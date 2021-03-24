بوريس جونسون يثير جدلا بربطه بين "الجشع" وحملة التطعيم ضد كورونا، والإفراج عن المئات من المعارضين للانقلاب في ميانمار

أفرجت السلطات في ميانمار عن أكثر من 600 شخص كانت قوات الأمن قد اعتقلتهم بسبب معارضتهم للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في بداية الشهر الماضي.

وشهدت ميانمار مقتل العشرات من المتظاهرين على مدار الأسابيع الأخيرة في إطار موجة الاحتجاجات للتنديد بتولي الجيش الحكم وقيامه باعتقال الزعيمة المدنية للبلاد أونغ سان سو تشي.

ونددت دول غربية وإقليمية بالانقلاب داعية الجيش إلى إعادة الحكم إلى الحكومة المدنية المنتخبة.