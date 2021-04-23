عشرات الجرحى في اشتباكات في القدس، وهجوم بثلاثة صواريخ على قوات أمريكية في مطار بغداد

EPA Copyright: EPA تجمع المشيعون من السياسيين والعسكريين قبيل الجنازة الرسمية اليوم Image caption: تجمع المشيعون من السياسيين والعسكريين قبيل الجنازة الرسمية اليوم

تودع عاصمة تشاد نجامينا في جنازة رسمية اليوم رئيس البلاد الذي حكم ثلاثين عاما.

توفي إدريس ديبي، في معركة مع المتمردين الإسلاميين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأقيمت مراسم الجنازة في العاصمة نجامينا، قبل دفنه بالقرب من مسقط رأسه في بيردوبا. وكان الرئيس ديبي حليفًا وثيقًا للدول الغربية في محاربة المتشددين الإسلاميين في المنطقة ، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين القادة الأجانب الذين وصلوا أمس لحضور الجنازة.