أسترازينيكا: ألمانيا تقيد مرة ثانية استخدام اللقاح لمخاوف تتعلق بالسلامة، وروسيا أول بلد في العالم يرخص لقاحا للحيوانات

سجلت روسيا اليوم، بحسب وكالة الأنباء نوفوستي، أول لقاح في العالم للحيوانات لمواجهة فيروس كورونا. ويحمل اللقاح اسم "كارنيفاك كوف".
وتقول الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والنباتية إن اختبارات هذا اللقاح بدأت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأجريت التجارب على عدد كبير من الحيوانات كالكلاب والقطط، وأثبتت النتائج بأن اللقاح آمن وفعال.
وظهرت أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى الحيوانات المشاركة في الدراسة. ويواصل العلماء الروس حاليا دراسة مدة المناعة بعد التطعيم، التي تبلغ الآن ستة أشهر على الأقل.
ويتوقع إنتاج اللقاح تجاريا في الشهر المقبل. وأوضح الخبراء أن اللقاح يتمتع بأهمية خاصة، لأن بعض الحيوانات، عرضة للإصابة بالفيروس.
لقاح أسترازينيكا: تقييد استخدامه مرة أخرى في ألمانيا
قيدت ألمانيا مرة ثانية استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وقالت الجهات المعنية في البلاد إنها تلقت تقارير عن 31 حالة من حالات جلطات الدم معظمها من النساء الأصغر سنا.
لكن الحكومة الألمانية أكدت أن هذا لن يؤثر في برنامج التطعيم الذي يشمل جميع البالغين بحلول نهاية الصيف، على الرغم من فرض قيودعلى أسترازينيكا.
واعترف وزير الصحة، ينس سبان، بأن الإجراءات الأخيرة تعتبر نكسة لكنها لن تؤثر في سرعة تطعيم من تزيد أعمارهم على الـ60 وأكد أنه وفقا للإجراءات الوقائية لن يستخدم اللقاح بشكل روتيني لمن هم دون ذلك السن حتى الانتهاء من معاينة البيانات بدقة.
وكانت منظمة الصحة العالمية ومنظموا الصحة في أوروبا قد أكدوا سابقا على أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق بكثير المخاطر.
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لقاح كورونا: روسيا تنتج أول تطعيم للحيوانات
سجلت روسيا اليوم، بحسب وكالة الأنباء نوفوستي، أول لقاح في العالم للحيوانات لمواجهة فيروس كورونا. ويحمل اللقاح اسم "كارنيفاك كوف".
وتقول الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والنباتية إن اختبارات هذا اللقاح بدأت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأجريت التجارب على عدد كبير من الحيوانات كالكلاب والقطط، وأثبتت النتائج بأن اللقاح آمن وفعال.
وظهرت أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى الحيوانات المشاركة في الدراسة. ويواصل العلماء الروس حاليا دراسة مدة المناعة بعد التطعيم، التي تبلغ الآن ستة أشهر على الأقل.
ويتوقع إنتاج اللقاح تجاريا في الشهر المقبل. وأوضح الخبراء أن اللقاح يتمتع بأهمية خاصة، لأن بعض الحيوانات، عرضة للإصابة بالفيروس.
لقاح أسترازينيكا: تقييد استخدامه مرة أخرى في ألمانيا
قيدت ألمانيا مرة ثانية استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وقالت الجهات المعنية في البلاد إنها تلقت تقارير عن 31 حالة من حالات جلطات الدم معظمها من النساء الأصغر سنا.
لكن الحكومة الألمانية أكدت أن هذا لن يؤثر في برنامج التطعيم الذي يشمل جميع البالغين بحلول نهاية الصيف، على الرغم من فرض قيودعلى أسترازينيكا.
واعترف وزير الصحة، ينس سبان، بأن الإجراءات الأخيرة تعتبر نكسة لكنها لن تؤثر في سرعة تطعيم من تزيد أعمارهم على الـ60 وأكد أنه وفقا للإجراءات الوقائية لن يستخدم اللقاح بشكل روتيني لمن هم دون ذلك السن حتى الانتهاء من معاينة البيانات بدقة.
وكانت منظمة الصحة العالمية ومنظموا الصحة في أوروبا قد أكدوا سابقا على أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق بكثير المخاطر.