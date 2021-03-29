فيروس كورونا: عودة الحياة الطبيعية إلى إنجلترا اليوم جزئيا، ومحكمة فرنسية تصدر اليوم حكمها في دواء للتخسيس تسبب في مقتل مئات الأشخاص

تبدأ إنجلترا اليوم تخفيف الحظر المفروض على جميع أنحاء البلاد منذ أوائل يناير/كانون الثاني. فبعد إعادة فتح المدارس في 8 مارس/آذار، والسماح للأشخاص بممارسة الرياضة مع أسرهم، أو مع شخص واحد من خارج الدائرة المقربة، يمكن من اليوم لأسرتين أو مجموعتين يصل عدد أفرادها إلى ستة أشخاص الالتقاء في الخارج مرة أخرى بعد انتهاء قيود الإقامة في المنزل.

كما ستفتح المرافق الرياضية الخارجية، بما في ذلك ملاعب التنس وملاعب الجولف، ويمكن استئناف رياضات الهواء الطلق، وكذلك حفلات الزفاف بحضور ستة أشخاص.

لكن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حث على توخي الحذر، قائلاً إن الحالات لاتزال مرتفعة في أوروبا والسلالات الجديدة قد تهدد ما حققه اللقاح حتى الآن.

وأضاف أنه رغم التسهيلات التي سمح بها اليوم، يجب على الجميع الاستمرار في الالتزام بالقواعد وبأخذ اللقاح عندما يتسنى ذلك.

وكشفت الحكومة عن شعار جديد "اليدين والوجه والتباعد والهواء النقي".

كيف ستتغير القواعد ابتداء من اليوم في إنجلترا؟

سيُسمح للأشخاص بالالتقاء بالخارج - بما في ذلك في الحدائق الخاصة - في مجموعات تصل إلى ستة أفراد، أو أسرتين مع التباعد الاجتماعي.

انتهاء قاعدة "البقاء في المنزل"، على الرغم من أن الحكومة تحث الناس على البقاء قدر الإمكان.

سيتم إعادة فتح المرافق الرياضية الخارجية، بما في ذلك ملاعب الجولف وملاعب التنس وكرة السلة ومناطق السباحة الخارجية

يمكن إعادة تشغيل الرياضات الخارجية المنظمة رسميًا

يمكن إجراء حفلات الزفاف بحضور ما يصل إلى ستة أشخاص.

لايزال السفر ممنوعا إلا في حالات الاضطرار.