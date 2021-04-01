سد النهضة: رغم التصريحات التي تنذر بالتصعيد، المفاوضات تستأنف بين مصر والسودان وإثيوبيا بعد أيام، ولقاح فايزر يرخص قريبا للأطفال فوق 12 عاما

أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بعد لقائها المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان دونالد بوث أن بلادها لن تسكت أو تتهاون إذا لجأت اثيوبيا إلى ملء سد النهضة دون اتفاق شامل ومرض لجميع الأطراف وانتقدت ما وصفته بتصرف أديس أبابا الأحادي.

وقال وزير الطاقة السوداني إن ملء السد سيؤدي إلى خفض كميات المياه بشكل يؤثر سلبا على محطات توليد الطاقة وإنتاج الكهرباء في السودان، وإن إصرار اثيوبيا على ملء الخزان في يوليو/تموز سيفاقم أزمة الكهرباء بسبب انخفاض مستويات المياه في الخزانات.

وأكد المبعوث الأمريكي حرص بلاده على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يرضي الجميع، وقال إن بلاده ملتزمة بتقديم الدعم الفني اللازم للخروج من الأزمة حرصا منها على أمن و استقرار الدول الثلاث.

وكان سفير إثيوبيا في القاهرة قد أكد لـبي بي سي استئناف المفاوضات في الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان، وأن الأطراف الثلاثة اتفقت على 80 في المئة من القضايا العالقة تقريبا. ورفض طلب السودان الوساطة الرباعية، وهو ما دعمته مصر، قائلا: "مشكلات البلدان الثلاث يجب حلها بينهم".

أما مصر فقد حذر الرئيس السيسي فيها من المساس بحق البلاد في مياه النيل. وقال إن المساس بها "خط أحمر" وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها ولا أحد بعيد عن قوتنا.

لكنه في الوقت نفسه رحب بالحوار، وقال سيكون هناك تحرك في مسار المفاوضات في الفترة القريبة المقبلة، مضيفا أن الأمور تحكمها القوانين الدولية ذات الصلة بالمياه العابرة للحدود.