طهران تؤكد تعرض سفينة إيرانية لهجوم في البحر الأحمر، وأكثر من 4 آلاف وفاة جراء كورونا في البرازيل في 24 ساعة

ألغت الحكومة الإيطالية نظام الرقابة التي كانت مطبقة على الأفلام
السينمائية منذ عام 1914، والذي كان يخضع الأعمال الفنية لمقص الرقيب لاعتبارات
أخلاقية ودينية.
وبحسب القرار الحكومي سيتم استحداث لجنة لتصنيف الأعمال السينمائية ، تتولى تحديد
الفئات العمرية التي يصلح لها كل فيلم، وتتألف اللجنة من 49 عضواً، بينهم خبراء في
صناعة السينما وحماية القاصرين وممثلون عن جمعيات الآباء وجماعات حقوق الحيوان.
ورحب وزير الثقافة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي - وسط اليسار- في
الحكومة الائتلافية داريو فرانسيشيني "بإلغاء الرقابة في السينما"، وقال
في بيان "نترك نهائياً نظام الرقابة الذي سمح للدولة بالتدخل في حرية إبداع
الفنانين".
وطالت الرقابة
عدداً كبيراً من الأفلام على مدى أكثر من قرن، وفي مقدّمها كل أفلام الكاتب
والشاعر والمخرج بيير باولو باسوليني، وفيلم "ذي لاست تانغو إن باريس"
للمخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي مع الممثل الأميركي مارلون براندو والفرنسية
ماريا شنايدر.
فيروس كورونا: وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص في غضون 24 ساعة
شهدت البرازيل وفاة أكثر من
أربعة آلاف شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، ما يعد أكبر حصيلة
وفيات يومية تشهدها البلاد منذ تفشي الوباء.
وبهذا يصل إجمال عدد الوفيات في
البلاد جراء الإصابة بالوباء إلى نحو 337 ألفا ما يجعلها الثانية في قائمة أكثر دول
العالم تسجيلا للوفيات بعد الولايات المتحدة.
ويصر
الرئيس البرازيلي، جائير بولسينارو، على معارضة فرض أي نوع من الإغلاق لمواجهة
تفشي الفيروس.
EPACopyright: EPA
طهران تؤكد تعرض سفينة إيرانية لهجوم في البحر الأحمر
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن سفينة
تجارية إيرانية تعرضت "لانفجار" في البحر الأحمر ما أسفر عن أضرار طفيفة.
وأشار خطيب زاده في بيانه الى أن إيران سبق أن
أبلغت رسميا المنظمة الدولية للملاحة البحرية التابعة للأمم المتحدة، أن
"السفينة المدنية ساويز كانت تستقر في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن لإرساء
الأمن البحري على طول الخطوط الملاحية".
وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قد أفادت يوم أمس بتعرض"ساويز" التي تستخدمها القوات
المسلحة، لأضرار جراء انفجار "ألغام لاصقة".
من جهتها، أوردت صحيفة "نيويورك
تايمز" الأميركية أن العملية نفذها "إسرائيليون"، دون أن يصدر أي
تعليق من الجانب الإسرائيلي.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
إلغاء الرقابة على الأفلام السينمائية في إيطاليا
ألغت الحكومة الإيطالية نظام الرقابة التي كانت مطبقة على الأفلام السينمائية منذ عام 1914، والذي كان يخضع الأعمال الفنية لمقص الرقيب لاعتبارات أخلاقية ودينية.
وبحسب القرار الحكومي سيتم استحداث لجنة لتصنيف الأعمال السينمائية ، تتولى تحديد الفئات العمرية التي يصلح لها كل فيلم، وتتألف اللجنة من 49 عضواً، بينهم خبراء في صناعة السينما وحماية القاصرين وممثلون عن جمعيات الآباء وجماعات حقوق الحيوان.
ورحب وزير الثقافة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي - وسط اليسار- في الحكومة الائتلافية داريو فرانسيشيني "بإلغاء الرقابة في السينما"، وقال في بيان "نترك نهائياً نظام الرقابة الذي سمح للدولة بالتدخل في حرية إبداع الفنانين".
وطالت الرقابة عدداً كبيراً من الأفلام على مدى أكثر من قرن، وفي مقدّمها كل أفلام الكاتب والشاعر والمخرج بيير باولو باسوليني، وفيلم "ذي لاست تانغو إن باريس" للمخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي مع الممثل الأميركي مارلون براندو والفرنسية ماريا شنايدر.
فيروس كورونا: وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص في غضون 24 ساعة
شهدت البرازيل وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، ما يعد أكبر حصيلة وفيات يومية تشهدها البلاد منذ تفشي الوباء.
وبهذا يصل إجمال عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالوباء إلى نحو 337 ألفا ما يجعلها الثانية في قائمة أكثر دول العالم تسجيلا للوفيات بعد الولايات المتحدة.
ويصر الرئيس البرازيلي، جائير بولسينارو، على معارضة فرض أي نوع من الإغلاق لمواجهة تفشي الفيروس.
طهران تؤكد تعرض سفينة إيرانية لهجوم في البحر الأحمر
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن سفينة تجارية إيرانية تعرضت "لانفجار" في البحر الأحمر ما أسفر عن أضرار طفيفة.
وأشار خطيب زاده في بيانه الى أن إيران سبق أن أبلغت رسميا المنظمة الدولية للملاحة البحرية التابعة للأمم المتحدة، أن "السفينة المدنية ساويز كانت تستقر في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن لإرساء الأمن البحري على طول الخطوط الملاحية".
وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قد أفادت يوم أمس بتعرض"ساويز" التي تستخدمها القوات المسلحة، لأضرار جراء انفجار "ألغام لاصقة".
من جهتها، أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن العملية نفذها "إسرائيليون"، دون أن يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.