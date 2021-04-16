مسلح يقتل 8 في أمريكا ويصيب العشرات وينتحر، وفي الجزائر أكثر من 20 سجينا من سجناء الدفاع عن الديموقراطية "معرضون للموت"

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في مدينة انديانابوليس الأمريكية الليلة الماضية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة إن جميع الضحايا كانوا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب مطار المدينة الدولي حيث أطلق مسلح النار عليهم.

كما نقل نحو 6 من المصابين إلى المستشفيات. ويعتقد أن المهاجم انتحر بعد إطلاق النار.

وتصاعدت حدة الهجمات في أمريكا في الآونة الأخيرة، فقد قتل في نهاية الشهر الماضي أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب كاليفورنيا.

وفي 22 مارس/آذار قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار على محل بقالة في بولدر في ولاية كولورادو.

وأطلق رجل النار في منتجع صحي في أتلانتا في جورجيا وقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء من أصل آسيوي.

ويقتل حوالى 40 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بأسلحة نارية، لكن قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة مازالت محفوفة بتحديات سياسية كبيرة.

وأعلن الرئيس جو بايدن خلال الشهر الجاري ستة أوامر تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح.

وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور، وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من حدوث "تجاوز غير دستوري".