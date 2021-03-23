كورونا يحرم ألمانيا من احتفالات الفصح، وبيع أول تغريدة على تويتر بنحو 3 ملايين دولار

اتفقت\nالمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وحكام الولايات في البلاد على فرض إغلاق مشدد\nخلال فترة عيد الفصح لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وقالت\nميركل إنه خلال الفترة من الأول من أبريل /نيسان وحتى الخامس من الشهر ذاته سيتم إغلاق\nأغلب المتاجر وإلغاء الاحتفالات الكنسية وتشديد القيود على التجمعات في الخارج. وشددت\nالمستشارة على أن البلاد تمر بموقف صعب للغاية مع الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة\nبعد أسابيع من تخفيف الإجراءات الاحترازية. وسجلت ألمانيا نحو مليونين و700 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس\nبينما تجاوزت حصيلة الوفيات 75 ألفا.
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فيروس كورونا: ميركل تعلن فرض إغلاق مشدد في ألمانيا خلال عطلة عيد الفصح
اتفقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وحكام الولايات في البلاد على فرض إغلاق مشدد خلال فترة عيد الفصح لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقالت ميركل إنه خلال الفترة من الأول من أبريل /نيسان وحتى الخامس من الشهر ذاته سيتم إغلاق أغلب المتاجر وإلغاء الاحتفالات الكنسية وتشديد القيود على التجمعات في الخارج.
وشددت المستشارة على أن البلاد تمر بموقف صعب للغاية مع الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بعد أسابيع من تخفيف الإجراءات الاحترازية.
وسجلت ألمانيا نحو مليونين و700 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 75 ألفا.
تويتر: بيع نسخة موثقة من أول تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي بـ2.9 مليون دولار
باع رئيس تويتر وأحد مؤسسيها، جاك دورسي، نسخة موثقة من أول تغريدة نشرها في عام 2006 مقابل 2,9 مليون دولار.
وبيعت صورة عن رسالة "أنشأت حسابي على تويتر" لحساب مستثمر في ماليزيا.
ويقوم شراء تغريدة على الاستحواذ على "شهادة رقمية فريدة عنها تكون موقعة وموثقة من صاحبها". وتبقى التغريدة نفسها ظاهرة للجميع في حال أبقاها جاك دورسي أو تويتر على الشبكة.