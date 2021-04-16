مسلح يقتل 8 في أمريكا ويصيب العشرات وينتحر، وفي الجزائر أكثر من 20 سجينا من سجناء الدفاع عن الديموقراطية "معرضون للموت"

قتل\nثمانية أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في مدينة انديانابوليس الأمريكية الليلة\nالماضية. وقالت\nالناطقة باسم الشرطة إن جميع الضحايا كانوا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب مطار\nالمدينة الدولي حيث أطلق مسلح النار عليهم. كما\nنقل نحو 6 من المصابين إلى\nالمستشفيات. ويعتقد أن المهاجم انتحر بعد إطلاق النار. وتصاعدت\nحدة الهجمات في أمريكا في الآونة الأخيرة، فقد قتل في نهاية الشهر الماضي أربعة\nأشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب كاليفورنيا. وفي 22 مارس/آذار قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار\nعلى محل بقالة في بولدر في ولاية كولورادو. وأطلق\nرجل النار في منتجع صحي في أتلانتا في جورجيا وقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء من\nأصل آسيوي. ويقتل\nحوالى 40 ألف شخص في الولايات\nالمتحدة كل عام بأسلحة نارية، لكن قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة\nمازالت محفوفة بتحديات سياسية كبيرة. وأعلن\nالرئيس جو بايدن خلال الشهر الجاري ستة أوامر تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف\nالأزمة الناتجة عن عنف السلاح. وهاجم\nالجمهوريون هذه التحركات على الفور، وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي\nمن حدوث "تجاوز غير دستوري".
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مسلح في أمريكا يهاجم مكتب بريد ويقتل ثمانية وينتحر
قتل ثمانية أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في مدينة انديانابوليس الأمريكية الليلة الماضية.
وقالت الناطقة باسم الشرطة إن جميع الضحايا كانوا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب مطار المدينة الدولي حيث أطلق مسلح النار عليهم.
كما نقل نحو 6 من المصابين إلى المستشفيات. ويعتقد أن المهاجم انتحر بعد إطلاق النار.
وتصاعدت حدة الهجمات في أمريكا في الآونة الأخيرة، فقد قتل في نهاية الشهر الماضي أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب كاليفورنيا.
وفي 22 مارس/آذار قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار على محل بقالة في بولدر في ولاية كولورادو.
وأطلق رجل النار في منتجع صحي في أتلانتا في جورجيا وقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء من أصل آسيوي.
ويقتل حوالى 40 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بأسلحة نارية، لكن قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة مازالت محفوفة بتحديات سياسية كبيرة.
وأعلن الرئيس جو بايدن خلال الشهر الجاري ستة أوامر تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح.
وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور، وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من حدوث "تجاوز غير دستوري".
أكثر من 20 سجينا من سجناء الرأي في الجزائر معرضون للموت بعد إضرابهم عن الطعام
حذرت جماعات حقوق الإنسان في الجزائر من أن أكثر من 20 سجينا من المدافعين عن الديموقراطية مضربين عن الطعام قد يموتون، ويجب إطلاق سراحهم فورا.
وقالت هذه المنظمات، ومن بينها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن بعض المعتقلين يواجهون مشاكل صحية، بعد رفضهم الطعام لأكثر من أسبوع.
وكانت السلطات قد وجهت إليهم تهمة الإضرار بالوحدة الوطنية، وعقد تجمع غير مسلح، عقب اعتقالهم في 7 أبريل/ نيسان في مظاهرة في العاصمة الجزائر نظمتها حركة "الحراك"، التي تطالب بتغيير سياسي شامل.
الطائرات والدبابات الإسرائيلية تقصف مواقع في غزة
قصفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة، عدة مواقع في وسط وجنوب قطاع غزة وألحقت أضرارا بممتلكات المواطنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وذكرت الوكالة أن الدبابات استهدفت بقذيفتين موقعا في جنوب شرق مدينة غزة قبل أن تستهدف الطائرات نفس الموقع بصاروخين.
كما قصف الطيران موقعين آخرين شمال مخيم النصيرات وشرق مخيم البريج وسط القطاع، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في الأماكن المستهدفة وفي بعض ممتلكات المواطنين القريبة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على صاروخ أطلق من قطاع غزة ولم يسبب أي أضرار ولم يخلف ضحايا، لكن بعض سكان مدينة سديروت الواقعة شمال قطاع غزة اضطروا بسببه إلى الاحتماء في الملاجئ.
ويقطن قطاع غزة أكثر من مليوني فلسطيني وتفرض عليهم إسرائيل حصارا خانقا.