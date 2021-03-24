بوريس جونسون يثير جدلا بربطه بين "الجشع" وحملة التطعيم ضد كورونا، والإفراج عن المئات من المعارضين للانقلاب في ميانمار

أفرجت\nالسلطات في ميانمار عن أكثر من 600 شخص كانت قوات الأمن قد اعتقلتهم بسبب\nمعارضتهم للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في بداية الشهر الماضي. وشهدت ميانمار مقتل العشرات من المتظاهرين على مدار الأسابيع الأخيرة في إطار موجة\nالاحتجاجات للتنديد بتولي الجيش الحكم وقيامه باعتقال الزعيمة المدنية للبلاد أونغ\nسان سو تشي. ونددت\nدول غربية وإقليمية بالانقلاب داعية الجيش إلى إعادة الحكم إلى الحكومة المدنية\nالمنتخبة.
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انقلاب ميانمار: السلطات تطلق سراح أكثر من 600 من المعارضين للحكم العسكري
أفرجت السلطات في ميانمار عن أكثر من 600 شخص كانت قوات الأمن قد اعتقلتهم بسبب معارضتهم للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في بداية الشهر الماضي.
وشهدت ميانمار مقتل العشرات من المتظاهرين على مدار الأسابيع الأخيرة في إطار موجة الاحتجاجات للتنديد بتولي الجيش الحكم وقيامه باعتقال الزعيمة المدنية للبلاد أونغ سان سو تشي.
ونددت دول غربية وإقليمية بالانقلاب داعية الجيش إلى إعادة الحكم إلى الحكومة المدنية المنتخبة.
فيروس كورونا: رئيس الوزراء البريطاني يثير جدلا بربطه بين نجاح حملة التطعيم و "الجشع" و"الرأسمالية"
تسبب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في حالة من الجدل بعد أن قال أمام أعضاء البرلمان التابعين لحزبه المحافظ إن البلاد تشهد حملة تطعيم ضد فيروس كورونا سريعة وفعالة بسبب " الرأسمالية" والجشع".
إلا أن مصادر مطلعة قالت إن رئيس الوزراء تراجع بشدة عن تعليقاته التي أدلى بها أثناء اجتماع عبر الفيديو مع نواب حزبه.
وكان ما يزيد عن نصف عدد البالغين في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في وقت تسير فيه معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي بوتيرة بطيئة.