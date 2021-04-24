أخطر المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس الشرقية وقطاع غزة منذ شهور

رفعت الولايات المتحدة حظر لقاح جونسون أند جونسون بعد تعليق استخدامه لمدة 11 يوما رغم التحذيرات من احتمال حدوث جلطات دم نادرة.

واتخذت قرار رفع الحظر لجنة خاصة من المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها والوكالة الأمريكية للأدوية.

وأصيب من بين 18 مليون متلق للقاح 15 شخصا بجلطة دموية خطيرة.

وبحسب مسؤولي الصحة، كان جميع من أصيب من النساء، ومعظمهن تحت سن الـ 50 . وتوفيت ثلاث منهن ولا يزال سبعة في المستشفى. وتأثرت حوالي 12 إمرأة تتراوح أعمارهن بين 30 و 39 عامًا. وكانت سبع من النساء بدينات، واثنتان تعانيان من ارتفاع ضغط الدم ، واثنتان تستخدمان مانع الحمل.

وقال المسؤولون إن عدد حالات الجلطات بين الرجال قليلة.

ويعني قرار رفع الحظر البدء بشحن وتوزيع 10 ملايين جرعة على الأقل من لقاح جونسون أند جونسون في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كما رفعت أوروبا الحظر عن جونسون أند جونسون، وكانت قد ربطت أيضا لقاح أسترازينيكا بجلطات دموية مماثلة وغير عادية للغاية لكن المنظمين في دائرة الصحة الأوروبية وجدوا أن فوائد اللقاح تفوق بكثير المخاطر.