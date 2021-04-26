إسرائيل تغلق البحر أمام صيادي غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، والإنفاق العسكري في العالم يصل إلى تريليوني دولار

السلطات الإسرائيلية تغلق مساحة الصيد في بحر غزة ردا على إطلاق قذائف من القطاع
ردت
السلطات الإسرائيلية على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة لليوم الثالث بإغلاق مساحة الصيد
في بحر القطاع حتى إشعارٍ آخر.
ويعد الصيد مصدر دخل مهم للقطاع.
وجاء
ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق 5 قذائف صاروخية من القطاع باتجاه
المستوطنات الإسرائيلية في محيط غزة.
ويقول
الجيش إن صاروخين تم اعتراضهما من قبل منظومة القبة الحديدية فيما سقط ٣ منها في
مناطق خالية دون وقوع إصابات أو أضرار.
وتقول مصادر
أمنية إسرائيلية إنه تم رفع حالة التأهب تحسبا لأي تصعيد عسكري.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
جوائز الأوسكار: فيلم نومادلاند أبرز الفائزين وأنتوني هوبكنز يحصد جائزة أفضل ممثل
عاد نجوم
السينما وصناعة الأفلام، أخيرا، إلى السجادة الحمراء، في حفل استثنائي لتوزيع جوائز
الأوسكار، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا.
وكان فيلم "نومادلاند" أكبر الفائزين في الحفل؛ فحصل
على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، كما فازت مخرجته، كلويه جاو، بأوسكار أفضل
مخرجة، في حين حصدت فرانسيس ماكدورماند جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.
وفاز أنتوني هوبكنز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم
"الأب"، كما حصل دانيال كالويا على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في
فيلم "يهوذا والمسيح الأسود".
وحصد فيلم "الأب"، الذي قام ببطولته أنتوني هوبكنز
وأوليفيا كولمان، جائزة أفضل سيناريو مقتبس. كما حصل فيلم "جولة أخرى"
للمخرج الدنماركي توماس فينتبربرغ على جائزة أفضل فيلم أجنبي.
وفازت يون يوه جونغ، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، عن دورها في
"ميناري"، بينما فاز فيلم
"روح" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.
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السلطات الإسرائيلية تغلق مساحة الصيد في بحر غزة ردا على إطلاق قذائف من القطاع
ردت السلطات الإسرائيلية على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة لليوم الثالث بإغلاق مساحة الصيد في بحر القطاع حتى إشعارٍ آخر.
ويعد الصيد مصدر دخل مهم للقطاع.
وجاء ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق 5 قذائف صاروخية من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في محيط غزة.
ويقول الجيش إن صاروخين تم اعتراضهما من قبل منظومة القبة الحديدية فيما سقط ٣ منها في مناطق خالية دون وقوع إصابات أو أضرار.
وتقول مصادر أمنية إسرائيلية إنه تم رفع حالة التأهب تحسبا لأي تصعيد عسكري.
جوائز الأوسكار: فيلم نومادلاند أبرز الفائزين وأنتوني هوبكنز يحصد جائزة أفضل ممثل
عاد نجوم السينما وصناعة الأفلام، أخيرا، إلى السجادة الحمراء، في حفل استثنائي لتوزيع جوائز الأوسكار، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا.
وكان فيلم "نومادلاند" أكبر الفائزين في الحفل؛ فحصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، كما فازت مخرجته، كلويه جاو، بأوسكار أفضل مخرجة، في حين حصدت فرانسيس ماكدورماند جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.
وفاز أنتوني هوبكنز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "الأب"، كما حصل دانيال كالويا على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "يهوذا والمسيح الأسود".
وحصد فيلم "الأب"، الذي قام ببطولته أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، جائزة أفضل سيناريو مقتبس. كما حصل فيلم "جولة أخرى" للمخرج الدنماركي توماس فينتبربرغ على جائزة أفضل فيلم أجنبي.
وفازت يون يوه جونغ، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، عن دورها في "ميناري"، بينما فاز فيلم "روح" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.
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فيروس كورونا: إيطاليا ترفع بعض تدابير الإغلاق
يتزايد عدد الدول الأوروبية التي تخفف القيود التي كانت قد فرضتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل تسارع وتيرة برامج التطعيم فيها.
وستسمح إيطاليا للمطاعم والحانات في أغلب مناطق البلاد بتقديم الطعام والشراب في الأماكن المفتوحة كما ستتم إعادة فتح أبواب مسارح وصالات عرض سينمائي.
لكن حظر التجول الليلي سيتم العمل به. وسجلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات بين دول الاتحاد الأوروبي بجانب تراجع اقتصادي كبير.
فيروس كورونا: إجمالي الإنفاق العسكري في العام الماضي وصل إلى تريليوني دولار رغم الأزمات الاقتصادية
قال باحثون في السويد إن إجمالي الإنفاق العسكري في العالم في العام الماضي بلغ ما يقرب من تريليوني دولار رغم تفشي فيروس كورونا.
وشهد إجمالي الإنفاق العسكري العام الماضي زيادة بقيمة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه رغم الوضع الاقتصادي الصعب.
وبينما قامت بعض الدول، مثل تشيلي وكوريا الجنوبية، باستخدام الأموال التي كانت مخصصة لموازنة الدفاع للإنفاق على جهود مكافحة كورونا، قامت دول أخرى في قارة أفريقيا بزيادة موازنتها العسكرية.
وبحسب معهد ستوكهولم للسلام فإن الدول الخمس الأكبر من حيث الإنفاق العسكري، الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وبريطانيا، تساهم بنسبة 62 بالمائة من موازنة التسليح العالمية.