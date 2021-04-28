ولي العهد السعودي: "إيران دولة جارة ونطمح أن يكون لدينا معها علاقة جيدة"، والبحرية الأمريكية توجه طلقات تحذيرية لزوارق إيرانية في الخليج

أنتوني بلينكن: "محمد بن سلمان سيقود السعودية لفترة طويلة وعلينا العمل معه"
قال وزير الخارجية
الأمريكية أنتوني بلينكن في لقاء مع وسائل الإعلام الأمريكية، عندما سئل عن موقف
الرئيس جو بايدن من ملف جمال خاشقجي وعواقب قرار عدم معاقبة ولي العهد السعودي: إن
"خطوتين مهمتين اتخذتهما الإدارة، أولا نشرت حكومة الولايات المتحدة التقرير
ووضحت المسؤولية ودور ولي العهد، ثانيا وضعت الحكومة قرار "حظر خاشقجي"
الذي يقضي بمنع كل من يستخدم الترهيب والعنف في حق من ينتقد الحكومة من دخول
بلادنا. وهذه خطوة أيضا مهمة".
وأضاف بلينكن
"علينا شئنا أم أبينا أن نجد الطريقة الأكثر جدوى للعمل من أجل مصالحنا
وقيمنا، وعلينا العمل مع السعودية التي تعتبر شريكا في العديد من القضايا، فنحن
نعمل من أجل وقف الحرب في اليمن، وعلى الأرجح سيقود ولي العهد السعودي، الأمير
محمد بن سلمان بلاده لفترة طويلة، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية التعامل
معه ومع قادة دوليين آخرين قد يكونون ارتكبوا أمورا قد نرفضها أو نستهجنها ولكننا
نتعامل معهم لدفع مصالحنا وقيمنا.
ReutersCopyright: Reuters
البحرية الأمريكية توجه طلقات تحذيرية لزوارق إيرانية في الخليج
وجهت البحرية الأمريكية يوم الاثنين طلقات تحذيرية باتجاه ثلاثة زوارق تابعة لخفر السواحل الإيرانية كانت قد
اقتربت كثيرا من سفينتين حربيتين تابعتين لها في الخليج، حسبما أعلن الأسطول
الخامس الأمريكي الثلاثاء.
وجاء في إعلان لقوات
البحرية الأمريكية، الثلاثاء، أن 4 زوارق من البحرية التابعة للحرس الثوري
الإيراني "تحرشت" بسفن خفر السواحل الأمريكية في مياه الخليج، رغم
التحذيرات المتعددة.
وقالت المتحدثة باسم
الأسطول الخامس، بحسب وسائل إعلام أمريكية إن قطع البحرية الأمريكية كانت في مهمة
روتينية في المياه الدولية في الخليج واقتربت منها 3 زوارق هجومية سريعة وسفينة دعم إيرانية.
محمد بن سلمان: "إيران دولة جارة ونطمح أن يكون لدينا معها علاقة جيدة"
أكّد ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء أنّ المملكة تطمح إلى أن تقيم علاقات
"مميزة" مع إيران. وتأتي هذه التصريحات بعد أنباء عن لقاء في بغداد جمع
بين وفدين من المملكة وإيران، لكن هذا لم يؤكده أي من الجانبين.
وجاء إعلان ولي العهد
السعودي الأخير خلال لقاء مع قناة حكومية بث مساء الثلاثاء. وأكد خلاله بن سلمان
أن إيران دولة جارة وكل ما تطمح إليه السعودية هو أن تكون لها علاقة طيبة ومميزة
معها. وأكد أن السعودية تريد أن تكون إيران مزدهرة.
لكنه انتقد برنامج إيران
النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، كما انتقد دعم طهران لمليشيات خارجة عن
القانون، بحسب ما قاله.
كما استعرض الأزمة في
اليمن وقال إن انقلاب الحوثيين على الشرعية غير مقبول في السعودية.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن نسبة التوافق
بين الرياض وواشنطن في عهد الإدارة الجديدة بشأن الملفات المشتركة تتجاوز الـ90 في
المئة، وهامش الاختلاف قد يزيد أو ينقص، فالعلاقات السعودية الخارجية قائمة على
مصالحها، والمملكة لا تقبل أي ضغط أو تدخل في شأنها.
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أنتوني بلينكن: "محمد بن سلمان سيقود السعودية لفترة طويلة وعلينا العمل معه"
قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في لقاء مع وسائل الإعلام الأمريكية، عندما سئل عن موقف الرئيس جو بايدن من ملف جمال خاشقجي وعواقب قرار عدم معاقبة ولي العهد السعودي: إن "خطوتين مهمتين اتخذتهما الإدارة، أولا نشرت حكومة الولايات المتحدة التقرير ووضحت المسؤولية ودور ولي العهد، ثانيا وضعت الحكومة قرار "حظر خاشقجي" الذي يقضي بمنع كل من يستخدم الترهيب والعنف في حق من ينتقد الحكومة من دخول بلادنا. وهذه خطوة أيضا مهمة".
وأضاف بلينكن "علينا شئنا أم أبينا أن نجد الطريقة الأكثر جدوى للعمل من أجل مصالحنا وقيمنا، وعلينا العمل مع السعودية التي تعتبر شريكا في العديد من القضايا، فنحن نعمل من أجل وقف الحرب في اليمن، وعلى الأرجح سيقود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بلاده لفترة طويلة، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية التعامل معه ومع قادة دوليين آخرين قد يكونون ارتكبوا أمورا قد نرفضها أو نستهجنها ولكننا نتعامل معهم لدفع مصالحنا وقيمنا.
البحرية الأمريكية توجه طلقات تحذيرية لزوارق إيرانية في الخليج
وجهت البحرية الأمريكية يوم الاثنين طلقات تحذيرية باتجاه ثلاثة زوارق تابعة لخفر السواحل الإيرانية كانت قد اقتربت كثيرا من سفينتين حربيتين تابعتين لها في الخليج، حسبما أعلن الأسطول الخامس الأمريكي الثلاثاء.
وجاء في إعلان لقوات البحرية الأمريكية، الثلاثاء، أن 4 زوارق من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني "تحرشت" بسفن خفر السواحل الأمريكية في مياه الخليج، رغم التحذيرات المتعددة.
وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس، بحسب وسائل إعلام أمريكية إن قطع البحرية الأمريكية كانت في مهمة روتينية في المياه الدولية في الخليج واقتربت منها 3 زوارق هجومية سريعة وسفينة دعم إيرانية.
محمد بن سلمان: "إيران دولة جارة ونطمح أن يكون لدينا معها علاقة جيدة"
أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء أنّ المملكة تطمح إلى أن تقيم علاقات "مميزة" مع إيران. وتأتي هذه التصريحات بعد أنباء عن لقاء في بغداد جمع بين وفدين من المملكة وإيران، لكن هذا لم يؤكده أي من الجانبين.
وجاء إعلان ولي العهد السعودي الأخير خلال لقاء مع قناة حكومية بث مساء الثلاثاء. وأكد خلاله بن سلمان أن إيران دولة جارة وكل ما تطمح إليه السعودية هو أن تكون لها علاقة طيبة ومميزة معها. وأكد أن السعودية تريد أن تكون إيران مزدهرة.
لكنه انتقد برنامج إيران النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، كما انتقد دعم طهران لمليشيات خارجة عن القانون، بحسب ما قاله.
كما استعرض الأزمة في اليمن وقال إن انقلاب الحوثيين على الشرعية غير مقبول في السعودية.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن نسبة التوافق بين الرياض وواشنطن في عهد الإدارة الجديدة بشأن الملفات المشتركة تتجاوز الـ90 في المئة، وهامش الاختلاف قد يزيد أو ينقص، فالعلاقات السعودية الخارجية قائمة على مصالحها، والمملكة لا تقبل أي ضغط أو تدخل في شأنها.