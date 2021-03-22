رياض المالكي: إسرائيل تجرد وزير الخارجية الفلسطيني من تصريح عبوره وتحقق مع فريقه بعد اجتماعه في المحكمة الدولية، وتجارب جديدة تؤكد فعالية لقاح أسترا زينيكا

أوقفت السلطات الإسرائيلية وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس الأحد، وقامت بسحب هويته باعتباره "شخصية مهمة" وألغت التنسيق الخاص بمروره على المعابر والحدود، واستدعت الوفد المرافق له للتحقيق معه أثناء عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة.

وقال وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أحمد الديك في بيان له، إن السلطات الاسرائيلية عمدت إلى عرقلة عودة الوزير المالكي إلى الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين ستطلع المجتمع الدولي على حملة العقوبات الإسرائيلية التي فرضت بحق الوزير المالكي وفريقه، الذي يمثل دولة فلسطين.

وكان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والوفد المرافق له، قد التقى يوم الخميس الماضي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة بعد فتح التحقيق الجنائي للنظر في الأوضاع الفلسطينية.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مطلع الشهر الجاري، إطلاق التحقيق في الوضع الفلسطيني.

وأصدرت الجنائية الدولية في السادس من فبراير/شباط الماضي، قرارا يقضي بأن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".