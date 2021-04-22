صفارات إنذار قرب مفاعل ديمونا في إسرائيل، وقصف على محيط دمشق، وناسا تحقق أول خطوة مهمة نحو رؤية البشر على سطح المريخ.

نجحت مركبة
"بيرسيفيرنس"التابعة لوكالة ناسا في إنتاج أكسجين نقي من الغلاف الجوي
للمريخ، في أول مؤشر على إمكانية الحياة خارج كوكب الأرض.
فقد تمكن جهاز بحجم شواية خبز صغيرة على متن المركبة غير المأهولة من تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين سمح لرائد الفضاء بالتنفس لمدة عشر دقائق.والغلاف الجوي للمريخ يحتوي بشكل أساسي على غاز ثاني أوكسيد الكربون.
وصفت ناسا
التجربة الجديدة بأنها خطوة أولى مهمة نحو رؤية البشر على سطح المريخ.
وقالت الوكالة إن
هذا الانجاز فضلا عن أنه يوفر الهواء النقي فهو يمهد الطريق لصنع وتخزين ما يكفي
من الأكسجين لتشغيل المركبات التي تقلع من سطح الكوكب.
وفي وقت سابق من
هذا الأسبوع، احتفل العلماء بتحليق أول مروحية مسيرة في أجواء المريخ.
قصف إسرائيلي لمحيط دمشق وإطلاق صفارات الإنذار في محيط ديمونا النووي
شن الجيش الإسرائيلي ضربات داخل سوريا بعد سقوط صاروخ في
صحراء النقب في جنوب اسرائيل قرب مفاعل ديمونا النووي، وفق ما أفاد الجيش
الإسرائيلي في صباح اليوم.
وجاء في بيان مقتضب "رصدت قوات الجيش إطلاق صاروخ
أرض جو من داخل سوريا سقط في منطقة النقب".
وأضاف "ردا على ذلك ضرب الجيش
الإسرائيلي قبل دقائق البطارية التي أطلق منها الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض جو
أخرى داخل الأراضي السورية".
وأكدت وكالة الأنباء السورية سانا الهجوم الإسرائيلي
وقالت نقلا عن مصدر عسكري سوري إن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من صد الهجوم وأشار
المصدر إلى إصابة أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.
وذكر مراسل بي بي سي أن أصوات انفجارات
سمعت في التجمعات البدوية جنوب إسرائيل القريبة من مفاعل ديمونا النووي.
وسمع دوي صفارات الإنذار قرب قرية ابو قرينات على مسافة
بضعة كيلومترات من مفاعل ديمونا النووي.
ولم تعترف إسرائيل يوما بامتلاك السلاح
النووي لكن خبراء أجانب يؤكدون أنها تملك ما بين 100 و300 رأس نووي.
وكانت إيران في وقت سابق قد اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف
هجوم استهدف مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز، وتوعدت بـ"الانتقام.
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ناسا تحقق خطوة مهمة نحو رؤية البشر على سطح المريخ
نجحت مركبة "بيرسيفيرنس"التابعة لوكالة ناسا في إنتاج أكسجين نقي من الغلاف الجوي للمريخ، في أول مؤشر على إمكانية الحياة خارج كوكب الأرض.
فقد تمكن جهاز بحجم شواية خبز صغيرة على متن المركبة غير المأهولة من تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين سمح لرائد الفضاء بالتنفس لمدة عشر دقائق.والغلاف الجوي للمريخ يحتوي بشكل أساسي على غاز ثاني أوكسيد الكربون.
وصفت ناسا التجربة الجديدة بأنها خطوة أولى مهمة نحو رؤية البشر على سطح المريخ.
وقالت الوكالة إن هذا الانجاز فضلا عن أنه يوفر الهواء النقي فهو يمهد الطريق لصنع وتخزين ما يكفي من الأكسجين لتشغيل المركبات التي تقلع من سطح الكوكب.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، احتفل العلماء بتحليق أول مروحية مسيرة في أجواء المريخ.
قصف إسرائيلي لمحيط دمشق وإطلاق صفارات الإنذار في محيط ديمونا النووي
شن الجيش الإسرائيلي ضربات داخل سوريا بعد سقوط صاروخ في صحراء النقب في جنوب اسرائيل قرب مفاعل ديمونا النووي، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي في صباح اليوم.
وجاء في بيان مقتضب "رصدت قوات الجيش إطلاق صاروخ أرض جو من داخل سوريا سقط في منطقة النقب".
وأضاف "ردا على ذلك ضرب الجيش الإسرائيلي قبل دقائق البطارية التي أطلق منها الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض جو أخرى داخل الأراضي السورية".
وأكدت وكالة الأنباء السورية سانا الهجوم الإسرائيلي وقالت نقلا عن مصدر عسكري سوري إن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من صد الهجوم وأشار المصدر إلى إصابة أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.
وذكر مراسل بي بي سي أن أصوات انفجارات سمعت في التجمعات البدوية جنوب إسرائيل القريبة من مفاعل ديمونا النووي.
وسمع دوي صفارات الإنذار قرب قرية ابو قرينات على مسافة بضعة كيلومترات من مفاعل ديمونا النووي.
ولم تعترف إسرائيل يوما بامتلاك السلاح النووي لكن خبراء أجانب يؤكدون أنها تملك ما بين 100 و300 رأس نووي.
وكانت إيران في وقت سابق قد اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف هجوم استهدف مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز، وتوعدت بـ"الانتقام.