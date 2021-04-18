صفقة دفاعية بين إسرائيل واليونان، وإغلاق المدارس في تونس لمواجهة كورونا

أفادت\nصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأن مسؤولين إيرانيين وسعوديين\nأجروا محادثات خلال هذا الشهر في محاولة لإصلاح العلاقات بين البلدين. وتقول الصحيفة\nإن الجولة الأولى من المباحثات بين الخصمين الإقليميين جرت في بغداد في التاسع من\nأبريل / نيسان الجارى. وتشير\nالصحيفة إلى أن المحادثات تطرقت إلى مجموعة متنوعة من القضايا ، بما في ذلك\nالهجمات على المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين في اليمن. وبحسب\nفاينانشيال تايمز، نفى مسؤولون سعوديون إجراء أي محادثات مع طهران. بينما\nلم تعلق إيران على الأمر. وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين\nالسعودية و إيران قبل أربع سنوات.
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صحيفة بريطانية: مسؤولون سعوديون وإيرانيون أجروا مباحثات في العراق لإصلاح العلاقات بين الرياض وطهران
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأن مسؤولين إيرانيين وسعوديين أجروا محادثات خلال هذا الشهر في محاولة لإصلاح العلاقات بين البلدين.
وتقول الصحيفة إن الجولة الأولى من المباحثات بين الخصمين الإقليميين جرت في بغداد في التاسع من أبريل / نيسان الجارى.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات تطرقت إلى مجموعة متنوعة من القضايا ، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين في اليمن.
وبحسب فاينانشيال تايمز، نفى مسؤولون سعوديون إجراء أي محادثات مع طهران.
بينما لم تعلق إيران على الأمر.
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية و إيران قبل أربع سنوات.
فيروس كورونا: تونس تقرر إغلاق المدارس حتى نهاية الشهر الجاري
أعلنت السلطات التونسية إغلاق المدارس في البلاد حتى نهاية الشهر الجاري لمواجهة تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
كما شملت القرارات التي أعلن عنها بالأمس حظر استخدام المركبات انطلاقا من الساعة السابعة مساء للحد من حركة المواطنين
قالت المتحدثة باسم الحكومة التونسية حسناء بن سليمان يوم السبت إن الحكومة قررت غلق المدارس حتى 30 أبريل نيسان لإبطاء التفشي السريع لفيروس كورونا.
وسجلت تونس حتى الآن أكثر من 280 ألف إصابة مؤكدة وما يقرب من عشرة آلاف وفاة بحسب البيانات الرسمية.
وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن توقيع أكبر صفقة دفاعية بين إسرائيل واليونان
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل واليونان وقعتا أكبر صفقة دفاعية بينهما.
وذكرت الوزارة أنه ضمن الصفقة، ستقوم شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية بتشغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية بموجب عقد قيمته حوالي 1.65 مليار دولار.
وقالت إلبيت إنها ستزود اليونان بطائرات تدريب جديدة من طراز إم-346 وستتولى صيانة أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية والذي يضم عشرات الطائرات من طراز إم-346 وتي-6 لمدة 20 عاما تقريبا.