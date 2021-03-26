السعودية ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة والرادعة" لحماية صادرات النفط بعد هجمات الحوثيين، واستمرار تعطل الملاحة في قناة السويس لليوم الرابع على التوالي

لا تزال حركة الملاحة بقناة السويس معطلة لليوم الرابع على التوالي، بعد أن جنحت سفينة حاويات ضخمة، صباح الثلاثاء، وأغلقت المجرى المائي، بينما تتواصل جهود السلطات المصرية لإخراجها.

وأفاد بيان لهيئة قناة السويس، ليل الخميس، بأنه تمت الاستعانة بإحدى الجرافات لتقوم بأعمال التجريف بمنطقة جنوح السفينة.

وقال البيان "تهدف أعمال التكريك إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك، تتراوح من 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال، يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة، للوصول للغاطس الملائم لتعويمها والذي يتراوح من 12 إلى 16 مترا".

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول بشركة شوي كيسن كايشا المالكة لناقلة الحاويات الضخمة القول إن الشركة ليس لديها معلومات عن الحالة الدقيقة للأضرار التي لحقت بالسفينة، مضيفا أن "القاطرات والجرافات تستخدم في تكسير الصخور" لإخراج السفينة.

وكانت هيئة قناة السويس قالت، في وقت سابق الخميس، إنّ حركة الملاحة "علّقت مؤقتا" لحين إعادة تعويم السفينة العملاقة التي سدّت القناة بالكامل بعدما جنحت وعلقت بالرمال.

وجنحت سفينة الحاويات إم في إيفر غيفن، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، صباح الثلاثاء، خلال رحلة من الصين متجهة إلى روتردام في الناحية الجنوبية للقناة، قرب مدينة السويس.

وتحاول قاطرات أرسلتها هيئة قناة السويس إزاحتها منذ صباح الأربعاء.

وكان الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمشروعات قناة السويس، قد قال، مساء الخميس، إنّ حركة الملاحة في القناة ستُستأنف "في غضون 48 إلى 72 ساعة كحدّ أقصى".

وجاء تصريح مميش بعدما قالت شركة سميت سالفدج الهولندية، المكلّفة بالمساعدة في تعويم السفينة العالقة، إن العملية قد تستغرق "أياماً أو حتى أسابيع".