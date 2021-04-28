ولي العهد السعودي: "إيران دولة جارة ونطمح أن يكون لدينا معها علاقة جيدة"، والبحرية الأمريكية توجه طلقات تحذيرية لزوارق إيرانية في الخليج

أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء أنّ المملكة تطمح إلى أن تقيم علاقات "مميزة" مع إيران. وتأتي هذه التصريحات بعد أنباء عن لقاء في بغداد جمع بين وفدين من المملكة وإيران، لكن هذا لم يؤكده أي من الجانبين.

وجاء إعلان ولي العهد السعودي الأخير خلال لقاء مع قناة حكومية بث مساء الثلاثاء. وأكد خلاله بن سلمان أن إيران دولة جارة وكل ما تطمح إليه السعودية هو أن تكون لها علاقة طيبة ومميزة معها. وأكد أن السعودية تريد أن تكون إيران مزدهرة.

لكنه انتقد برنامج إيران النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، كما انتقد دعم طهران لمليشيات خارجة عن القانون، بحسب ما قاله.

كما استعرض الأزمة في اليمن وقال إن انقلاب الحوثيين على الشرعية غير مقبول في السعودية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن نسبة التوافق بين الرياض وواشنطن في عهد الإدارة الجديدة بشأن الملفات المشتركة تتجاوز الـ90 في المئة، وهامش الاختلاف قد يزيد أو ينقص، فالعلاقات السعودية الخارجية قائمة على مصالحها، والمملكة لا تقبل أي ضغط أو تدخل في شأنها.