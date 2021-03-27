قناة السويس: أمل في تعويم السفينة العالقة اليوم، وانهيار مبنى من 12 طابقا في شرق القاهرة، وبدء التحقيق مع الضالعين في حادث اصدام القطارين في صعيد مصر.

حادث تصادم القطارين في سوهاج: البدء في التحقيقات مع الضالعين فيه
بدأت السلطات في مصر إجراءات التحقيق في حادث التصادم الذي وقع في محافظة سوهاج.
وسيحقق مع سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وأصدر أمر بالتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات.
كما أمر النائب العام بالاستماع إلى شهادة مسؤولين في هيئة "سكك حديد مصر"، وبسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم في برج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وصور الكاميرات التي قد يُعثر عليها في المساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.
وسوف تعلن النيابة العامة في بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.
EPACopyright: EPA
انهيار مبنى من 12 طابقا في شرق القاهرة
ارتفع عدد قتلى المبنى الذي انهار صباح اليوم في شرق القاهرة ليصل إلى خمس وفيات، فيما نقلت 24 حالة إصابة إلى مستشفيات السلام وعين شمس.
وتواصل قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ عمليات البحث عن وجود أشخاص تحت الانقاض وانتشال الضحايا والمصابين، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الحادث.
ويتكون المبنى من عدة طوابق مأهولة بالسكان في منطقة جسر السويس شرقي القاهرة. وأفاد شهود عيان وسكان في نفس الشارع بأن العقار مكون من 12 طابقا، به طابقان مخصصان لمصنع للملابس الجاهزة، وكان المبنى قد أصيب بخلل أدى إلى ميله مما اضطر بعض السكان إلى تركه بينما لم يتمكن البعض الآخر من المغادرة.
قناة السويس: أمل في تعويم السفينة العالقة اليوم
تستمر هيئة قناة السويس المصرية وشركة هولندية متخصصة في محاولات تحريك وتعويم سفينة الحاويات العالقة منذ خمسة أيام في مجرى القناة، التي أعاقت حركة الملاحة كليا في الممر المائي الأبرز عالميا.
وكانت محاولات جر السفينة ليل الجمعة قد نجحت جزئيا. إذ استخدمت تسع قاطرات أسفرت عن تحريك السفينة للمرة الأولى بمقدار ثلاث درجات، وهو ما اعتبرمؤشرا إيجابيا. وأبدى رئيس الشركة المالكة لناقلة الحاويات أمله في تعويمها مساء اليوم السبت. ومن المقرر أن تعقد هيئة القناة مؤتمرا صحفيا هو الأول منذ بداية هذه الأزمة عن تطورات عملية التعويم.
وكان رئيس الشركة المالكة لناقلة الحاويات قد قال خلال مؤتمر صحافي نقلته الصحافة اليابانية إن المياه لم تتسرب إلى السفينة، وليس هناك أي مشكلة في الدفات والمراوح، ويمكن إبحارها مباشرة بعد تعويمها.
وكانت الشركة المكلفة بإنقاذ السفينة قد حذرت من أن استئناف حركة الملاحة في القناة التي يمر بها 10 في المئة من التجارة البحرية الدولية، سيستغرق "أياما أو حتى أسابيع".
وجنحت سفينة الحاويات "إيفر غريين" صباح الثلاثاء في الناحية الجنوبية للقناة، قرب مدينة السويس. ويبلغ طول السفينة 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن. وكانت الهيئة قد أشارت في بيان صباح الجمعة إلى أنه تم الانتهاء من تجريف الرمال المحيطة بالسفينة بنسبة 87 في المئة أي تكريك أو تجريف ما يقرب من 17 ألف متر مكعب من الرمال.
وأوردت شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" أن "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الإغلاق"، مما قد يؤدي إلى تأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى. وأثر ذلك بشكل فوري على أسعار خام النفط منذ يوم الأربعاء.
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حادث تصادم القطارين في سوهاج: البدء في التحقيقات مع الضالعين فيه
بدأت السلطات في مصر إجراءات التحقيق في حادث التصادم الذي وقع في محافظة سوهاج.
وسيحقق مع سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وأصدر أمر بالتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات.
كما أمر النائب العام بالاستماع إلى شهادة مسؤولين في هيئة "سكك حديد مصر"، وبسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم في برج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وصور الكاميرات التي قد يُعثر عليها في المساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها. وسوف تعلن النيابة العامة في بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.
انهيار مبنى من 12 طابقا في شرق القاهرة
ارتفع عدد قتلى المبنى الذي انهار صباح اليوم في شرق القاهرة ليصل إلى خمس وفيات، فيما نقلت 24 حالة إصابة إلى مستشفيات السلام وعين شمس. وتواصل قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ عمليات البحث عن وجود أشخاص تحت الانقاض وانتشال الضحايا والمصابين، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الحادث.
ويتكون المبنى من عدة طوابق مأهولة بالسكان في منطقة جسر السويس شرقي القاهرة. وأفاد شهود عيان وسكان في نفس الشارع بأن العقار مكون من 12 طابقا، به طابقان مخصصان لمصنع للملابس الجاهزة، وكان المبنى قد أصيب بخلل أدى إلى ميله مما اضطر بعض السكان إلى تركه بينما لم يتمكن البعض الآخر من المغادرة.
قناة السويس: أمل في تعويم السفينة العالقة اليوم
تستمر هيئة قناة السويس المصرية وشركة هولندية متخصصة في محاولات تحريك وتعويم سفينة الحاويات العالقة منذ خمسة أيام في مجرى القناة، التي أعاقت حركة الملاحة كليا في الممر المائي الأبرز عالميا.
وكانت محاولات جر السفينة ليل الجمعة قد نجحت جزئيا. إذ استخدمت تسع قاطرات أسفرت عن تحريك السفينة للمرة الأولى بمقدار ثلاث درجات، وهو ما اعتبرمؤشرا إيجابيا. وأبدى رئيس الشركة المالكة لناقلة الحاويات أمله في تعويمها مساء اليوم السبت. ومن المقرر أن تعقد هيئة القناة مؤتمرا صحفيا هو الأول منذ بداية هذه الأزمة عن تطورات عملية التعويم.
وكان رئيس الشركة المالكة لناقلة الحاويات قد قال خلال مؤتمر صحافي نقلته الصحافة اليابانية إن المياه لم تتسرب إلى السفينة، وليس هناك أي مشكلة في الدفات والمراوح، ويمكن إبحارها مباشرة بعد تعويمها. وكانت الشركة المكلفة بإنقاذ السفينة قد حذرت من أن استئناف حركة الملاحة في القناة التي يمر بها 10 في المئة من التجارة البحرية الدولية، سيستغرق "أياما أو حتى أسابيع".
وجنحت سفينة الحاويات "إيفر غريين" صباح الثلاثاء في الناحية الجنوبية للقناة، قرب مدينة السويس. ويبلغ طول السفينة 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن. وكانت الهيئة قد أشارت في بيان صباح الجمعة إلى أنه تم الانتهاء من تجريف الرمال المحيطة بالسفينة بنسبة 87 في المئة أي تكريك أو تجريف ما يقرب من 17 ألف متر مكعب من الرمال. وأوردت شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" أن "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الإغلاق"، مما قد يؤدي إلى تأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى. وأثر ذلك بشكل فوري على أسعار خام النفط منذ يوم الأربعاء.