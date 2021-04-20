فيروس كورونا: السلطات الفلسطينية تصادق على شراء 4.5 مليون جرعة من اللقاحات

قالت وزارة الري المصرية إن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى لسد النهضة هو استمرار لنهج فرض "سياسة الأمر الواقع وإتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بمصر والسودان".

وبحسب بيان وزارة الري المصرية، أبدت مصر مرونة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشر الماضية بهدف الوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.

وجاء بيان الوزارة تعليقا على قيام إثيوبيا ببدء تجهيزات عملية الملء الثانى لسد النهضة.

وأكد البيان أنه كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء، إلا ذلك لم يحدث، ما يعنى أن عملية الملء الأول تمت " لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية".

كما قال البيان إن تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان شهر يوليو/ تموز القادم حيث سيتم إطلاق كميات مياه أقل من المعتاد في مثل هذه الفترة من العام.