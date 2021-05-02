هروب جماعي من سجن في جنوب العراق، وظريف يطلب "السماح" من عائلة قاسم سليماني

طلب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد "السماح" من عائلة اللواء الراحل قاسم سليماني، بعدما "جرح مشاعرها" تسريب تسجيل صوتي له يتحدث فيه عن دور سليماني في السياسية الخارجية لطهران.

وكانت وسائل إعلام قد نشرت في الأسبوع الماضي التسجيل الصوتي الذي أشار فيه ظريف إلى أن الميدان العسكري يحتل الأولية على العمل السياسي في إيران، وهو ما أثارانتقادات وكثيرا من الجدل.

وكانت زينب سليماني نشرت عبر حسابها على تويتر صورة تظهر يد والدها بعيد اغتياله قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون ثاني 2020 بضربة جوية أميركية، مرفقة إياها بتعليق "الكلفة (التي دفعها) الميدان من أجل الدبلوماسية".

وقال ظريف على حسابه على موقع إنستغرام أن "الملاحظات التي أدلى بها "لا تقلل من المقام والدور الذي لا غنى عنه للشهيد سليماني"، مضيفا "لكن لو كنت أعلم أن كلمة منها سيتم نشرها علنا، بالتأكيد لما كنت قلتها".