البرلمان العراقي يصوت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل، وزلزال يهز شرق الجزائر دون خسائر

وقع زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق الجزائر، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وقالت إدارة "الحماية المدنية الجزائرية" في بيان إنها "تطمئن المواطنين بأنه لا خسائر في الأرواح ولا أضرار مادية مهمة".

وبحسب المركز الجزائري لأبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، تبعت الزلزال "سبع هزات ارتدادية بلغت شدتها بين 3 و5,1 درجات"، واستبعد مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية حدوث تسونامي نظرا للطبيعة الجيولوجية للساحل الجزائري".

وهرع السكان إلى الشوارع، ومنهم من قضى الليل خارج البيت بسبب الزلزال.

وشعر بالزلزال سكان العاصمة الجزائرية التي تبعد 250 كلم غرب بجاية، وكذلك سكان مدينة عنابة على بعد 350 كلم شرقا قرب الحدود التونسية.