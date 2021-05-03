تونس تترقب إضراب الأطباء والصيادلة، واصطدام قاربين في بنغلاديش يودي بحياة 25 شخصا

انطلاق الاجتماعات التحضيريه لوزراء خارجية مجموعة السبع في بريطانيا
يلتقي وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في لندن للتحضير للقمة التي من
المقرر ان تستضيفها بريطانيا في مقاطعة كورنويل غرب إنجلترا بين الحادي عشر
والثالث عشر من شهر يونيو / حزيران المقبل.
وستكون القمة الأولى وجها لوجه منذ عامين، إذ عقدت قمة العام الماضي في
كامب ديفيد في الولايات المتحدة عبر الفيديو بسبب ظروف تفشي وباء كورونا.
ومن الأهداف التي سيركز عليها المجتمعون، زيادة تعليم الفتيات بضم 40 مليون
فتاة جدد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى المدارس في غضون خمس سنوات.
وسيستغل وزراء خارجية الدول السبع اجتماعهم في لندن للالتزام بمساعدة
النساء في البلدان النامية بحزمة مساعدات تبلغ قيمتها 15 مليار دولار لمدة عامين.
وسيقر الوزراء أيضًا مساعدة 20 مليون فتاة أخرى على تعلم القراءة مع بلوغهن سن العاشرة.
وسيبحث المجتمعون أيضا عددا من الملفات منها البيئة ووباء كورونا والصين
وايران.
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وزارة الصحة التونسية تدعو أطباء وصيادلة القطاع العام إلى تأجيل إضرابهم
يبدأ اليوم أطباء وصيادلة القطاع العام في تونس
إضرابا لمدة ثلاثة أيام بعد فشل مفاوضات بين العاملين في القطاع الصحي والحكومة.
من جهتها دعت وزارة الصحة الأطباء والصيادلة
إلى تأجيل الإضراب إلى يوم الأربعاء.
وتطالب نقابة الأطباء
وأطباء الأسنان والصيادلة، التابعة للاتحاد العام
التونسي للشغل، بتحسين ظروف العاملين بقطاع الصحة في المؤسسات المملوكة من الدولة.
وسيشمل الإضراب كلّ الخدمات الصحية بما في ذلك عمليات التلقيح ضدّ
فيروس كورونا، بينما سيضع الأطباء العاملون بالطوارئ ووحدات تصفية الدم الشارات
الحمراء، طيلة أيام الإضراب الثلاثة.
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مصرع 25 شخصا في تصادم قاربين ببنغلاديش
لقي 25 شخصاً حتفهم في حادث
اصطدام بين قاربين في نهر في وسط بنغلادش، وفق ما أعلنت الشرطة.
ووقع الحادث عقب اصطدام قارب يقلّ 30
شخصاً على الأقل ومركب ينقل رمالاً في نهر بادما قرب مدينة شيبشار
ويواصل رجال الإطفاء والسكان عمليات البحث، في
وقت لا يزال هناك أشخاص آخرون مفقودين.
ويعتمد ملايين الأشخاص في بنغلاديش
على القوارب في تنقلاتهم لا سيما في المناطق الساحلية، إلا أن هذه السفن غالبًا ما
تكون متداعية وتحمل أكثر من قدرتها الاستيعابية.
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انطلاق الاجتماعات التحضيريه لوزراء خارجية مجموعة السبع في بريطانيا
يلتقي وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في لندن للتحضير للقمة التي من المقرر ان تستضيفها بريطانيا في مقاطعة كورنويل غرب إنجلترا بين الحادي عشر والثالث عشر من شهر يونيو / حزيران المقبل.
وستكون القمة الأولى وجها لوجه منذ عامين، إذ عقدت قمة العام الماضي في كامب ديفيد في الولايات المتحدة عبر الفيديو بسبب ظروف تفشي وباء كورونا.
ومن الأهداف التي سيركز عليها المجتمعون، زيادة تعليم الفتيات بضم 40 مليون فتاة جدد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى المدارس في غضون خمس سنوات.
وسيستغل وزراء خارجية الدول السبع اجتماعهم في لندن للالتزام بمساعدة النساء في البلدان النامية بحزمة مساعدات تبلغ قيمتها 15 مليار دولار لمدة عامين. وسيقر الوزراء أيضًا مساعدة 20 مليون فتاة أخرى على تعلم القراءة مع بلوغهن سن العاشرة.
وسيبحث المجتمعون أيضا عددا من الملفات منها البيئة ووباء كورونا والصين وايران.
وزارة الصحة التونسية تدعو أطباء وصيادلة القطاع العام إلى تأجيل إضرابهم
يبدأ اليوم أطباء وصيادلة القطاع العام في تونس إضرابا لمدة ثلاثة أيام بعد فشل مفاوضات بين العاملين في القطاع الصحي والحكومة.
من جهتها دعت وزارة الصحة الأطباء والصيادلة إلى تأجيل الإضراب إلى يوم الأربعاء.
وتطالب نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بتحسين ظروف العاملين بقطاع الصحة في المؤسسات المملوكة من الدولة.
وسيشمل الإضراب كلّ الخدمات الصحية بما في ذلك عمليات التلقيح ضدّ فيروس كورونا، بينما سيضع الأطباء العاملون بالطوارئ ووحدات تصفية الدم الشارات الحمراء، طيلة أيام الإضراب الثلاثة.
مصرع 25 شخصا في تصادم قاربين ببنغلاديش
لقي 25 شخصاً حتفهم في حادث اصطدام بين قاربين في نهر في وسط بنغلادش، وفق ما أعلنت الشرطة.
ووقع الحادث عقب اصطدام قارب يقلّ 30 شخصاً على الأقل ومركب ينقل رمالاً في نهر بادما قرب مدينة شيبشار
ويواصل رجال الإطفاء والسكان عمليات البحث، في وقت لا يزال هناك أشخاص آخرون مفقودين.
ويعتمد ملايين الأشخاص في بنغلاديش على القوارب في تنقلاتهم لا سيما في المناطق الساحلية، إلا أن هذه السفن غالبًا ما تكون متداعية وتحمل أكثر من قدرتها الاستيعابية.