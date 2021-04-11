هجوم حوثي جديد على السعودية، ووزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل

كنائس في بريطانيا وخارجها تحيي قداس الأحد بالصلاة على الأمير الراحل فيليب دوق أدنبرة
أحيت كنائس في بريطانيا وخارجها قداس الأحد بالصلاة على دوق
إدنبرة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الذي توفي الجمعة الماضي عن 99 عاما.
وفي سيدني بأستراليا ، حضر
رئيس الوزراء والحاكم العام الأسترالي الصلاة.
وسيقود أسقف الكنيسة الأنجليكانية، جوستين ويلبي ، قداس الصلاة على الأمير فيليب في وقت لاحق في كاتدرائية كانتربري في بريطانيا.
ومن المتوقع
أيضًا أن يترأس الأسقف جنازة الأمير فيليب نهاية الأسبوع المقبل في قلعة وندسور.
وقال الأمير
تشارلز ، وريث العرش في بريطانيا، يوم السبت، إن الدعم الجماهيري المتدفق يساعد
العائلة المالكة على تجاوز الأوقات الحزينة.
PA MediaCopyright: PA Media
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل
وصل وزير
الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى إسرائيل في أول زيارة لمسؤول من واشنطن رفيع
المستوى إلى البلاد منذ تولي جو بايدن منصب الرئيس الأمريكي في يناير/ كانون ثاني
الماضي.
وتأتي
زيارة أوستن بعد أيام من المحادثات التي ضمت مسؤولين أمريكيين وإيرانيين بهدف إحياء
الاتفاق النووي الإيراني وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل.
ReutersCopyright: Reuters
الحرب في اليمن: هجوم حوثي جديد يستهدف مواقع جنوبي السعودية
تفيد التقارير الواردة
من السعودية بأن حركة أنصار الله الحوثية شنت هجوما جديدا على الأراضي
السعودية في أطار الهجمات المتبادلة بين الرياض والحركة اليمنية.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في
تغريدة على تويتر إن الجماعة أطلقت طائرتين مسيرتين على حظيرتي طائرات عسكرية في
مطار جازان بجنوب المملكة وعلى قاعدة جوية عسكرية في خميس مشيط.
في المقابل نقلت وسائل إعلام
سعودية رسمية عن قيادة التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن القول إن الدفاعات الجوية
للملكة تمكنت من اعتراض وتدمر
طائرة مسيرة أطلقتها الجماعة اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط الواقعة
بجنوب المملكة.
وتقود الرياض تحالفا
لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على
العاصمة صنعاء.
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كنائس في بريطانيا وخارجها تحيي قداس الأحد بالصلاة على الأمير الراحل فيليب دوق أدنبرة
أحيت كنائس في بريطانيا وخارجها قداس الأحد بالصلاة على دوق إدنبرة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الذي توفي الجمعة الماضي عن 99 عاما.
وفي سيدني بأستراليا ، حضر رئيس الوزراء والحاكم العام الأسترالي الصلاة.
وسيقود أسقف الكنيسة الأنجليكانية، جوستين ويلبي ، قداس الصلاة على الأمير فيليب في وقت لاحق في كاتدرائية كانتربري في بريطانيا.
ومن المتوقع أيضًا أن يترأس الأسقف جنازة الأمير فيليب نهاية الأسبوع المقبل في قلعة وندسور.
وقال الأمير تشارلز ، وريث العرش في بريطانيا، يوم السبت، إن الدعم الجماهيري المتدفق يساعد العائلة المالكة على تجاوز الأوقات الحزينة.
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل
وصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى إسرائيل في أول زيارة لمسؤول من واشنطن رفيع المستوى إلى البلاد منذ تولي جو بايدن منصب الرئيس الأمريكي في يناير/ كانون ثاني الماضي.
وتأتي زيارة أوستن بعد أيام من المحادثات التي ضمت مسؤولين أمريكيين وإيرانيين بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل.
الحرب في اليمن: هجوم حوثي جديد يستهدف مواقع جنوبي السعودية
تفيد التقارير الواردة من السعودية بأن حركة أنصار الله الحوثية شنت هجوما جديدا على الأراضي السعودية في أطار الهجمات المتبادلة بين الرياض والحركة اليمنية.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في تغريدة على تويتر إن الجماعة أطلقت طائرتين مسيرتين على حظيرتي طائرات عسكرية في مطار جازان بجنوب المملكة وعلى قاعدة جوية عسكرية في خميس مشيط.
في المقابل نقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن قيادة التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن القول إن الدفاعات الجوية للملكة تمكنت من اعتراض وتدمر طائرة مسيرة أطلقتها الجماعة اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط الواقعة بجنوب المملكة.
وتقود الرياض تحالفا لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.