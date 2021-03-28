السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، وهجوم انتحاري يستهدف كنيسة في إندونيسيا

قالت الشرطة الإندونيسية إن مفجرين انتحاريين قتلا في هجوم على كنيسة كاثوليكية على مدينة ماكاسار.

وأسفر الهجوم عن إصابة ما لا يقل عن 14 شخصا في الهجوم الذي وقع أمام المدخل الرئيسي للكنيسة، ومن بينهم مسؤولون في الكنيسة منعوا المهاجمين من دخول الكنيسة أثناء صلاوات أحد الشعانين

وكانت عدة كنائس في إندونيسيا قد تعرضت لهجمات من قبل إسلاميين متطرفين.