"موجة ثالثة" من فيروس كورونا في أوروبا، وإقالة محافظ البنك المركزي التركي

أقيل محافظ البنك المركزي التركي ناجي اقبال من منصبه وعيّن الاقتصادي والسياسي صهاب كافجي أوغلو بدلا منه، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في ساعة متأخرة ليل الجمعة.

وكان اقبال، وزير المال السابق، يشغل منصب محافظ البنك المركزي منذ نوفمبر بعد تعيينه من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان في إطار إصلاح فريقه الاقتصادي.

ولم يتمّ إعطاء أيّ سبب رسمي للإقالة، لكنّ هذا القرار يأتي غداة رفع البنك المركزي التركي الخميس سعر الفائدة الرئيسي إلى 19 بالمئة. وكان المركزي أوضح أنّه يريد مواجهة التضخّم الذي ارتفع بنسبة 15,6 بالمئة على أساس سنوي في فبراير.

وأصبح كافجي أوغلو الذي أتى تعيينه مساء الجمعة بعد إغلاق الأسواق الماليّة، رابع محافظ للبنك المركزي منذ يوليو 2019.