تشاووش أوغلو: "جماعة الإخوان ليست منظمة إرهابية بل حركة سياسية"، وأبل في مؤتمر 2021 تطرح بطاقة عثور على المفقودات

أعلنت شركة "آبل" في أول مؤتمر لها في عام 2021 عن آخر منتجاتها وكان في مقدمتها "اير تاغ" أو رقعة اقتفاء أثر الأشياء، كما طرحت الكمبيوترالجديد "آي ماك"، و "آي باد" المجهز بتقنية الجيل الخامس وبشريحة "إم1" التي ابتكرتها الشركة.

وتعمل أبل على زيادة عدد المنتجات التي تحتوي على وحدة المعالجة الإلكترونية "إم آي" التي تطورها الشركة داخليا.

كما قدمت رقعة اقتفاء الأثر التي طال انتظارها المعروفة باسم "إير تاغ"، وستتاح للمستهلك في نهاية الشهر الحالي، وهي رقعة صغيرة تمكنك من العثور على المفقودات كالمفاتيح والحقيبة مثلا. وقالت مديرة برنامج الهندسة في أبل إن تكلفة "إير تاغ" 29 جنيهًا إسترلينيًا ومن المقرر إطلاقها في 30 أبريل. وتعمل مع جميع الأجهزةالتي تحتوي على شريحة "يو 1"، لكنها أضافت إن الرقعة صممت "لتتبع الأشياء وليس الأشخاص" لحماية الخصوصية. كما أعلنت أبل عن أول تحديث مهم لجهاز كمبيوتر "آي ماك". لكن لم تناقش أبل بالتفصيل نظام التشغيل الخاص بها، الذي يعتقد أنه سيتضمن تحديثا مثيرا للجدل.