تونس تترقب إضراب الأطباء والصيادلة، واصطدام قاربين في بنغلاديش يودي بحياة 25 شخصا

يلتقي وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في لندن للتحضير للقمة التي من المقرر ان تستضيفها بريطانيا في مقاطعة كورنويل غرب إنجلترا بين الحادي عشر والثالث عشر من شهر يونيو / حزيران المقبل.

وستكون القمة الأولى وجها لوجه منذ عامين، إذ عقدت قمة العام الماضي في كامب ديفيد في الولايات المتحدة عبر الفيديو بسبب ظروف تفشي وباء كورونا.

ومن الأهداف التي سيركز عليها المجتمعون، زيادة تعليم الفتيات بضم 40 مليون فتاة جدد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى المدارس في غضون خمس سنوات.

وسيستغل وزراء خارجية الدول السبع اجتماعهم في لندن للالتزام بمساعدة النساء في البلدان النامية بحزمة مساعدات تبلغ قيمتها 15 مليار دولار لمدة عامين. وسيقر الوزراء أيضًا مساعدة 20 مليون فتاة أخرى على تعلم القراءة مع بلوغهن سن العاشرة.

وسيبحث المجتمعون أيضا عددا من الملفات منها البيئة ووباء كورونا والصين وايران.