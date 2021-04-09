السعودية تفتتح أول محطة للطاقة المتجددة، ومواجهات عنيفة غير مسبوقة في أيرلندا الشمالية بين القوميين والوحدويين

مظاهرات إيرلندا: مواجهات عنيفة غير مسبوقة بين القوميين والوحدويين
تشهد أيرلندا الشمالية
لليلة سادسة على التوالي اشتباكات عنيفة بين أفراد الشرطة التي حاولت تفريق
المتظاهرين من الوحدويين والقوميين، في أسوأ عنف يندلع في المنطقة منذ سنوات.
وألقى متظاهرون من
الشباب، في منطقة يقطنها الكاثوليك في بلفاست، قنابل حارقة ومفرقعات وحجارة على
أفراد الشرطة، الذين استخدموا خراطيم المياه لتفريق الحشود.
وشاركت في الاشتباكات
مجموعات من المناطق الوحدوية الموالية لبريطانيا والمناطق القومية الموالية لأيرلندا.
وأصيب في المواجهات مساء الأربعاء 8 من
أفراد الشرطة .
ومن بين ما أثار غضب المحتجين
التأثيرات الناجمة عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ودعا عدد من السياسيين
من جميع الأطراف إلى إنهاء الشغب. كما دعا رئيسا وزراء بريطانيا وجمهورية أيرلندا
إلى الهدوء. وجاء ذلك بعد محادثة هاتفية بينهما ناقشا فيها الوضع.
وقال البيت الأبيض إن
الرئيس الأمريكي بايدن يشعر بالقلق من العنف في أيرلندا الشمالية. وقال: إن
اتفاقية الجمعة العظيمة التي تحمي السلام في أيرلندا الشمالية يجب ألا تصبح
"ضحية" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتوجه وزير إيرلندا
الشمالية، براندون لويس، إلى بلفاست لإجراء محادثات طارئة تهدف إلى إنهاء موجة
العنف. وأكد لويس أن الحوار هو
السبيل الوحيد لحل الخلافات، كما دعا مجلس أيرلندا الشمالية بالإجماع إلى وضع حد
فوري للشغب.
EPACopyright: EPA
السعودية تفتتح أول محطة للطاقة المتجددة
بدأت السعودية، وهي أحد
أكبر منتجي النفط في العالم، التركيز على مصادر أخرى للطاقة، إذ افتتحت الخميس أول
محطة للطاقة المتجددة.
وأعلن ولي العهد الأمير
محمد بن سلمان، الذي رأس إطلاق محطة الطاقة الشمسية في بلدة سكاكا الشمالية، عن
توقيع اتفاقية لإنشاء سبع محطات شمسية أخرى في مناطق مختلفة من البلاد.
وستصبح المملكة خلال
الأعوام العشرة المقبلة مركزا عالميا للطاقة النظيفة.
وتهدف خطة مشاريع الطاقة
المتجددة المختلفة في المملكة إلى توفير طاقة كافية لـ600 ألف منزل. وتأتي في إطار "المبادرة
الخضراء" التي أطلقتها المملكة في الفترة الأخيرة.
وترمي الخطة إلى خفض
أكثر من 7ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس
الحراري.
كما تهدف إلى المزج بين
الغاز ومصادر الطاقة المتجددة بنحو 50 في المئة بحلول عام 2030، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل نحو
مليون برميل نفط من الوقود السائل يوميا، تستخدم في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
مظاهرات إيرلندا: مواجهات عنيفة غير مسبوقة بين القوميين والوحدويين
تشهد أيرلندا الشمالية لليلة سادسة على التوالي اشتباكات عنيفة بين أفراد الشرطة التي حاولت تفريق المتظاهرين من الوحدويين والقوميين، في أسوأ عنف يندلع في المنطقة منذ سنوات.
وألقى متظاهرون من الشباب، في منطقة يقطنها الكاثوليك في بلفاست، قنابل حارقة ومفرقعات وحجارة على أفراد الشرطة، الذين استخدموا خراطيم المياه لتفريق الحشود.
وشاركت في الاشتباكات مجموعات من المناطق الوحدوية الموالية لبريطانيا والمناطق القومية الموالية لأيرلندا.
وأصيب في المواجهات مساء الأربعاء 8 من أفراد الشرطة .
ومن بين ما أثار غضب المحتجين التأثيرات الناجمة عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ودعا عدد من السياسيين من جميع الأطراف إلى إنهاء الشغب. كما دعا رئيسا وزراء بريطانيا وجمهورية أيرلندا إلى الهدوء. وجاء ذلك بعد محادثة هاتفية بينهما ناقشا فيها الوضع.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي بايدن يشعر بالقلق من العنف في أيرلندا الشمالية. وقال: إن اتفاقية الجمعة العظيمة التي تحمي السلام في أيرلندا الشمالية يجب ألا تصبح "ضحية" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتوجه وزير إيرلندا الشمالية، براندون لويس، إلى بلفاست لإجراء محادثات طارئة تهدف إلى إنهاء موجة العنف. وأكد لويس أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات، كما دعا مجلس أيرلندا الشمالية بالإجماع إلى وضع حد فوري للشغب.
السعودية تفتتح أول محطة للطاقة المتجددة
بدأت السعودية، وهي أحد أكبر منتجي النفط في العالم، التركيز على مصادر أخرى للطاقة، إذ افتتحت الخميس أول محطة للطاقة المتجددة.
وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي رأس إطلاق محطة الطاقة الشمسية في بلدة سكاكا الشمالية، عن توقيع اتفاقية لإنشاء سبع محطات شمسية أخرى في مناطق مختلفة من البلاد.
وستصبح المملكة خلال الأعوام العشرة المقبلة مركزا عالميا للطاقة النظيفة.
وتهدف خطة مشاريع الطاقة المتجددة المختلفة في المملكة إلى توفير طاقة كافية لـ600 ألف منزل. وتأتي في إطار "المبادرة الخضراء" التي أطلقتها المملكة في الفترة الأخيرة.
وترمي الخطة إلى خفض أكثر من 7ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
كما تهدف إلى المزج بين الغاز ومصادر الطاقة المتجددة بنحو 50 في المئة بحلول عام 2030، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل نحو مليون برميل نفط من الوقود السائل يوميا، تستخدم في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.