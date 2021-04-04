سريلانكا
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أقدم حزب معارض في الجزائر يقاطع الانتخابات، وتأهب أمني في سريلانكا لمنع تكرار "هجمات الفصح"

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  1. أقدم حزب معارض في الجزائر يقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية

    تفيد التقارير الواردة من الجزائر بأن أقدم الأحزاب المعارضة في البلاد، جبهة القوى الاشتراكية، أعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.

    ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان للحزب القول إن شروط إجراء الانتخابات " غير متوفرة" وإن الاقتراع "لا يمثل الحل للأزمات التي تعيشها البلاد".

    وبهذا تنضم جبهة القوى الاشتراكية إلى قائمة من أحزاب معارضة قررت مقاطعة انتخابات

    وكان رئيس البلاد عبد المجيد تبون، قد دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في وقت تشهد فيه البلاد تظاهرات تطالب بتغيير جذري في بنية الحكم عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

    الجزائر
    Copyright: Reuters

  2. فيروس كورونا: الحكومة البريطانية تبحث السماح بعدد من التجمعات الكبيرة لحاملي " جوازات الخلو من الفيروس"

    تعتزم الحكومة البريطانية إجراء تجارب تسمح لمواطنين بتسجيل بياناتهم الصحية حتى يتسنى لهم حضور المباريات الرياضية والمؤتمرات وارتياد الملاهي الليلية في إنجلترا في ظل الجهود الرامية إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها قبل تفشي فيروس كورونا.

    وتشمل الفعاليات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

    وسيظهر "جواز سفر كورونا" بيانات حول ما إذا كان حامله قد تلقى التطعيم أو أن الفحوصات أظهرت خلوه من الفيروس.

    وشهدت بريطانيا في الأيام الأخيرة تراجعا في عدد الإصابات والوفيات بين المصابين بكورونا في ظل تسارع وتيرة عملية التطعيم.

    لندن
    Copyright: EPA

  3. تعزيزات أمنية في محيط الكنائس في سريلانكا لمنع تكرار "هجمات الفصح"

    تم نشر الآلاف من رجال الشرطة خارج الكنائس في سريلانكا خلال الاحتفال بعيد الفصح ، وذلك لمنع تكرار التفجيرات الانتحارية التي شهدتها البلاد في نفس الوقت من عام 2019.

    وقتل أكثر من 275 شخصًا في هذه التفجيرات التي نفذها جهاديون محليون.

    وفحصت الشرطة بطاقات هوية وفتشت أمتعة من حضروا قداس الصباح في كنيسة القديس سيباستيان في نيجومبو ، حيث وقع أحد التفجيرات في 2019.

    وتم القبض على أكثر من مائتي شخص على صلة بالهجمات على الكنائس والفنادق.

    لكن لم يتم توجيه الاتهام إلى أحد حتى الآن.

    سريلانكا
    Copyright: EPA
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