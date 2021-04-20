سد النهضة: مصر تؤكد تأثير عملية الملء الثاني للسد على كمية المياه لديها
قالت وزارة الري المصرية إن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى لسد النهضة هو استمرار لنهج فرض "سياسة الأمر الواقع وإتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بمصر والسودان".
وبحسب بيان وزارة الري المصرية، أبدت مصر مرونة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشر الماضية بهدف الوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
وجاء بيان الوزارة تعليقا على قيام إثيوبيا ببدء تجهيزات عملية الملء الثانى لسد النهضة.
وأكد البيان أنه كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء، إلا ذلك لم يحدث، ما يعنى أن عملية الملء الأول تمت " لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية".
كما قال البيان إن تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان شهر يوليو/ تموز القادم حيث سيتم إطلاق كميات مياه أقل من المعتاد في مثل هذه الفترة من العام.
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: السلطات الفلسطينية تصادق على شراء 4.5 مليون جرعة من اللقاحات
أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن
مجلس الوزراء صادق على شراء 4 ملايين ونصف جرعة من لقاحات "فايزر"
وسبوتنيك، وتم رصد أموال لهذه اللقاحات بقيمة 27 ونصف مليون دولار، ومن المتوقع
وصولها إلى الأراضي الفلسطينية قريباً.
وأضافت الوزيرة في تصريحات لإذاعة "صوت
فلسطين" أن أعداد الوفيات تعكس سوء الحالة الوبائية وليس أعداد الإصابات؛
بسبب إضراب الأطباء والممرضين وقلة عدد الفحوصات التي تجري، مضيفة: "نحن
قلقون من الوضع في قطاع غزة."
وأشارت إلى أن هناك عزوفا عن تلقي اللقاحات
في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، حيث تبلغ نسبة تلقي اللقاح في الضفة 7.1%، وفي غزة 2.2%، رغم تواجد اللقاح الروسي
في القطاع وليس فقط "استرازنيكا".
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سد النهضة: مصر تؤكد تأثير عملية الملء الثاني للسد على كمية المياه لديها
قالت وزارة الري المصرية إن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى لسد النهضة هو استمرار لنهج فرض "سياسة الأمر الواقع وإتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بمصر والسودان".
وبحسب بيان وزارة الري المصرية، أبدت مصر مرونة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشر الماضية بهدف الوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
وجاء بيان الوزارة تعليقا على قيام إثيوبيا ببدء تجهيزات عملية الملء الثانى لسد النهضة.
وأكد البيان أنه كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء، إلا ذلك لم يحدث، ما يعنى أن عملية الملء الأول تمت " لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية".
كما قال البيان إن تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان شهر يوليو/ تموز القادم حيث سيتم إطلاق كميات مياه أقل من المعتاد في مثل هذه الفترة من العام.
فيروس كورونا: السلطات الفلسطينية تصادق على شراء 4.5 مليون جرعة من اللقاحات
أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن مجلس الوزراء صادق على شراء 4 ملايين ونصف جرعة من لقاحات "فايزر" وسبوتنيك، وتم رصد أموال لهذه اللقاحات بقيمة 27 ونصف مليون دولار، ومن المتوقع وصولها إلى الأراضي الفلسطينية قريباً.
وأضافت الوزيرة في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" أن أعداد الوفيات تعكس سوء الحالة الوبائية وليس أعداد الإصابات؛ بسبب إضراب الأطباء والممرضين وقلة عدد الفحوصات التي تجري، مضيفة: "نحن قلقون من الوضع في قطاع غزة."
وأشارت إلى أن هناك عزوفا عن تلقي اللقاحات في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، حيث تبلغ نسبة تلقي اللقاح في الضفة 7.1%، وفي غزة 2.2%، رغم تواجد اللقاح الروسي في القطاع وليس فقط "استرازنيكا".