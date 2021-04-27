أنباء عن إعدام 9 أشخاص في قضية اقتحام مركز شرطة بمصر، والسلطات العسكرية في تشاد تحظر مظاهرات للمعارضة

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مصلحة السجون، التابعة لوزارة الداخلية المصرية، نفذت أحكام الإعدام بحق 9 ممن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام شنقا، أدينوا باقتحام قسم شرطة وقتل ضباط به عام 2013.

وأكدت المصادر أن الحكم تم تنفيذه في ساعة مبكرة من صباح أمس، بسجن وادي النطرون

وكانت محكمة مصرية قد قضت، عام 2018، بإعدام 20 متهما شنقا في إعادة محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وتعود الأحداث لشهر أغسطس / آب من عام 2013 حيث شهدت كرداسة، وهي مدينة تابعة لمحافظة الجيزة، أعمال شغب تضمنت اقتحام مركز الشرطة هناك وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا ورجل شرطة، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.