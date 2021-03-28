إندونيسيا
مباشر

السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، وهجوم انتحاري يستهدف كنيسة في إندونيسيا

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. 14 مصابا على الأقل في هجوم انتحاري على كنيسة في إندونيسيا

    قالت الشرطة الإندونيسية إن مفجرين انتحاريين قتلا في هجوم على كنيسة كاثوليكية على مدينة ماكاسار.

    وأسفر الهجوم عن إصابة ما لا يقل عن 14 شخصا في الهجوم الذي وقع أمام المدخل الرئيسي للكنيسة، ومن بينهم مسؤولون في الكنيسة منعوا المهاجمين من دخول الكنيسة أثناء صلاوات أحد الشعانين

    وكانت عدة كنائس في إندونيسيا قد تعرضت لهجمات من قبل إسلاميين متطرفين.

  2. الحرب في اليمن: السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط

    أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن دفاعاته الأرضية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن صون مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

    ودأب الحوثيون على مهاجمة أهداف داخل المملكة بطائرات مسيرة أو صواريخ في إطار المواجهات بين الطرفين المستمرة منذ سنوات، إذ تقود السعودية تحالفا في اليمن لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

العودة إلى أعلى