جو بايدن في خطاب الـ100 يوم : لأول مرة يخاطب رئيس أمريكي الكونغرس وخلفه سيدتان، وكيف ردت قطر على كلمة محمد بن سلمان

أطلقت الصين، الخميس، أولى وحدات محطتها الفضائية الجديدة، "سي إس إس"، التي سيتطلب إنجاز بنائها، المزمع نهاية عام 2022، إطلاق عشرة صواريخ تحمل المزيد من الوحدات لتجميع هيكل المحطة الفضائية.

وأُطلقت وحدة "تيانهي" بواسطة صاروخ من منشأة الإطلاق "وينتشانغ" في جزيرة هاينان، قبالة الساحل الجنوبي للصين.

وتضم الوحدة، التي سيقيم فيها رواد الفضاء مستقبلاً، أنظمة تحافظ على حياة الطاقم ومساحة لمعيشتهم.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المحلل المشارك في البرنامج الفضائي الصيني، تشين لان، القول إن المحطة "ستستخدم قاعدة عمليات على نطاق أوسع، منها رحلات مأهولة إلى القمر وسياحة فضائية وعلوم فضائية".

وبالتزامن مع إطلاق الصاروخ الصيني، شهدت منطقة غيانا الفرنسية إطلاق صاروخ فيغا الفضائي الأوروبي، حاملا عددا من الأقمار الصناعية المتطورة لمراقبة الأرض والملاحة.