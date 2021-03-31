أسترازينيكا: ألمانيا تقيد مرة ثانية استخدام اللقاح لمخاوف تتعلق بالسلامة، وروسيا أول بلد في العالم يرخص لقاحا للحيوانات

EPA Copyright: EPA رصدت هيئات الرقابة البيطرية إصابة عدد من الحيوانات بالفيروس Image caption: رصدت هيئات الرقابة البيطرية إصابة عدد من الحيوانات بالفيروس

سجلت روسيا اليوم، بحسب وكالة الأنباء نوفوستي، أول لقاح في العالم للحيوانات لمواجهة فيروس كورونا. ويحمل اللقاح اسم "كارنيفاك كوف".

وتقول الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والنباتية إن اختبارات هذا اللقاح بدأت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأجريت التجارب على عدد كبير من الحيوانات كالكلاب والقطط، وأثبتت النتائج بأن اللقاح آمن وفعال.

وظهرت أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى الحيوانات المشاركة في الدراسة. ويواصل العلماء الروس حاليا دراسة مدة المناعة بعد التطعيم، التي تبلغ الآن ستة أشهر على الأقل.

ويتوقع إنتاج اللقاح تجاريا في الشهر المقبل. وأوضح الخبراء أن اللقاح يتمتع بأهمية خاصة، لأن بعض الحيوانات، عرضة للإصابة بالفيروس.