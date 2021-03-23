كورونا يحرم ألمانيا من احتفالات الفصح، وبيع أول تغريدة على تويتر بنحو 3 ملايين دولار

اتفقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وحكام الولايات في البلاد على فرض إغلاق مشدد خلال فترة عيد الفصح لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت ميركل إنه خلال الفترة من الأول من أبريل /نيسان وحتى الخامس من الشهر ذاته سيتم إغلاق أغلب المتاجر وإلغاء الاحتفالات الكنسية وتشديد القيود على التجمعات في الخارج.

وشددت المستشارة على أن البلاد تمر بموقف صعب للغاية مع الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بعد أسابيع من تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وسجلت ألمانيا نحو مليونين و700 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 75 ألفا.