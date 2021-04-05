مطالبات بتحقيق مستقل في التقارير عن اعتداء الأمن الجزائري على فتى، والإمارات تستثمر 3 مليارات دولار في العراق

استؤنفت\nمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد، ومن المقرر أن\nتستمع المحكمة في القدس إلى الشهود لأول مرة. وتوجه اتهامات لنتنياهو بالفساد وإساءة استخدام سلطته\nفي التعامل مع وسائل الإعلام. وخلال جلسة الاستماع، قال ممثلو الادعاء إن نتنياهو سعى للحصول على رشاوى وخدمات شخصية لتأمين\nتغطية صحفية تميل لصالحه. ونفى نتنياهو، الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات وهو في\nمنصبه، ما ينسب إليه من تهم. وأثناء مثوله أمام المحكمة ، يلتقي ممثلون عن حزبه ، الليكود ،\nبالرئيس الإسرائيلي روبين ريفلين للحصول على تفويض لنتنياهو بتشكيل حكومة جديدة.
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محاكمة نتنياهو: الاستماع إلى الشهود في القضايا المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي
استؤنفت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد، ومن المقرر أن تستمع المحكمة في القدس إلى الشهود لأول مرة.
وتوجه اتهامات لنتنياهو بالفساد وإساءة استخدام سلطته في التعامل مع وسائل الإعلام.
وخلال جلسة الاستماع، قال ممثلو الادعاء إن نتنياهو سعى للحصول على رشاوى وخدمات شخصية لتأمين تغطية صحفية تميل لصالحه.
ونفى نتنياهو، الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات وهو في منصبه، ما ينسب إليه من تهم.
وأثناء مثوله أمام المحكمة ، يلتقي ممثلون عن حزبه ، الليكود ، بالرئيس الإسرائيلي روبين ريفلين للحصول على تفويض لنتنياهو بتشكيل حكومة جديدة.
الإمارات تقول إنها ستستثمر ثلاثة مليارات دولار في العراق
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن سلطات البلاد تعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في العراق، وذلك في بيان رسمي جاء في ختام زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظم لأبوظبي.
وكانت الخطوط الجوية العراقية قد أعلنت بالأمس أيضا عن نيتها تسيير رحلات مباشرة بين بغداد وأبوظبي بداية من الشهر المقبل.
ويعاني العراق من أزمة اقتصادية بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي وما صاحبها من تراجع أسعار النفط.
مظاهرات الجزائر: العفو الدولية تطالب بتحقيق مستقل في التقارير عن تعرض فتى لتحرش جنسي من قبل قوات الأمن
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في التقارير التي تحدثت عن تعرض فتى في الخامسة عشر من عمره للتحرش الجنسي على قد قوات الأمن عقب اعتقاله.
وكان الصبي قد ألقى القبض عليه يوم السبت الماضي أثناء مشاركته في مظاهرة تدعو لتغيير جذري في بنية الحكم.
وانتشر في شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر الطفل باكيا وفي حالة صدمة إثر مغادرته مركز أمن مساء السبت، ما خلّف استنكارا واسعا.
من جهتها قررت الشرطة الجزائرية إجراء تحقيق "للوقوف على صحة الادعاءات التي يتضمنها هذا الفيديو".