مطالبات بتحقيق مستقل في التقارير عن اعتداء الأمن الجزائري على فتى، والإمارات تستثمر 3 مليارات دولار في العراق

استؤنفت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد، ومن المقرر أن تستمع المحكمة في القدس إلى الشهود لأول مرة.

وتوجه اتهامات لنتنياهو بالفساد وإساءة استخدام سلطته في التعامل مع وسائل الإعلام.

وخلال جلسة الاستماع، قال ممثلو الادعاء إن نتنياهو سعى للحصول على رشاوى وخدمات شخصية لتأمين تغطية صحفية تميل لصالحه.

ونفى نتنياهو، الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات وهو في منصبه، ما ينسب إليه من تهم.

وأثناء مثوله أمام المحكمة ، يلتقي ممثلون عن حزبه ، الليكود ، بالرئيس الإسرائيلي روبين ريفلين للحصول على تفويض لنتنياهو بتشكيل حكومة جديدة.