بدء محاكمة أعضاء جماعة يمينية ألمانية بتهمة التخطيط لاستهداف مهاجرين، والإفراج عن الصحفي المصري خالد داوود بعد أكثر من عام من الحبس الاحتياطي

تبدأ في مدينة شتوتغارت الألمانية اليوم محاكمة 11 شخصا تتهمهم سلطات التحقيق بالانتماء إلى جماعة يمينية "إرهابية".

وكانت السلطات قد ألقت القبض على أفراد الجماعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 32 إلى 61 عاما، في فبراير/شباط من العام الماضي.

ويقول ممثلو الادعاء إن المتهمين، وجميعهم ألمان، كانوا يخططون لمهاجمة مهاجرين ومسلمين وساسة بهدف إشعال فتيل حرب أهلية.