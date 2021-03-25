أنباء عن اعتقال عشرات النشطاء في الأردن، والداخلية المغربية تتهم المؤرخ المعطي منجب بـ"تضليل الرأي العام"

المعطي منجب: الداخلية المغربية تتهم المؤرخ والناشط بالسعي لـ"تضليل الرأي العام"
وجهت وزارة الداخلية
المغربية انتقادات إلى مؤرخ وناشط بسبب تصريحات أدلى بها بعد خروجه من السجن.
وقالت الوزارة إن تصريحات
المعطي منجب تمثل محاولة منه لـ"تضليل الرأي العام والمس بالصورة الحقوقية
للمملكة"
وأطلق سراح منجب (60
عاماً) مساء الثلاثاء بموجب إفراج مؤقّت بعد قضائه في الحبس ثلاثة أشهر بتهمة
تبييض أموال، تخلّلتها 19 يوماً أضرب فيها عن الطعام.
وأدلى منجب بتصريحات عقب
خروجه من السجن كرر فيها انتقاده للأمن السياسي في المغرب الذي يرى أنه يهدد سلامة
المغاربة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أنباء عن قيام الشرطة الأردنية بتفريق تظاهرات واعتقال عشرات النشطاء في الذكرة العاشرة لاحتجاجات شعبية
تفيد
التقارير الواردة من الأردن بأن قوات الأمن اعتقلت ليلة أمس عشرات النشطاء وقامت
بتفريق احتجاجات في العاصمة عمان ومدن أخرى خرجت لإحياء الذكرى العاشرة للمظاهرات
التي شهدتها البلاد بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي اجتاحت دول عربية عدة في ذلك
الوقت فيما عرف لاحقا بالربيع العربي.
ونقلت
وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن قيدت عددا من الأشخاص ممن
تحدوا حظرا حكوميا على الاحتجاجات، واعتقلت آخرين اقتربوا من دوار الداخلية.
وكانت
جماعات معارضة في الأردن قد دعت إلى خروج مظاهرات كبرى في دوار الداخلية الذي كان
موقع احتجاجات حاشدة في 2011 طالبت بتغيير النظام.
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المعطي منجب: الداخلية المغربية تتهم المؤرخ والناشط بالسعي لـ"تضليل الرأي العام"
وجهت وزارة الداخلية المغربية انتقادات إلى مؤرخ وناشط بسبب تصريحات أدلى بها بعد خروجه من السجن.
وقالت الوزارة إن تصريحات المعطي منجب تمثل محاولة منه لـ"تضليل الرأي العام والمس بالصورة الحقوقية للمملكة"
وأطلق سراح منجب (60 عاماً) مساء الثلاثاء بموجب إفراج مؤقّت بعد قضائه في الحبس ثلاثة أشهر بتهمة تبييض أموال، تخلّلتها 19 يوماً أضرب فيها عن الطعام.
وأدلى منجب بتصريحات عقب خروجه من السجن كرر فيها انتقاده للأمن السياسي في المغرب الذي يرى أنه يهدد سلامة المغاربة.
أنباء عن قيام الشرطة الأردنية بتفريق تظاهرات واعتقال عشرات النشطاء في الذكرة العاشرة لاحتجاجات شعبية
تفيد التقارير الواردة من الأردن بأن قوات الأمن اعتقلت ليلة أمس عشرات النشطاء وقامت بتفريق احتجاجات في العاصمة عمان ومدن أخرى خرجت لإحياء الذكرى العاشرة للمظاهرات التي شهدتها البلاد بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي اجتاحت دول عربية عدة في ذلك الوقت فيما عرف لاحقا بالربيع العربي.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن قيدت عددا من الأشخاص ممن تحدوا حظرا حكوميا على الاحتجاجات، واعتقلت آخرين اقتربوا من دوار الداخلية.
وكانت جماعات معارضة في الأردن قد دعت إلى خروج مظاهرات كبرى في دوار الداخلية الذي كان موقع احتجاجات حاشدة في 2011 طالبت بتغيير النظام.