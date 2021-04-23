عشرات الجرحى في اشتباكات في القدس، وهجوم بثلاثة صواريخ على قوات أمريكية في مطار بغداد

تودع عاصمة تشاد
نجامينا في جنازة رسمية اليوم رئيس البلاد الذي حكم ثلاثين عاما.
توفي إدريس ديبي،
في معركة مع المتمردين الإسلاميين في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأقيمت مراسم الجنازة
في العاصمة نجامينا، قبل دفنه بالقرب من
مسقط رأسه في بيردوبا. وكان الرئيس ديبي حليفًا وثيقًا للدول الغربية في محاربة
المتشددين الإسلاميين في المنطقة ، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين
القادة الأجانب الذين وصلوا أمس لحضور الجنازة.
استهداف القوات الأمريكية بصواريخ أطلقت على مطار بغداد
أطلقت ثلاثة صواريخ على الأقل على محيط مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بحسب مصادر الأمن العراقي.
وسقطت الصواريخ قرب منطقة تضم القوات الأمريكية، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتهاعن الهجوم.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، تشكيل فريق عمل للبحث عن مطلقي الصواريخ.
وذكرت مصادر الإعلام الأمني أن الصواريخ الثلاثة التي سقطت على محيط مطار بغداد الدولي كانت من أصل 8 صواريخ، انفجرت ثلاثة منها وفككت مفارز المعالجة الصواريخ التي لم تنطلق.
القدس الشرقية: إصابة العشرات في مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين
أصيب العشرات في
اشتباكات في القدس الشرقية بين متظاهرين فلسطينيين و مستوطنين يهود متطرفين.
وهتف مئات المتطرفين
من نشطاء جماعة لهافا اليهودية "الموت للعرب" و"الانتقام"
وهم يتجهون إلى باب العامود في القدس الشرقية حيث تجمع الفلسطينيون لصلاة التراويح. ووقعت مواجهات بين الطرفين، كما اشتبك متظاهرون فلسطينيون مع الشرطة
الإسرائيلية التي استخدمت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين من الجانبين. واستخدم المتظاهرون الحجارة والزجاجات
الحارقة في الاشتباكات.
واعتقل عدد من المتظاهرين.
وقال الهلال
الأحمر الفلسطيني إن 100 فلسطيني على الأقل قد أصيبوا، نقل من بينهم 21 إلى المستشفى.
وتصاعدت حدة التوتر
في شوارع القدس بعد سلسلة من حوادث الكراهية العرقية بين اليهود الأرثوذكس المتطرفين والفلسطينيين.
واتهم فلسطينيون
الشرطة بمحاولة منعهم من إحياء ليالي رمضان المعتادة خارج باب العامود.
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إدريس ديبي: تشاد تودع الرئيس الذي حكمها 30 عاما
تودع عاصمة تشاد نجامينا في جنازة رسمية اليوم رئيس البلاد الذي حكم ثلاثين عاما.
توفي إدريس ديبي، في معركة مع المتمردين الإسلاميين في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأقيمت مراسم الجنازة في العاصمة نجامينا، قبل دفنه بالقرب من مسقط رأسه في بيردوبا. وكان الرئيس ديبي حليفًا وثيقًا للدول الغربية في محاربة المتشددين الإسلاميين في المنطقة ، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين القادة الأجانب الذين وصلوا أمس لحضور الجنازة.
استهداف القوات الأمريكية بصواريخ أطلقت على مطار بغداد
أطلقت ثلاثة صواريخ على الأقل على محيط مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بحسب مصادر الأمن العراقي.
وسقطت الصواريخ قرب منطقة تضم القوات الأمريكية، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتهاعن الهجوم.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، تشكيل فريق عمل للبحث عن مطلقي الصواريخ. وذكرت مصادر الإعلام الأمني أن الصواريخ الثلاثة التي سقطت على محيط مطار بغداد الدولي كانت من أصل 8 صواريخ، انفجرت ثلاثة منها وفككت مفارز المعالجة الصواريخ التي لم تنطلق.
القدس الشرقية: إصابة العشرات في مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين
أصيب العشرات في اشتباكات في القدس الشرقية بين متظاهرين فلسطينيين و مستوطنين يهود متطرفين.
وهتف مئات المتطرفين من نشطاء جماعة لهافا اليهودية "الموت للعرب" و"الانتقام" وهم يتجهون إلى باب العامود في القدس الشرقية حيث تجمع الفلسطينيون لصلاة التراويح. ووقعت مواجهات بين الطرفين، كما اشتبك متظاهرون فلسطينيون مع الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين من الجانبين. واستخدم المتظاهرون الحجارة والزجاجات الحارقة في الاشتباكات.
واعتقل عدد من المتظاهرين.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 100 فلسطيني على الأقل قد أصيبوا، نقل من بينهم 21 إلى المستشفى.
وتصاعدت حدة التوتر في شوارع القدس بعد سلسلة من حوادث الكراهية العرقية بين اليهود الأرثوذكس المتطرفين والفلسطينيين.
واتهم فلسطينيون الشرطة بمحاولة منعهم من إحياء ليالي رمضان المعتادة خارج باب العامود.