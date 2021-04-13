بدء محاكمة أعضاء جماعة يمينية ألمانية بتهمة التخطيط لاستهداف مهاجرين، والإفراج عن الصحفي المصري خالد داوود بعد أكثر من عام من الحبس الاحتياطي

تبدأ في مدينة شتوتغارت الألمانية اليوم محاكمة 11 شخصا تتهمهم سلطات التحقيق بالانتماء إلى\nجماعة يمينية "إرهابية". وكانت السلطات قد ألقت القبض على أفراد الجماعة، الذين\nتتراوح أعمارهم بين 32 إلى 61 عاما، في فبراير/شباط من العام الماضي. ويقول ممثلو الادعاء إن المتهمين، وجميعهم ألمان، كانوا\nيخططون لمهاجمة مهاجرين ومسلمين وساسة بهدف إشعال فتيل حرب أهلية.
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اليمين في أوروبا: بدء محاكمة 11 شخصا في ألمانيا بتهمة التخطيط لاستهداف مهاجرين ومسلمين
تبدأ في مدينة شتوتغارت الألمانية اليوم محاكمة 11 شخصا تتهمهم سلطات التحقيق بالانتماء إلى جماعة يمينية "إرهابية".
وكانت السلطات قد ألقت القبض على أفراد الجماعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 32 إلى 61 عاما، في فبراير/شباط من العام الماضي.
ويقول ممثلو الادعاء إن المتهمين، وجميعهم ألمان، كانوا يخططون لمهاجمة مهاجرين ومسلمين وساسة بهدف إشعال فتيل حرب أهلية.
خالد داوود: السلطات المصرية تفرج عن الصحفي المعارض بعد أكثر من عام من الحبس الاحتياطي
أفرجت السلطات المصرية عن الصحفي والسياسي المعارض خالد داوود تنفيذا لقرار من النيابة العامة بإطلاق سراحه، بعد أكثر من عام من الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات "بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أهدافها".
وقال المحاميان خالد علي ومحمد عبد العزيز اللذيْن يدافعان عن داوود، إن الكاتب الصحفي وصل إلى منزله بعد انتهاء إجراءات إخلاء سبيله في ساعة متأخرة من ليل الاثنين.
ووجهت النيابة لخالد داوود أيضا اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر إياد داوود، شقيق خالد، عبر حسابه على انستغرام عدة صوره له مع شقيقه ووالده في منزله عقب خروجه.