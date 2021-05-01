فيروس كورونا: الهند أول دولة في العالم تسجل 400.000 إصابة في يوم واحد، وفي القاهرة حريق في كنيسة قبيل سبت النور

فيروس كورونا: الهند تبدأ حملة تطعيم 600 مليون شخص وسط ارتفاع قياسي في عدد الإصابات
تجاوز عدد الإصابات في الهند 400.000 إصابة في يوم واحد، كما تجاوز عدد الوفيات 3500 خلال الـ24 ساعة الماضية. وتأتي هذه الأرقام وسط حملة تطعيم كبيرة ستشمل جميع البالغين. فاعتبارًا من اليوم ، ستفتتح الهند مراكز لتطعيم نحو 600 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا.
وبدأ عدد من
الدول في إغلاق الحدود مع الهند تخوفا من تسارع وتيرة تفشي الوباء.
أستراليا كانت من
الدول التي منعت مواطنيها من العودة من الهند وهددت بسجن أي شخص يحاول ذلك، وأوقفت كانبيرا الرحلات الجوية المباشرة من الهند.
كما حظر الرئيس جو بايدن السفر إلى الولايات المتحدة من الهند، ومنع معظم المسافرين من غير الأمريكيين القادمين من الهند دخول أمريكا اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.
وتبذل الحكومة في
دلهي الجهود للتعامل مع الارتفاع القياسي في عدد الإصابات، وفي مواجهة السلالات
الجديدة التي بدأت تظهر على أراضيها.
وتعاني الهند أيضا من بعض الحرائق التي نشبت في المستشفيات التي تعالج مرضى الوباء، وكان
آخرها في ولاية غوجارات في غرب الهند إذ أدى الحريق إلى مقتل 18 مريضا على الأقل، وبدأت
السلطات في التحقيق في الحادث.
حريق في كنيسة في الجيزة في مصر بعد صلوات الجمعة العظيمة
نشب
حريق في كنيسة في محافظة الجيزة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وسجل بيان وزارة الداخلية حدوث بعض الاختناقات بين
العاملين الموجودين في الكنيسة عند نشوب الحريق، وقدمت لهم الإسعافات اللازمة ونقلوا بعد ذلك إلى المستشفى.
وقال
بيان الوزارة إن الكنيسة كانت خالية من المصلين عند نشوب الحريق.
وفي بيان لمطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذوكس، نشر على صفحتها على فيسبوك، ذكرت أن الحريق قد نشب بعد الانتهاء من الصلوات، مؤكدة على أن أهالي المنطقة ساعدوا فرق المطافئ للسيطرة على الحريق.
وتحتفل
الكنيسة القبطية الأرثوذكية بيوم سبت النور، الذي يشهد قداس عيد القيامة المجيد،
ونشب الحريق عقب انتهاء صلوات الجمعة العظيمة، التي تعتبر أحد أهم المناسبات
الدينية التي تحتفل بها الكنيسة في مصر.
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فيروس كورونا: الهند تبدأ حملة تطعيم 600 مليون شخص وسط ارتفاع قياسي في عدد الإصابات
تجاوز عدد الإصابات في الهند 400.000 إصابة في يوم واحد، كما تجاوز عدد الوفيات 3500 خلال الـ24 ساعة الماضية. وتأتي هذه الأرقام وسط حملة تطعيم كبيرة ستشمل جميع البالغين. فاعتبارًا من اليوم ، ستفتتح الهند مراكز لتطعيم نحو 600 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا.
وبدأ عدد من الدول في إغلاق الحدود مع الهند تخوفا من تسارع وتيرة تفشي الوباء.
أستراليا كانت من الدول التي منعت مواطنيها من العودة من الهند وهددت بسجن أي شخص يحاول ذلك، وأوقفت كانبيرا الرحلات الجوية المباشرة من الهند.
كما حظر الرئيس جو بايدن السفر إلى الولايات المتحدة من الهند، ومنع معظم المسافرين من غير الأمريكيين القادمين من الهند دخول أمريكا اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.
وتبذل الحكومة في دلهي الجهود للتعامل مع الارتفاع القياسي في عدد الإصابات، وفي مواجهة السلالات الجديدة التي بدأت تظهر على أراضيها.
وتعاني الهند أيضا من بعض الحرائق التي نشبت في المستشفيات التي تعالج مرضى الوباء، وكان آخرها في ولاية غوجارات في غرب الهند إذ أدى الحريق إلى مقتل 18 مريضا على الأقل، وبدأت السلطات في التحقيق في الحادث.
حريق في كنيسة في الجيزة في مصر بعد صلوات الجمعة العظيمة
نشب حريق في كنيسة في محافظة الجيزة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وسجل بيان وزارة الداخلية حدوث بعض الاختناقات بين العاملين الموجودين في الكنيسة عند نشوب الحريق، وقدمت لهم الإسعافات اللازمة ونقلوا بعد ذلك إلى المستشفى.
وقال بيان الوزارة إن الكنيسة كانت خالية من المصلين عند نشوب الحريق.
وفي بيان لمطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذوكس، نشر على صفحتها على فيسبوك، ذكرت أن الحريق قد نشب بعد الانتهاء من الصلوات، مؤكدة على أن أهالي المنطقة ساعدوا فرق المطافئ للسيطرة على الحريق.
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكية بيوم سبت النور، الذي يشهد قداس عيد القيامة المجيد، ونشب الحريق عقب انتهاء صلوات الجمعة العظيمة، التي تعتبر أحد أهم المناسبات الدينية التي تحتفل بها الكنيسة في مصر.