قناة السويس: أمل في تعويم السفينة العالقة اليوم، وانهيار مبنى من 12 طابقا في شرق القاهرة، وبدء التحقيق مع الضالعين في حادث اصدام القطارين في صعيد مصر.

تستمر هيئة قناة السويس المصرية وشركة هولندية متخصصة في محاولات تحريك وتعويم سفينة الحاويات العالقة منذ خمسة أيام في مجرى القناة، التي أعاقت حركة الملاحة كليا في الممر المائي الأبرز عالميا.

وكانت محاولات جر السفينة ليل الجمعة قد نجحت جزئيا. إذ استخدمت تسع قاطرات أسفرت عن تحريك السفينة للمرة الأولى بمقدار ثلاث درجات، وهو ما اعتبرمؤشرا إيجابيا. وأبدى رئيس الشركة المالكة لناقلة الحاويات أمله في تعويمها مساء اليوم السبت. ومن المقرر أن تعقد هيئة القناة مؤتمرا صحفيا هو الأول منذ بداية هذه الأزمة عن تطورات عملية التعويم.

وكان رئيس الشركة المالكة لناقلة الحاويات قد قال خلال مؤتمر صحافي نقلته الصحافة اليابانية إن المياه لم تتسرب إلى السفينة، وليس هناك أي مشكلة في الدفات والمراوح، ويمكن إبحارها مباشرة بعد تعويمها. وكانت الشركة المكلفة بإنقاذ السفينة قد حذرت من أن استئناف حركة الملاحة في القناة التي يمر بها 10 في المئة من التجارة البحرية الدولية، سيستغرق "أياما أو حتى أسابيع".

وجنحت سفينة الحاويات "إيفر غريين" صباح الثلاثاء في الناحية الجنوبية للقناة، قرب مدينة السويس. ويبلغ طول السفينة 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن. وكانت الهيئة قد أشارت في بيان صباح الجمعة إلى أنه تم الانتهاء من تجريف الرمال المحيطة بالسفينة بنسبة 87 في المئة أي تكريك أو تجريف ما يقرب من 17 ألف متر مكعب من الرمال. وأوردت شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" أن "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الإغلاق"، مما قد يؤدي إلى تأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى. وأثر ذلك بشكل فوري على أسعار خام النفط منذ يوم الأربعاء.