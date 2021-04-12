بريطانيا تخفف قيود كورونا، والقاهرة تنتظر "تغيرات فعلية" في السياسة التركية حيال مصر

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تقدر\nالتصريحات التركية بـ"ضرورة تغيير المسار" في العلاقات المتوترة بين البلدين، مشددا على أنه\nينتظر أن تنتقل تلك التصريحات إلى الفعل السياسي. وشدد شكري في تصريحات إعلامية عقب مكالمة تليفونية مع\nنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على أن القاهرة مهتمة بالانتقال إلى الانفتاح\nالسياسي مع أنقرة. وكانت العلاقات بين القاهرة وأنقرة قد تدهورت منذ\nالإطاحة بحكم الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي عام 2013، وهو ما أعقبه استضافة\nتركيا لقنوات فضائية مصرية معارضة. إلا أن الفترة\nالأخيرة شهدت بوادر تقارب مصري تركي بعد التوتر المتعلق بمصادر الطاقة في شرقي\nالمتوسط. وقال شكري إنه في حال صدقت الأنباء عن قرار تركي بوقف\nالقنوات التلفزيونية المعارضة فإن هذاسيكون "أمرا إيجابيا وستكون تركيا بذلك قد راعت قواعد القانون الدولي\nبعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وكان اثنان من مقدمي البرامج التليفزيونية التي تبث من\nتركيا وتعتبرهم الحكومة المصرية معارضين للنظام، قد أعلنوا الأحد توقف برامجهم.
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وزير الخارجية المصرية: ننتظر أن تنتقل التصريحات التركية إلى مرحلة الفعل السياسي
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تقدر التصريحات التركية بـ"ضرورة تغيير المسار" في العلاقات المتوترة بين البلدين، مشددا على أنه ينتظر أن تنتقل تلك التصريحات إلى الفعل السياسي.
وشدد شكري في تصريحات إعلامية عقب مكالمة تليفونية مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على أن القاهرة مهتمة بالانتقال إلى الانفتاح السياسي مع أنقرة.
وكانت العلاقات بين القاهرة وأنقرة قد تدهورت منذ الإطاحة بحكم الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي عام 2013، وهو ما أعقبه استضافة تركيا لقنوات فضائية مصرية معارضة.
إلا أن الفترة الأخيرة شهدت بوادر تقارب مصري تركي بعد التوتر المتعلق بمصادر الطاقة في شرقي المتوسط.
وقال شكري إنه في حال صدقت الأنباء عن قرار تركي بوقف القنوات التلفزيونية المعارضة فإن هذاسيكون "أمرا إيجابيا وستكون تركيا بذلك قد راعت قواعد القانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وكان اثنان من مقدمي البرامج التليفزيونية التي تبث من تركيا وتعتبرهم الحكومة المصرية معارضين للنظام، قد أعلنوا الأحد توقف برامجهم.
فيروس كورونا: بريطانيا تخفف الإجراءات الاحترازية
تستعد بريطانيا اليوم لرفع جزئي للقيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث يكون بإمكان المتاجر والصالات الرياضية والباحات الخارجية للحانات وصالونات تصفيف الشعر فتح أبوابها بعد أشهر من الإغلاق.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحفيف القيود بالخطوة المهمة على طريق عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد.
وتراجع عدد حالات الإصابة والوفيات في بريطانيا بالتزامن مع حملة التطعيم المتسارعة في البلاد.
وسجلت بريطانيا أكثر من أربعة ملايين و300 ألف حالة بينما تجاوز عدد الوفيات 125 ألفا.