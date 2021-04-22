صفارات إنذار قرب مفاعل ديمونا في إسرائيل، وقصف على محيط دمشق، وناسا تحقق أول خطوة مهمة نحو رؤية البشر على سطح المريخ.

نجحت مركبة "بيرسيفيرنس"التابعة لوكالة ناسا في إنتاج أكسجين نقي من الغلاف الجوي للمريخ، في أول مؤشر على إمكانية الحياة خارج كوكب الأرض.

فقد تمكن جهاز بحجم شواية خبز صغيرة على متن المركبة غير المأهولة من تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين سمح لرائد الفضاء بالتنفس لمدة عشر دقائق.والغلاف الجوي للمريخ يحتوي بشكل أساسي على غاز ثاني أوكسيد الكربون.

وصفت ناسا التجربة الجديدة بأنها خطوة أولى مهمة نحو رؤية البشر على سطح المريخ.

وقالت الوكالة إن هذا الانجاز فضلا عن أنه يوفر الهواء النقي فهو يمهد الطريق لصنع وتخزين ما يكفي من الأكسجين لتشغيل المركبات التي تقلع من سطح الكوكب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، احتفل العلماء بتحليق أول مروحية مسيرة في أجواء المريخ.