تشاووش أوغلو: "جماعة الإخوان ليست منظمة إرهابية بل حركة سياسية"، وأبل في مؤتمر 2021 تطرح بطاقة عثور على المفقودات

أعلنت شركة "آبل" في أول مؤتمر لها في عام 2021 عن آخر منتجاتها وكان في مقدمتها "اير تاغ" أو رقعة اقتفاء أثر الأشياء، كما طرحت الكمبيوترالجديد "آي ماك"، و "آي باد" المجهز بتقنية الجيل الخامس وبشريحة "إم1" التي ابتكرتها الشركة.
وتعمل أبل على زيادة عدد المنتجات التي تحتوي على وحدة المعالجة الإلكترونية "إم آي" التي تطورها الشركة داخليا.
كما قدمت رقعة اقتفاء الأثر التي طال انتظارها المعروفة باسم "إير تاغ"، وستتاح للمستهلك في نهاية الشهر الحالي، وهي رقعة صغيرة تمكنك من العثور على المفقودات كالمفاتيح والحقيبة مثلا.
وقالت مديرة برنامج الهندسة في أبل إن تكلفة "إير تاغ" 29 جنيهًا إسترلينيًا ومن المقرر إطلاقها في 30 أبريل. وتعمل مع جميع الأجهزةالتي تحتوي على شريحة "يو 1"،
لكنها أضافت إن الرقعة صممت "لتتبع الأشياء وليس الأشخاص" لحماية الخصوصية.
كما أعلنت أبل عن أول تحديث مهم لجهاز كمبيوتر "آي ماك". لكن لم تناقش أبل بالتفصيل نظام التشغيل الخاص بها، الذي يعتقد أنه سيتضمن تحديثا مثيرا للجدل.
العلاقات التركية المصرية: أوغلو "جماعة الإخوان ليست منظمة إرهابية بل حركة سياسية"
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مقابلة تلفزيونية إن تركيا لم تعارض الانقلاب في مصر لأن الإخوان كانوافي السلطة، فلو كان السيسي في السلطة وقام أحد غيره بالانقلاب عليه كنا سنتخذ الموقف نفسه.
وشدد على موقف تركيا المبدئي الرافض للانقلابات على أي سلطة كانت.
وأضاف أن الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية، بل حركة سياسية.
وتطرق أوغلو في معرض حديثه إلى خطوات المصالحة مع مصر، وأكد أن نواب وزيري الخارجية سيلتقيان في بداية الشهرالمقبل، على أن يلتقي هو مع وزير الخارجية المصري لاحقا. وعندها سيبحث تعيين السفراء واستراتيجية التقدم في العلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.
وكان بولنت توران نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية" التركي، قد أعلن أن حزبه سيقدم لرئاسة البرلمان اقتراحا لتشكيل "مجموعة صداقة" مع مصر وليبيا.
وفي مؤتمر صحفي عقد في البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، أعرب توران عن اعتقاده بأن إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة على البلدين وعلاقاتهما. بحسب وكالة الأناضول.
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أبل في مؤتمر2021 تطرح بطاقة عثور على المفقودات
أعلنت شركة "آبل" في أول مؤتمر لها في عام 2021 عن آخر منتجاتها وكان في مقدمتها "اير تاغ" أو رقعة اقتفاء أثر الأشياء، كما طرحت الكمبيوترالجديد "آي ماك"، و "آي باد" المجهز بتقنية الجيل الخامس وبشريحة "إم1" التي ابتكرتها الشركة.
وتعمل أبل على زيادة عدد المنتجات التي تحتوي على وحدة المعالجة الإلكترونية "إم آي" التي تطورها الشركة داخليا.
كما قدمت رقعة اقتفاء الأثر التي طال انتظارها المعروفة باسم "إير تاغ"، وستتاح للمستهلك في نهاية الشهر الحالي، وهي رقعة صغيرة تمكنك من العثور على المفقودات كالمفاتيح والحقيبة مثلا. وقالت مديرة برنامج الهندسة في أبل إن تكلفة "إير تاغ" 29 جنيهًا إسترلينيًا ومن المقرر إطلاقها في 30 أبريل. وتعمل مع جميع الأجهزةالتي تحتوي على شريحة "يو 1"، لكنها أضافت إن الرقعة صممت "لتتبع الأشياء وليس الأشخاص" لحماية الخصوصية. كما أعلنت أبل عن أول تحديث مهم لجهاز كمبيوتر "آي ماك". لكن لم تناقش أبل بالتفصيل نظام التشغيل الخاص بها، الذي يعتقد أنه سيتضمن تحديثا مثيرا للجدل.
العلاقات التركية المصرية: أوغلو "جماعة الإخوان ليست منظمة إرهابية بل حركة سياسية"
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مقابلة تلفزيونية إن تركيا لم تعارض الانقلاب في مصر لأن الإخوان كانوافي السلطة، فلو كان السيسي في السلطة وقام أحد غيره بالانقلاب عليه كنا سنتخذ الموقف نفسه. وشدد على موقف تركيا المبدئي الرافض للانقلابات على أي سلطة كانت. وأضاف أن الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية، بل حركة سياسية.
وتطرق أوغلو في معرض حديثه إلى خطوات المصالحة مع مصر، وأكد أن نواب وزيري الخارجية سيلتقيان في بداية الشهرالمقبل، على أن يلتقي هو مع وزير الخارجية المصري لاحقا. وعندها سيبحث تعيين السفراء واستراتيجية التقدم في العلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.
وكان بولنت توران نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية" التركي، قد أعلن أن حزبه سيقدم لرئاسة البرلمان اقتراحا لتشكيل "مجموعة صداقة" مع مصر وليبيا.
وفي مؤتمر صحفي عقد في البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، أعرب توران عن اعتقاده بأن إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة على البلدين وعلاقاتهما. بحسب وكالة الأناضول.