إسرائيل تغلق البحر أمام صيادي غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، والإنفاق العسكري في العالم يصل إلى تريليوني دولار

عاد نجوم السينما وصناعة الأفلام، أخيرا، إلى السجادة الحمراء، في حفل استثنائي لتوزيع جوائز الأوسكار، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا.

وكان فيلم "نومادلاند" أكبر الفائزين في الحفل؛ فحصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، كما فازت مخرجته، كلويه جاو، بأوسكار أفضل مخرجة، في حين حصدت فرانسيس ماكدورماند جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.

وفاز أنتوني هوبكنز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "الأب"، كما حصل دانيال كالويا على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "يهوذا والمسيح الأسود".

وحصد فيلم "الأب"، الذي قام ببطولته أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، جائزة أفضل سيناريو مقتبس. كما حصل فيلم "جولة أخرى" للمخرج الدنماركي توماس فينتبربرغ على جائزة أفضل فيلم أجنبي.

وفازت يون يوه جونغ، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، عن دورها في "ميناري"، بينما فاز فيلم "روح" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

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