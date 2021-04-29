جو بايدن في خطاب الـ100 يوم : لأول مرة يخاطب رئيس أمريكي الكونغرس وخلفه سيدتان، وكيف ردت قطر على كلمة محمد بن سلمان

أطلقت الصين، الخميس، أولى وحدات محطتها الفضائية الجديدة، "سي إس
إس"، التي سيتطلب إنجاز بنائها، المزمع نهاية عام 2022، إطلاق عشرة صواريخ تحمل
المزيد من الوحدات لتجميع هيكل المحطة الفضائية.
وأُطلقت وحدة "تيانهي" بواسطة صاروخ من منشأة الإطلاق "وينتشانغ"
في جزيرة هاينان، قبالة الساحل الجنوبي للصين.
وتضم الوحدة، التي سيقيم فيها رواد الفضاء مستقبلاً، أنظمة تحافظ على حياة الطاقم ومساحة لمعيشتهم.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المحلل المشارك في البرنامج الفضائي
الصيني، تشين لان، القول إن المحطة
"ستستخدم قاعدة عمليات على نطاق أوسع، منها رحلات مأهولة إلى القمر وسياحة
فضائية وعلوم فضائية".
وبالتزامن مع إطلاق الصاروخ الصيني، شهدت منطقة غيانا الفرنسية إطلاق صاروخ
فيغا الفضائي الأوروبي، حاملا عددا من الأقمار الصناعية المتطورة لمراقبة الأرض
والملاحة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
جو بايدن في خطاب الـ100 يوم: لأول مرة يخاطب رئيس أمريكي الكونغرس وخلفه سيدتان
وراء كل رجل عظيم امرأة، الرئيس
الأمريكي وراءه اثنتان.
فلأول مرة في تاريخ الولايات
المتحدة تقف وراء الرئيس الأمريكي سيدتان قويتان.
فقد جلست نائبة الرئيس الأمريكي
جو بايدن كامالا هاريس من خلفه على اليمين بينما جلست نانسي بيلوسي، التي
أصبحت أول رئيسة لمجلس النواب في عام 2007، من خلفه على اليسار.
وتأتي هاريس في الترتيب الأول لخلافة الرئيس وتأتي بيلوسي في التريتب
الثاني. ولم يغفل بايدن في خطابه هذا الانجاز فأثنى عليه خلال خطابه الذي ألقاه
فجر اليوم بتوقيت غرينتش.
ووصلت نائبة الرئيس هاريس إلى الكونغرس قبل بايدن واستقبلتها بيلوسي
بحرارة لدى وصولها إلى المنصة.
وقال بايدن مخاطبا الحضور: "السيدة رئيسة مجلس النواب، والسيدة
نائبة الرئيس... لم يقل رئيس أمريكي هذه الكلمات من قبل من هذه
المنصة. وحان الوقت لقولها".
قدم الرئيس الأمريكي في خطابه أمام الكونغرس بمجلسية بمناسبة مرور 100 يوم له في المنصب، خطة تشمل أهم تحول في النظام الاقتصادي الأمريكي ونظام الرعاية الاجتماعية، لم تشهده أمريكا منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ستكلف الخطة 4 تريليون دولار تقريبا، وتشمل خطة للعمالة ونظاما للعمل وخطة لرعاية الأسرة الأمريكية.
ستسدد تكاليف الخطة من خلال إصلاح نظام الضريبة، وتنمية الاقتصاد انطلاقا من القاعدة.
وأولى بايدن الحفاظ على البيئة والتغير المناخي أهمية واضحة في خطابه وتوقع ملايين الوظائف التي وصفها بـ"الوظائف الخضراء" وأشاد بايدن بحملة التطعيم التي قال إنها واحدة من الانجازات العظيمة.
محمد بن سلمان: أول رد فعل قطري على تصريحات ولي العهد أمس
ReutersCopyright: Reuters
أولى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن اهتماما خاصا بمقطع من لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أجراه أمس، يتناول ملف العلاقات الخارجية، وقال في تغريدةعلى حسابه على تويتر مقتبسا بعض الجمل من إجابة ولي العهد السعودي:
"التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ركائز أساسية للدول المتحضرة، وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.. نؤيد دعوة سمو ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس ومبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران".
وكان ولي العهد السعودي قد تحدث عن رؤيته للسياسة الخارجية في لقاء مع التلفزيون السعودي عبر خلاله عن اهتمامه بدول الجوار وتحدث في هذا عن إيران وقال نتمنى لإيران الازدها ولانريد أن تتعرض لسوء.
وتناول في إطار السياسة الخارجية الملف اليمني وقال نتمنى أن يجلس الحوثي على طاولة التفاوض مع كل الأطراف فهو يمني رغم تقاربه مع إيران.
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الصين تطلق أولى وحدات محطتها الفضائية الجديدة
أطلقت الصين، الخميس، أولى وحدات محطتها الفضائية الجديدة، "سي إس إس"، التي سيتطلب إنجاز بنائها، المزمع نهاية عام 2022، إطلاق عشرة صواريخ تحمل المزيد من الوحدات لتجميع هيكل المحطة الفضائية.
وأُطلقت وحدة "تيانهي" بواسطة صاروخ من منشأة الإطلاق "وينتشانغ" في جزيرة هاينان، قبالة الساحل الجنوبي للصين.
وتضم الوحدة، التي سيقيم فيها رواد الفضاء مستقبلاً، أنظمة تحافظ على حياة الطاقم ومساحة لمعيشتهم.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المحلل المشارك في البرنامج الفضائي الصيني، تشين لان، القول إن المحطة "ستستخدم قاعدة عمليات على نطاق أوسع، منها رحلات مأهولة إلى القمر وسياحة فضائية وعلوم فضائية".
وبالتزامن مع إطلاق الصاروخ الصيني، شهدت منطقة غيانا الفرنسية إطلاق صاروخ فيغا الفضائي الأوروبي، حاملا عددا من الأقمار الصناعية المتطورة لمراقبة الأرض والملاحة.
جو بايدن في خطاب الـ100 يوم: لأول مرة يخاطب رئيس أمريكي الكونغرس وخلفه سيدتان
وراء كل رجل عظيم امرأة، الرئيس الأمريكي وراءه اثنتان.
فلأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة تقف وراء الرئيس الأمريكي سيدتان قويتان.
فقد جلست نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كامالا هاريس من خلفه على اليمين بينما جلست نانسي بيلوسي، التي أصبحت أول رئيسة لمجلس النواب في عام 2007، من خلفه على اليسار.
وتأتي هاريس في الترتيب الأول لخلافة الرئيس وتأتي بيلوسي في التريتب الثاني. ولم يغفل بايدن في خطابه هذا الانجاز فأثنى عليه خلال خطابه الذي ألقاه فجر اليوم بتوقيت غرينتش.
ووصلت نائبة الرئيس هاريس إلى الكونغرس قبل بايدن واستقبلتها بيلوسي بحرارة لدى وصولها إلى المنصة.
وقال بايدن مخاطبا الحضور: "السيدة رئيسة مجلس النواب، والسيدة نائبة الرئيس... لم يقل رئيس أمريكي هذه الكلمات من قبل من هذه المنصة. وحان الوقت لقولها".
قدم الرئيس الأمريكي في خطابه أمام الكونغرس بمجلسية بمناسبة مرور 100 يوم له في المنصب، خطة تشمل أهم تحول في النظام الاقتصادي الأمريكي ونظام الرعاية الاجتماعية، لم تشهده أمريكا منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ستكلف الخطة 4 تريليون دولار تقريبا، وتشمل خطة للعمالة ونظاما للعمل وخطة لرعاية الأسرة الأمريكية.
ستسدد تكاليف الخطة من خلال إصلاح نظام الضريبة، وتنمية الاقتصاد انطلاقا من القاعدة.
وأولى بايدن الحفاظ على البيئة والتغير المناخي أهمية واضحة في خطابه وتوقع ملايين الوظائف التي وصفها بـ"الوظائف الخضراء" وأشاد بايدن بحملة التطعيم التي قال إنها واحدة من الانجازات العظيمة.
محمد بن سلمان: أول رد فعل قطري على تصريحات ولي العهد أمس
أولى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن اهتماما خاصا بمقطع من لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أجراه أمس، يتناول ملف العلاقات الخارجية، وقال في تغريدةعلى حسابه على تويتر مقتبسا بعض الجمل من إجابة ولي العهد السعودي:
"التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ركائز أساسية للدول المتحضرة، وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.. نؤيد دعوة سمو ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس ومبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران".
وكان ولي العهد السعودي قد تحدث عن رؤيته للسياسة الخارجية في لقاء مع التلفزيون السعودي عبر خلاله عن اهتمامه بدول الجوار وتحدث في هذا عن إيران وقال نتمنى لإيران الازدها ولانريد أن تتعرض لسوء.
وتناول في إطار السياسة الخارجية الملف اليمني وقال نتمنى أن يجلس الحوثي على طاولة التفاوض مع كل الأطراف فهو يمني رغم تقاربه مع إيران.