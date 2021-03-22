رياض المالكي: إسرائيل تجرد وزير الخارجية الفلسطيني من تصريح عبوره وتحقق مع فريقه بعد اجتماعه في المحكمة الدولية، وتجارب جديدة تؤكد فعالية لقاح أسترا زينيكا

رياض المالكي: إسرائيل تجرد وزير الخارجية الفلسطني من تصريح عبوره وتحقق مع فريقه بعد اجتماعه في المحكمة الدولية
أوقفت السلطات الإسرائيلية وزير
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس الأحد، وقامت بسحب هويته باعتباره "شخصية
مهمة" وألغت التنسيق الخاص بمروره على المعابر والحدود، واستدعت الوفد
المرافق له للتحقيق معه أثناء عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة.
وقال وكيل وزارة الخارجية وشؤون
المغتربين أحمد الديك في بيان له، إن السلطات الاسرائيلية عمدت إلى عرقلة عودة
الوزير المالكي إلى الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين ستطلع
المجتمع الدولي على حملة العقوبات الإسرائيلية التي فرضت بحق الوزير المالكي
وفريقه، الذي يمثل دولة فلسطين.
وكان وزير الخارجية والمغتربين رياض
المالكي، والوفد المرافق له، قد التقى يوم الخميس الماضي، المدعية العامة للمحكمة
الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة بعد فتح التحقيق الجنائي للنظر في الأوضاع الفلسطينية.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة
الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مطلع الشهر الجاري، إطلاق التحقيق في الوضع الفلسطيني.
وأصدرت الجنائية الدولية في السادس
من فبراير/شباط الماضي، قرارا يقضي بأن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل
الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس
الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية".
ReutersCopyright: Reuters
تراجع الليرة التركية بنسبة 15 في المئة مقابل الدولار في تعاملات اليوم
تراجعت قيمة
العملة التركية بأكثر من 15 في المئة مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ، بعد يومين من إقالة رئيس البنك المركزي في
البلاد.
وأثار عزل ناجي
أغبال الذي دعا إلى تشديد السياسة المالية قلق بعض المستثمرين.
ومنذ تعيينه في نوفمبر/تشرين
الثاني تعافت الليرة التركية من تدني مستوياتها غير المسبوقة بسبب دعم أغبال
لرفع أسعار الفائدة
للسيطرة على التضخم.
وأكد وزير
المالية اليوم أن لا تنازل عن آلية السوق
الحرة وأكد على الاستمرار في دعم نظام التبادل الحر والحفاظ على استقرار السوق.
ReutersCopyright: Reuters
لقاح أسترازينيكا "يحد من الأعراض بنسبة 80 في المئة و يقي من المرض 100 في المئة"
أظهرت أحدث نتائج
التجارب في الولايات المتحدة التي أجريت على لقاح أسترازينيكا، أن اللقاح فعال بنسبة 80 في المئة
تقريبًا في الحد من أعراض فيروس كورونا و 100 في المئة في الوقاية من الإصابة
بأمراض خطيرة.
وأظهرت أحدث التجارب أن اللقاح قدم الحماية
نفسها لمن هم فوق سن الخامسة والستين وتحت الفئات العمرية الأصغر.
ولم تظهر أي
مخاوف من قضايا تتعلق بالسلامة خاصة تجلط الدم الذي رصدته بعض التقارير في أوروبا.
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رياض المالكي: إسرائيل تجرد وزير الخارجية الفلسطني من تصريح عبوره وتحقق مع فريقه بعد اجتماعه في المحكمة الدولية
أوقفت السلطات الإسرائيلية وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس الأحد، وقامت بسحب هويته باعتباره "شخصية مهمة" وألغت التنسيق الخاص بمروره على المعابر والحدود، واستدعت الوفد المرافق له للتحقيق معه أثناء عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة.
وقال وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أحمد الديك في بيان له، إن السلطات الاسرائيلية عمدت إلى عرقلة عودة الوزير المالكي إلى الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين ستطلع المجتمع الدولي على حملة العقوبات الإسرائيلية التي فرضت بحق الوزير المالكي وفريقه، الذي يمثل دولة فلسطين.
وكان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والوفد المرافق له، قد التقى يوم الخميس الماضي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة بعد فتح التحقيق الجنائي للنظر في الأوضاع الفلسطينية.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مطلع الشهر الجاري، إطلاق التحقيق في الوضع الفلسطيني.
وأصدرت الجنائية الدولية في السادس من فبراير/شباط الماضي، قرارا يقضي بأن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
تراجع الليرة التركية بنسبة 15 في المئة مقابل الدولار في تعاملات اليوم
تراجعت قيمة العملة التركية بأكثر من 15 في المئة مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ، بعد يومين من إقالة رئيس البنك المركزي في البلاد.
وأثار عزل ناجي أغبال الذي دعا إلى تشديد السياسة المالية قلق بعض المستثمرين.
ومنذ تعيينه في نوفمبر/تشرين الثاني تعافت الليرة التركية من تدني مستوياتها غير المسبوقة بسبب دعم أغبال لرفع أسعار الفائدة
للسيطرة على التضخم.
وأكد وزير المالية اليوم أن لا تنازل عن آلية السوق الحرة وأكد على الاستمرار في دعم نظام التبادل الحر والحفاظ على استقرار السوق.
لقاح أسترازينيكا "يحد من الأعراض بنسبة 80 في المئة و يقي من المرض 100 في المئة"
أظهرت أحدث نتائج التجارب في الولايات المتحدة التي أجريت على لقاح أسترازينيكا، أن اللقاح فعال بنسبة 80 في المئة تقريبًا في الحد من أعراض فيروس كورونا و 100 في المئة في الوقاية من الإصابة بأمراض خطيرة.
وأظهرت أحدث التجارب أن اللقاح قدم الحماية نفسها لمن هم فوق سن الخامسة والستين وتحت الفئات العمرية الأصغر.
ولم تظهر أي مخاوف من قضايا تتعلق بالسلامة خاصة تجلط الدم الذي رصدته بعض التقارير في أوروبا.