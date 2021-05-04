مصر تبرم عقدا مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة من طراز رافال، وأرامكو السعودية تحقق زيادة في الأرباح بنسبة 30 في المئة

قتل ما لا يقل عن 20 شخصا وأصيب نحو 70 آخرين إثر انهيار جسر لحظة مرور قطار انفاق معلق في العاصمة المكسيكية نيوميكسيكو.

وسقطت عدة عربات من القطار على الأرض، ما أدى إلى تحطم سيارة واحدة على الأقل كانت على طريق مزدحم أسفل الجسر.

ويواصل عمال الإنقاذ ورجال الإطفاء البحث عن ناجين بعد الحادث الذي وقع في العاصمة في وقت متأخر يوم الأثنين على خط المترو 12 الذي انشئ عام 2012 ويعد الخط الاحدث في المدينة .

وتسود مخاوف من احتمال وجود عالقين تحت حطام القطار والجسر المنهار، الذي تفيد وسائل إعلام محلية بأن السلطات سبق وأن قامت بترميمه عقب تعرضه لتشققات بعد زلزال قوي عام 2017 .

reuters Copyright: reuters

Reuters Copyright: Reuters