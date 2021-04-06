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تعليق الدراسة في جامعات سوريا بسبب كورونا، والمخاوف من الفيروس تدفع كوريا الشمالية إلى عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو

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  1. فيروس كورونا: سوريا تعلق الدراسة في الجامعات لمدة أسبوعين

    قررت السلطات السورية تعليق الدراسة في كافة الجامعات والمعاهد لمدة أسبوعين في مسعى لمواجهة الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

    وشملت القرارات التي أعلنتها السلطات يوم أمس إنهاء دوام رياض الأطفال والصفوف الاولى من مرحلة التعليم الأساسي بجانب توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الوزارات.

    وأعلنت مديرية الصحة عن انتشار واسع لإصابات مشيرة الى ان قدرة المشافي على استيعاب المصابين وصلت الى اقصاها.

    وبينما تفيد الأرقام الرسمية بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد قارب 20 ألفا وأن حصيلة الوفيات تجاوزت 1300، إلا أن العديد من المصادر الطبية تقول أن أعداد الإصابات أكبر بكثر وخاصة في محافظات دمشق وريفها واللاذقية.

    سوريا
    Copyright: Getty Images

  2. أولمبياد طوكيو: كوريا الشمالية لن تشارك في الألعاب الدولية بسبب كورونا

    أعلنت كوريا الشمالية إنها لن تشارك في دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو في وقت لاحق من العام الجاري مرجعة الأمر إلى رغبتها في حماية رياضييها من فيروس كورونا.

    ويأتي هذا القرار ليضع نهاية لأمال كوريا الجنوبية في استغلال الحدث الرياضي للتواصل مع جارتها الشمالية في ظل توتر العلاقات بين البلدين.

    وكانت الكوريتان قد شاركتا بفريق واحد في دورة الألعاب الشتوية عام 2018 وهو الأمر الذي أعقبته سلسلة من الاجتماعات التاريخية.

    وتزعم السلطات في كوريا الشمالية أنه لا يوجد في البلاد أي من حالات الإصابة بفيروس كورونا وهو الأمر الذي يشكك فيه خبراء.

    طوكيو
    Copyright: Reuters
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