محمد بن سلمان: إيران ترحب بـ"تغير اللهجة السعودية" فهل هذا مؤشر على بداية التقارب؟ وحركة حماس تعتبر تأجيل الانتخابات انقلابا على الشراكة

أدانت حركة حماس مساء أمس الخميس قرار القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التي كان يفترض أن تجري الشهر المقبل، ووصفت الخطوة بأنها انقلاب على مسار الشراكة، وحملت حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن مضاعفات هذا القرار .

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس فجر الجمعة أن الانتخابات التشريعية أرجئت حتى "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية، مؤكداً أن إسرائيل ما زالت ترفض السماح للمقدسيين بالمشاركة في الاقتراع.

وأكدت حركة حماس، في بيان لها أنه "لا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه.

وقالت حماس: إن شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك.

وأجريت آخر انتخابات في الأراضي الفلسطينية في عام 2006. وحدد موعد لإجراء الانتخابات النيابية على أن تليها انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز في إطار اتفاق مصالحة بين حركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس وحركة حماس.

وقال عباس في البيان الختامي لاجتماع القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، اليوم الجمعة، إن إجراء الانتخابات يجب ان يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وإن القرار يأتي بعد فشل كافة الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات.

وطالب المجتمع الدولي "بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية ضد المواطنين الفلسطينيين".

وأوضح أن السلطة الفلسطينية ستعمل على تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تلتزم بالقرارات الدولية، وتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية.