صفقة دفاعية بين إسرائيل واليونان، وإغلاق المدارس في تونس لمواجهة كورونا

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأن مسؤولين إيرانيين وسعوديين أجروا محادثات خلال هذا الشهر في محاولة لإصلاح العلاقات بين البلدين.

وتقول الصحيفة إن الجولة الأولى من المباحثات بين الخصمين الإقليميين جرت في بغداد في التاسع من أبريل / نيسان الجارى.

وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات تطرقت إلى مجموعة متنوعة من القضايا ، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين في اليمن.

وبحسب فاينانشيال تايمز، نفى مسؤولون سعوديون إجراء أي محادثات مع طهران.

بينما لم تعلق إيران على الأمر.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية و إيران قبل أربع سنوات.