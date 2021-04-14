لقاح كورونا: توسيع نطاق تجربة خلط اللقاحات في بريطانيا، وجندي إسرائيلي سابق يضرم النار في نفسه أمام وزارة الدفاع

إضرام جندي إسرائيلي سابق النار في نفسه أمام وزارة الدفاع
أضرم يتسحاق
ساديان، البالغ 26
عاما، النار في نفسه عند مدخل مكتب إعادة تأهيل الجنود المصابين، ونقل إلى
المستشفى بعد إصابته بحروق خطيرة.
وكان الجندي،
بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، مقاتلا سابقا، وكان يعاني من اضطراب عصبي يعرف
بـ"اضطراب ما بعد الصدمة".
وقد أصيب،
وفقا لما قالته نقابة المحاربين القدامى في الجيش الإسرائيلي، بالإحباط بسبب
معاملة السلطات له.
وقالت وزارة الدفاع
إنه يعاني من إعاقة بنسبة 25 في المئة فقط،
بسبب اضطراب ما بعد الصدمة. وتضيف الوزارة أن جزءا من مرضه كان بسبب صدمة في
طفولته، وليس بسبب الخدمة العسكرية.
وأكدت
الوزارة أنه أصيب بعد خدمته في الجيش خلال حرب غزة 2014،
ولم تنشر المعلومات حفاظا على خصوصية الرجل.
وعبر
نتانياهو عن تمنيه الشفاء للجندي السابق، يتسحاق سايديان الذي سببت حادثة إضرام النار في نفسه صدمة في إسرائيل، رغم أنها ليست الأولى من نوعها.
لقاح كورونا: توسيع نطاق تجربة خلط اللقاحات في بريطانيا
بدأت
بريطانيا تجربة موسعة وكبيرة تهدف إلى خلط لقاحات كوفيد.
ويجري حاليا
توسيع نطاق التجربة، التي اعتمدت في مرحلتها الأولى على إعطاء جرعتين من لقاحين
مختلفين، من لقاحي فايزر وأسترازينيكا.
وفي المرحلة
الحالية ستطبق التجربة على عدد أكبر ويكون الخلط بين لقاحات أكثر، من بينها
موديرنا ونوفوفاكس.
وتوفر تجربة
خلط اللقاحات مناعة أطول وأوسع نطاقا من الفيروس وسلالاته المتعددة. ويعطي هذا
أيضا مزيدا من المرونة في توفير اللقاحات.
ويمكن تلقي
البالغين، الذين تزيد أعمارهم على 50عاما والذين
سبق لهم تلقي جرعة أولى من لقاح فايزر، أو أسترازينيكا، أن يتلقوا في التجربة
الجديدة الجرعة الثانية إما من اللقاح نفسه، وإما من لقاحي موديرنا أو نوفافاكس.
وتأمل
أكسفورد، بحسب ما يقوله كبير الخبراء في التجربة، البروفيسور ماثيو سناب، تجنيد 1050
متطوعا، تلقوا بالفعل جرعة واحدة منذ 12 أو 8
أسابيع.
وشارك بالفعل
في التجربة أكثر من 800 شخص.
ومن المتوقع
ظهور نتائج المرحلة الأولى للتجربة في الشهر المقبل، على أن تظهر النتائج الأولية
للمرحلة الثانية الموسعة بحلول يونيو/حزيران، أو يوليو/تموز.
وتستمر
التجربة لمدة عام، وهناك اتفاق بين خبراء الصحة على أنه لا خطر من خلط اللقاحات.
وتدرس التجربة أيضا الآثار الجانبية لعملية الخلط. وستفحص عينات دم المشاركين
لمعرفة مدى نجاح اللقاحات في تحفيز المناعة، وظهور الأجسام المضادة المكافحة
للفيروس.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
إضرام جندي إسرائيلي سابق النار في نفسه أمام وزارة الدفاع
أضرم يتسحاق ساديان، البالغ 26 عاما، النار في نفسه عند مدخل مكتب إعادة تأهيل الجنود المصابين، ونقل إلى المستشفى بعد إصابته بحروق خطيرة.
وكان الجندي، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، مقاتلا سابقا، وكان يعاني من اضطراب عصبي يعرف بـ"اضطراب ما بعد الصدمة".
وقد أصيب، وفقا لما قالته نقابة المحاربين القدامى في الجيش الإسرائيلي، بالإحباط بسبب معاملة السلطات له.
وقالت وزارة الدفاع إنه يعاني من إعاقة بنسبة 25 في المئة فقط، بسبب اضطراب ما بعد الصدمة. وتضيف الوزارة أن جزءا من مرضه كان بسبب صدمة في طفولته، وليس بسبب الخدمة العسكرية.
وأكدت الوزارة أنه أصيب بعد خدمته في الجيش خلال حرب غزة 2014، ولم تنشر المعلومات حفاظا على خصوصية الرجل.
وعبر نتانياهو عن تمنيه الشفاء للجندي السابق، يتسحاق سايديان الذي سببت حادثة إضرام النار في نفسه صدمة في إسرائيل، رغم أنها ليست الأولى من نوعها.
لقاح كورونا: توسيع نطاق تجربة خلط اللقاحات في بريطانيا
بدأت بريطانيا تجربة موسعة وكبيرة تهدف إلى خلط لقاحات كوفيد.
ويجري حاليا توسيع نطاق التجربة، التي اعتمدت في مرحلتها الأولى على إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين، من لقاحي فايزر وأسترازينيكا.
وفي المرحلة الحالية ستطبق التجربة على عدد أكبر ويكون الخلط بين لقاحات أكثر، من بينها موديرنا ونوفوفاكس.
وتوفر تجربة خلط اللقاحات مناعة أطول وأوسع نطاقا من الفيروس وسلالاته المتعددة. ويعطي هذا أيضا مزيدا من المرونة في توفير اللقاحات.
ويمكن تلقي البالغين، الذين تزيد أعمارهم على 50عاما والذين سبق لهم تلقي جرعة أولى من لقاح فايزر، أو أسترازينيكا، أن يتلقوا في التجربة الجديدة الجرعة الثانية إما من اللقاح نفسه، وإما من لقاحي موديرنا أو نوفافاكس.
وتأمل أكسفورد، بحسب ما يقوله كبير الخبراء في التجربة، البروفيسور ماثيو سناب، تجنيد 1050 متطوعا، تلقوا بالفعل جرعة واحدة منذ 12 أو 8 أسابيع.
وشارك بالفعل في التجربة أكثر من 800 شخص.
ومن المتوقع ظهور نتائج المرحلة الأولى للتجربة في الشهر المقبل، على أن تظهر النتائج الأولية للمرحلة الثانية الموسعة بحلول يونيو/حزيران، أو يوليو/تموز.
وتستمر التجربة لمدة عام، وهناك اتفاق بين خبراء الصحة على أنه لا خطر من خلط اللقاحات. وتدرس التجربة أيضا الآثار الجانبية لعملية الخلط. وستفحص عينات دم المشاركين لمعرفة مدى نجاح اللقاحات في تحفيز المناعة، وظهور الأجسام المضادة المكافحة للفيروس.