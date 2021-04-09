السعودية تفتتح أول محطة للطاقة المتجددة، ومواجهات عنيفة غير مسبوقة في أيرلندا الشمالية بين القوميين والوحدويين

تشهد أيرلندا الشمالية لليلة سادسة على التوالي اشتباكات عنيفة بين أفراد الشرطة التي حاولت تفريق المتظاهرين من الوحدويين والقوميين، في أسوأ عنف يندلع في المنطقة منذ سنوات.

وألقى متظاهرون من الشباب، في منطقة يقطنها الكاثوليك في بلفاست، قنابل حارقة ومفرقعات وحجارة على أفراد الشرطة، الذين استخدموا خراطيم المياه لتفريق الحشود.

وشاركت في الاشتباكات مجموعات من المناطق الوحدوية الموالية لبريطانيا والمناطق القومية الموالية لأيرلندا.

وأصيب في المواجهات مساء الأربعاء 8 من أفراد الشرطة .

ومن بين ما أثار غضب المحتجين التأثيرات الناجمة عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ودعا عدد من السياسيين من جميع الأطراف إلى إنهاء الشغب. كما دعا رئيسا وزراء بريطانيا وجمهورية أيرلندا إلى الهدوء. وجاء ذلك بعد محادثة هاتفية بينهما ناقشا فيها الوضع.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي بايدن يشعر بالقلق من العنف في أيرلندا الشمالية. وقال: إن اتفاقية الجمعة العظيمة التي تحمي السلام في أيرلندا الشمالية يجب ألا تصبح "ضحية" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتوجه وزير إيرلندا الشمالية، براندون لويس، إلى بلفاست لإجراء محادثات طارئة تهدف إلى إنهاء موجة العنف. وأكد لويس أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات، كما دعا مجلس أيرلندا الشمالية بالإجماع إلى وضع حد فوري للشغب.