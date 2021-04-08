جبهة البوليساريو: مقتل قائد الشرطة بطائرة مغربية مسيرة، والفلسطينيون يرحبون باستئناف مساعدات واشنطن المالية

الاتفاق النووي: واشنطن تعلن استعدادها لرفع العقوبات عن إيران
قال متحدث باسم وزارة
الخارجية الأمريكية الليلة الماضية، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن
إيران، التي
تتعارض مع اتفاقية "خطة العمل الشاملة المشتركة" لكنه لم يعطي أي تفاصيل إضافية .
والتقى دبلوماسيون من القوى الدولية الكبرى بشكل
منفصل مع إيران والولايات المتحدة لمناقشة كيفية العودة إلى الاتفاق. ووصفت واشنطن المحادثات غير المباشرة في فيينا بأنها خطوة بناءة ومفيدة باتجاه استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل 3 سنوات.
وقالت إيران إن محادثات الثلاثاء في فيينا كانت بناءة، لكنها رفضت أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل خفض نسبة تخصيب اليورانيوم.
و حذر رئيس الوزراء الأسرائيلي
بنيامين نتيناهو في تعليق له هذا الأسبوع من
إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وقال إن إسرائيل لن تكون ملزمة باتفاق "يمهد الطريق لإيران
لامتلاك أسلحة نووية" .
BBCCopyright: BBC
BBCCopyright: BBC
إصابة 4 جنود في هجمات إسرائيلية على دمشق
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن إسرائيل هاجمت أهدافا بالقرب من دمشق اليوم الخميس وأن الدفاعات الجوية السورية صدت عددا من الصواريخ وأسقطتها بالقرب من جنوب العاصمة. ونقلت وكالة أنباء سانا عن مصدر عسكري قوله إن الهجمات أسفرت عن إصابة أربعة جنود وألحقت أضرارا مادية.
وأفاد سكان دمشق أنهم سمعوا انفجاراً واحداً على الأقل. وقال التلفزيون الرسمي إن الصواريخ أطلقت من اتجاه لبنان المجاور ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
ترحيب فلسطيني بعودة المساعدات الأمريكية للأنروا
رحبت الرئاسة الفلسطينية
بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بادين والتزامه بحل الدولتين كأساس لحل الصراع
الفلسطيني الإسرائيلي، وبتصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن استئناف تقديم
المساعدات للشعب الفلسطيني، خاصة تقديم الدعم المالي لوكالة الأونروا.
وقالت الرئاسة إن حزمة
المساعدات الموجهة للأونروا سوف تساهم في توفير التعليم، والصحة لمئات الآلاف من
الطلبة، وملايين المواطنين الذين يعيشون في المخيمات في الأراضي الفلسطينية، وفي
دوّل الجوار.
وأضافت الرئاسة أن
المساعدات الأخرى الاقتصادية والتنموية لقطاع غزة والضفة الغربية عبر الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية ستساهم في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية
اللازمة لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأكدت القيادة
الفلسطينية استعدادها للعمل مع الأطراف الدولية، خاصة اللجنة الرباعية الدولية،
للوصول إلى حل سياسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة بإقامة دولة فلسطينية
عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
جبهة البوليساريو: مقتل قائد الشرطة بطائرة مغربية مسيرة
تقول جبهة البوليساريو، التي تسعى إلى استقلال منطقة
الصحراء الغربية عن المغرب، إن قائد الشرطة "ألداه الوبندير" قتل خلال قيامه
بمهمة عسكرية في شمال الصحراء في منطقة تيفاريتي التي تقع ضمن سيطرة البوليساريو.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه قُتل في هجوم بطائرة مغربية
مسيرة مع عدد من المقاتلين.
ويتنازع المغرب على سيادة الإقليم
مع جبهة البوليساريو التي تطالب بدولة مستقلة في الصحراء الغربية.
وطالب قرار من الأمم المتحدة في
عام 1991 بتحديد مصير الصحراء الغربية في استفتاء شعبي.
لكن اعتراف الرئيس
الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بعد تطبيع علاقات الرباط مع إسرائيل، فتح باب
النزاع مجددا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل
اعتبار الإقليم منطقة متنازعا عليها. كما أعلنت الإدارة
الأمريكية الجديدة تراجعها عن سياسة ترامب الخارجية.
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الاتفاق النووي: واشنطن تعلن استعدادها لرفع العقوبات عن إيران
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الليلة الماضية، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن إيران، التي تتعارض مع اتفاقية "خطة العمل الشاملة المشتركة" لكنه لم يعطي أي تفاصيل إضافية .
والتقى دبلوماسيون من القوى الدولية الكبرى بشكل منفصل مع إيران والولايات المتحدة لمناقشة كيفية العودة إلى الاتفاق. ووصفت واشنطن المحادثات غير المباشرة في فيينا بأنها خطوة بناءة ومفيدة باتجاه استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل 3 سنوات.
وقالت إيران إن محادثات الثلاثاء في فيينا كانت بناءة، لكنها رفضت أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل خفض نسبة تخصيب اليورانيوم.
و حذر رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتيناهو في تعليق له هذا الأسبوع من إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وقال إن إسرائيل لن تكون ملزمة باتفاق "يمهد الطريق لإيران لامتلاك أسلحة نووية" .
إصابة 4 جنود في هجمات إسرائيلية على دمشق
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن إسرائيل هاجمت أهدافا بالقرب من دمشق اليوم الخميس وأن الدفاعات الجوية السورية صدت عددا من الصواريخ وأسقطتها بالقرب من جنوب العاصمة. ونقلت وكالة أنباء سانا عن مصدر عسكري قوله إن الهجمات أسفرت عن إصابة أربعة جنود وألحقت أضرارا مادية.
وأفاد سكان دمشق أنهم سمعوا انفجاراً واحداً على الأقل. وقال التلفزيون الرسمي إن الصواريخ أطلقت من اتجاه لبنان المجاور ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
ترحيب فلسطيني بعودة المساعدات الأمريكية للأنروا
رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بادين والتزامه بحل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبتصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن استئناف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، خاصة تقديم الدعم المالي لوكالة الأونروا.
وقالت الرئاسة إن حزمة المساعدات الموجهة للأونروا سوف تساهم في توفير التعليم، والصحة لمئات الآلاف من الطلبة، وملايين المواطنين الذين يعيشون في المخيمات في الأراضي الفلسطينية، وفي دوّل الجوار.
وأضافت الرئاسة أن المساعدات الأخرى الاقتصادية والتنموية لقطاع غزة والضفة الغربية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستساهم في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأكدت القيادة الفلسطينية استعدادها للعمل مع الأطراف الدولية، خاصة اللجنة الرباعية الدولية، للوصول إلى حل سياسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
جبهة البوليساريو: مقتل قائد الشرطة بطائرة مغربية مسيرة
تقول جبهة البوليساريو، التي تسعى إلى استقلال منطقة الصحراء الغربية عن المغرب، إن قائد الشرطة "ألداه الوبندير" قتل خلال قيامه بمهمة عسكرية في شمال الصحراء في منطقة تيفاريتي التي تقع ضمن سيطرة البوليساريو.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه قُتل في هجوم بطائرة مغربية مسيرة مع عدد من المقاتلين.
ويتنازع المغرب على سيادة الإقليم مع جبهة البوليساريو التي تطالب بدولة مستقلة في الصحراء الغربية.
وطالب قرار من الأمم المتحدة في عام 1991 بتحديد مصير الصحراء الغربية في استفتاء شعبي.
لكن اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بعد تطبيع علاقات الرباط مع إسرائيل، فتح باب النزاع مجددا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل اعتبار الإقليم منطقة متنازعا عليها. كما أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة تراجعها عن سياسة ترامب الخارجية.