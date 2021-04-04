أقدم حزب معارض في الجزائر يقاطع الانتخابات، وتأهب أمني في سريلانكا لمنع تكرار "هجمات الفصح"

تفيد التقارير الواردة من الجزائر بأن أقدم الأحزاب المعارضة في البلاد، جبهة القوى الاشتراكية، أعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان للحزب القول إن شروط إجراء الانتخابات " غير متوفرة" وإن الاقتراع "لا يمثل الحل للأزمات التي تعيشها البلاد".

وبهذا تنضم جبهة القوى الاشتراكية إلى قائمة من أحزاب معارضة قررت مقاطعة انتخابات

وكان رئيس البلاد عبد المجيد تبون، قد دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في وقت تشهد فيه البلاد تظاهرات تطالب بتغيير جذري في بنية الحكم عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.