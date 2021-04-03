4 ملكات و 18 ملكا من فراعنة مصر ينقلون في موكب جنائزي إلى مقرهم الجديد، و مفاوضات سد النهضة في الكونغو اليوم قبل استكمال ملء الخزان

جماعة الشباب الإسلامية تستهدف قاعدتين عسكريتين في جنوب مقديشو
هاجم مسلحون في الصومال قاعدتين للجيش في جنوب غرب العاصمة مقديشو. وأكد سكان المنطقة سماع دوي ثلاثة انفجارات صباح اليوم.
وأعلنت جماعة الشباب الإسلامية في بيان لها مسؤلية هجوم انتحاري استهدف إحدى القواعد وهجوم آخر بسيارة مفخخة وهجمات مسلحة استهدفت قاعدة ثانية.
وأكد الجيش الصومالي الهجمات كما أكد إرسال تعزيزات إضافية للمنطقة.
مومياوات مصر: البدء في مراسم نقل 22 ملكا من ملوك الفراعنة
تنقل اليوم مومياوات 22 ملكا من حكام مصر القديمة في موكب جنائزي احتفالي سمي بـ"الموكب الذهبي" عبر القاهرة من المتحف المصري بوسط العاصمة إلى متحف الحضارة المصرية الجديد بالفسطاط في جنوب المدينة.
ومن المتوقع أن تحضرحشود من الجماهير العرض الذي سيتضمن نقل 18 ملكا، وأربع ملكات في توابيت ذهبية، بترتيب زمني لعهودهم. وتسعى الجهات المنظمة إلى أن يتناسب حفل النقل مع مكانة الملوك وهيبتهم.
سيضم الموكب الملكة حتشبسوت والملك رمسيس الثاني. وسينقلون في سيارات مصنوعة حسب الطلب ومزودة بإمكانية امتصاص الصدمات لحماية التوابيت من شوارع القاهرة الوعرة.
ودعت مصر الكثير من مشاهير العالم ومسؤولي السياحة لحضور الحدث، الذي سيبدأ مع غروب الشمس من ميدان التحرير في عرض فخم خصصت فيه سيارة مزينة لكل ملك منهم وأحيطت بموكب كبير.
سد النهضة: جولة من المفاوضات في الكونغو قبل استكمال ملء الخزان
تستضيف
العاصمة الكونغولية كينشاسا السبت وزراء
الخارجية
والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات آليات ملء سد النهضة
الإثيوبي وتشغيله. وكانت تلك المفاوضات
قد توقفت في يناير/كانون الثاني إثر الفشل في التوصل إلى تسوية.
وتقود الكونغو،
رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، جهود تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث،
بعد تعثر المفاوضات التي كانت تقودها دولة جنوب أفريقيا طيلة العام الماضي، وشهدت
تنفيذ إثيوبيا المرحلة الأولى لملء السد بقرار أحادي دون اتفاق أو إبلاغ مصر
والسودان.
ومن المتوقع
أن يستمر الاجتماع ثلاثة أيام بدءا من اليوم. وتأتي هذه الجولة بعد الفشل
الذي لازم المفاوضات علي مدي ثماني سنوات منذ التوقيع علي إعلان المبادئ في عام
2015.
ويري المراقبون أن تلك الجولة ستكون جولة الفرصة الأخيرة قبيل بدء عمليات
الملء من جانب إثيوبيا، وقد يؤدي فشلها إلى توتر وحالة من عدم الاستقرار
بين الأطراف الثلاثة.
وكانت مصر قد أعلنت الشهر الماضي تأييد مقترح سوداني باستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث بمشاركة
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأفريقي وسطاء لإنجاز اتفاق السد. غير أن إثيوبيا رفضت هذا المقترح واعتبرت أن الاتحاد
الإفريقي كاف لرعاية المفاوضات، وأعلنت إصرارها على الملء الثاني لخزان السد في
موسم الفيضان المقبل في يوليو/ تموز سواء تم الاتفاق مع دولتي المصب أم لم يتم.
وتخشى مصر أن يؤثر السد الإثيوبي على حصتها من مياه النيل البالغة 55 ونصف مليار متر مكعب سنويا، وهو ما تنفيه إثيوبيا وتقول إنها تهدف إلى توليد الطاقة وليس إلى حجز المياه، بينما يتخوف السودان من معايير أمان السد الذي قد يتسبب انهياره، إن حدث، في تضرر الملايين.
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جماعة الشباب الإسلامية تستهدف قاعدتين عسكريتين في جنوب مقديشو
هاجم مسلحون في الصومال قاعدتين للجيش في جنوب غرب العاصمة مقديشو. وأكد سكان المنطقة سماع دوي ثلاثة انفجارات صباح اليوم.
وأعلنت جماعة الشباب الإسلامية في بيان لها مسؤلية هجوم انتحاري استهدف إحدى القواعد وهجوم آخر بسيارة مفخخة وهجمات مسلحة استهدفت قاعدة ثانية.
وأكد الجيش الصومالي الهجمات كما أكد إرسال تعزيزات إضافية للمنطقة.
مومياوات مصر: البدء في مراسم نقل 22 ملكا من ملوك الفراعنة
تنقل اليوم مومياوات 22 ملكا من حكام مصر القديمة في موكب جنائزي احتفالي سمي بـ"الموكب الذهبي" عبر القاهرة من المتحف المصري بوسط العاصمة إلى متحف الحضارة المصرية الجديد بالفسطاط في جنوب المدينة.
ومن المتوقع أن تحضرحشود من الجماهير العرض الذي سيتضمن نقل 18 ملكا، وأربع ملكات في توابيت ذهبية، بترتيب زمني لعهودهم. وتسعى الجهات المنظمة إلى أن يتناسب حفل النقل مع مكانة الملوك وهيبتهم.
سيضم الموكب الملكة حتشبسوت والملك رمسيس الثاني. وسينقلون في سيارات مصنوعة حسب الطلب ومزودة بإمكانية امتصاص الصدمات لحماية التوابيت من شوارع القاهرة الوعرة.
ودعت مصر الكثير من مشاهير العالم ومسؤولي السياحة لحضور الحدث، الذي سيبدأ مع غروب الشمس من ميدان التحرير في عرض فخم خصصت فيه سيارة مزينة لكل ملك منهم وأحيطت بموكب كبير.
سد النهضة: جولة من المفاوضات في الكونغو قبل استكمال ملء الخزان
تستضيف العاصمة الكونغولية كينشاسا السبت وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات آليات ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله. وكانت تلك المفاوضات قد توقفت في يناير/كانون الثاني إثر الفشل في التوصل إلى تسوية.
وتقود الكونغو، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، جهود تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، بعد تعثر المفاوضات التي كانت تقودها دولة جنوب أفريقيا طيلة العام الماضي، وشهدت تنفيذ إثيوبيا المرحلة الأولى لملء السد بقرار أحادي دون اتفاق أو إبلاغ مصر والسودان.
ومن المتوقع أن يستمر الاجتماع ثلاثة أيام بدءا من اليوم. وتأتي هذه الجولة بعد الفشل الذي لازم المفاوضات علي مدي ثماني سنوات منذ التوقيع علي إعلان المبادئ في عام 2015.
ويري المراقبون أن تلك الجولة ستكون جولة الفرصة الأخيرة قبيل بدء عمليات الملء من جانب إثيوبيا، وقد يؤدي فشلها إلى توتر وحالة من عدم الاستقرار بين الأطراف الثلاثة.
وكانت مصر قد أعلنت الشهر الماضي تأييد مقترح سوداني باستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأفريقي وسطاء لإنجاز اتفاق السد. غير أن إثيوبيا رفضت هذا المقترح واعتبرت أن الاتحاد الإفريقي كاف لرعاية المفاوضات، وأعلنت إصرارها على الملء الثاني لخزان السد في موسم الفيضان المقبل في يوليو/ تموز سواء تم الاتفاق مع دولتي المصب أم لم يتم.
وتخشى مصر أن يؤثر السد الإثيوبي على حصتها من مياه النيل البالغة 55 ونصف مليار متر مكعب سنويا، وهو ما تنفيه إثيوبيا وتقول إنها تهدف إلى توليد الطاقة وليس إلى حجز المياه، بينما يتخوف السودان من معايير أمان السد الذي قد يتسبب انهياره، إن حدث، في تضرر الملايين.