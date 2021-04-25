الحوثيون "يقتربون" من مدينة مأرب، و350 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت
الهند رقما قياسيا في عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع على
التوالي.
حيث شهدت
البلاد حصيلة يومية للإصابات المؤكدة للفيروس بلغت 350 ألف إصابة جديدة بالإضافة إلى
وفاة أكثر من 2700 من المصابين في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وتعاني
المستشفيات من أجل توفير ما يكفي من الأوكسجين للمرضى الذين يتم رفض استقبال بعضهم.
وقررت
السلطات المحلية تمديد إجراءات العزل في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع واحد.
ReutersCopyright: Reuters
الحرب في اليمن: أنباء عن تقدم الحوثيين صوب مدينة مأرب
تفيد التقارير الواردة من اليمن بأن الساعات الـ48 الأخيرة
شهدت سقوط 65 قتيلا في الاشتباكات بين
القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين في محافظة مأرب.
ويحاول الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، منذ أشهر
السيطرة على مأرب، التي تعد أخر معقل للقوات الحكومية في شمالي البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مصادر عسكرية في القوات
الحكومية إن الحوثيين "استكملوا السيطرة تماما على
جبهة الكسارة" بحيث صاروا على
بعد أقل من ستة كيلومترات من مدينة مأرب مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.
وتحظى القوات الحكومية بدعم تحالف تقوده السعودية في اليمن.
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فيروس كورونا: 350 ألف إصابة جديدة في الهند
سجلت الهند رقما قياسيا في عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.
حيث شهدت البلاد حصيلة يومية للإصابات المؤكدة للفيروس بلغت 350 ألف إصابة جديدة بالإضافة إلى وفاة أكثر من 2700 من المصابين في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وتعاني المستشفيات من أجل توفير ما يكفي من الأوكسجين للمرضى الذين يتم رفض استقبال بعضهم.
وقررت السلطات المحلية تمديد إجراءات العزل في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع واحد.
الحرب في اليمن: أنباء عن تقدم الحوثيين صوب مدينة مأرب
تفيد التقارير الواردة من اليمن بأن الساعات الـ48 الأخيرة شهدت سقوط 65 قتيلا في الاشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين في محافظة مأرب.
ويحاول الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، منذ أشهر السيطرة على مأرب، التي تعد أخر معقل للقوات الحكومية في شمالي البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مصادر عسكرية في القوات الحكومية إن الحوثيين "استكملوا السيطرة تماما على جبهة الكسارة" بحيث صاروا على بعد أقل من ستة كيلومترات من مدينة مأرب مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.
وتحظى القوات الحكومية بدعم تحالف تقوده السعودية في اليمن.