتصدر قرارها بقبول أو رفض الطلب ويتم تبليغ القائمة الانتخابية رسميًا بالقرار.
وفي حال وجود خلل في طلب الترشح يستدعي التصويب، تقوم اللجنة بتوجيه كتاب رسمي لمنسق القائمة وتتيح لها فرصة تصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة.
وينظم الفلسطينيون انتخابات تشريعة في 22 مايو/ أيار ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، ستكون الأولى منذ أربعة عشر عاما.
البرلمان العراقي يصوت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل
يصوت البرلمان العراقي اليوم على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المثير للجدل.
وتتكون المحكمة من 9 قضاة، رئيس ونائب وسبعة قضاة.
ويقضي مشروع القانون الجديد المُختَلف عليه بين الكتل السياسية، بتعيين 4 من خبراء الفقه الإسلامي ، 2 من السنة و2 من الشيعة.
لتكون تلك هي نقطة الخلاف الرئيسية وموضع الاعتراض، خصوصا من قبل الأقليات الدينية التي ترى في ذلك البند من القانون تهميشا لها، وأسلمة للمجمتع وقوانينه.
في حين يعتقد البعض أن خبراء الفقه الإسلامي لن يكون تأثيرهم كبيرا عند التصويت على قرارات المحكمة، وفقا للتركيبة العددية لهيئة المحكمة.