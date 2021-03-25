أنباء عن اعتقال عشرات النشطاء في الأردن، والداخلية المغربية تتهم المؤرخ المعطي منجب بـ"تضليل الرأي العام"

تفيد التقارير الواردة من الأردن بأن قوات الأمن اعتقلت ليلة أمس عشرات النشطاء وقامت بتفريق احتجاجات في العاصمة عمان ومدن أخرى خرجت لإحياء الذكرى العاشرة للمظاهرات التي شهدتها البلاد بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي اجتاحت دول عربية عدة في ذلك الوقت فيما عرف لاحقا بالربيع العربي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن قيدت عددا من الأشخاص ممن تحدوا حظرا حكوميا على الاحتجاجات، واعتقلت آخرين اقتربوا من دوار الداخلية.

وكانت جماعات معارضة في الأردن قد دعت إلى خروج مظاهرات كبرى في دوار الداخلية الذي كان موقع احتجاجات حاشدة في 2011 طالبت بتغيير النظام.