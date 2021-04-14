لقاح كورونا: توسيع نطاق تجربة خلط اللقاحات في بريطانيا، وجندي إسرائيلي سابق يضرم النار في نفسه أمام وزارة الدفاع

أضرم يتسحاق ساديان، البالغ 26 عاما، النار في نفسه عند مدخل مكتب إعادة تأهيل الجنود المصابين، ونقل إلى المستشفى بعد إصابته بحروق خطيرة.

وكان الجندي، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، مقاتلا سابقا، وكان يعاني من اضطراب عصبي يعرف بـ"اضطراب ما بعد الصدمة".

وقد أصيب، وفقا لما قالته نقابة المحاربين القدامى في الجيش الإسرائيلي، بالإحباط بسبب معاملة السلطات له.

وقالت وزارة الدفاع إنه يعاني من إعاقة بنسبة 25 في المئة فقط، بسبب اضطراب ما بعد الصدمة. وتضيف الوزارة أن جزءا من مرضه كان بسبب صدمة في طفولته، وليس بسبب الخدمة العسكرية.

وأكدت الوزارة أنه أصيب بعد خدمته في الجيش خلال حرب غزة 2014، ولم تنشر المعلومات حفاظا على خصوصية الرجل.

وعبر نتانياهو عن تمنيه الشفاء للجندي السابق، يتسحاق سايديان الذي سببت حادثة إضرام النار في نفسه صدمة في إسرائيل، رغم أنها ليست الأولى من نوعها.