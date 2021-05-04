مصر تبرم عقدا مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة من طراز رافال، وأرامكو السعودية تحقق زيادة في الأرباح بنسبة 30 في المئة

مقتل وإصابة العشرات في انهيار جسر أثناء مرور قطار في العاصمة المكسيكية
قتل ما لا يقل عن 20 شخصا وأصيب
نحو 70 آخرين إثر انهيار جسر لحظة مرور قطار انفاق معلق في العاصمة المكسيكية
نيوميكسيكو.
وسقطت عدة عربات من القطار على الأرض، ما أدى إلى
تحطم سيارة واحدة على الأقل كانت على طريق مزدحم أسفل الجسر.
ويواصل عمال الإنقاذ ورجال الإطفاء البحث عن ناجين
بعد الحادث الذي وقع في العاصمة في وقت متأخر يوم الأثنين على خط المترو 12 الذي
انشئ عام 2012 ويعد الخط الاحدث في المدينة .
وتسود مخاوف من احتمال وجود عالقين تحت حطام القطار
والجسر المنهار، الذي تفيد وسائل إعلام محلية بأن السلطات سبق وأن قامت بترميمه
عقب تعرضه لتشققات بعد زلزال قوي عام 2017 .
reutersCopyright: reuters
ReutersCopyright: Reuters
EPACopyright: EPA
عملية حاجز زعترة: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية في الضفة الغربية ردا على حادث إطلاق نار
نفذت قوات من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم حملة عسكرية واسعة في بلدتي عقربا جنوب نابلس وترمسعيا شمال رام الله، للبحث عن منفذ عملية إطلاق النار على حاجز زعترة العسكري شمال الضفة الغربية والذي أصاب ثلاثة مستوطنين، اثنان منهم بجراح خطيرة.
و خلال اقتحام بلدة عقربا، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات دهم وتفتيش واعتقلت مواطناً فلسطينياً.
وأفادت مصادر فلسطينية أن الجنود الإسرائيليين داهموا عدداً من المنازل واستجوبوا أصحابها في قرية عقربا وصادروا المركبة التي أحرقها شبان فلسطينيون أمس للاشتباه في أنها استخدمت بتنفيذ عملية حاجز زعترة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.
ودفعت القوات الاسرائيلية بتعزيزات عسكرية إضافية إلى شمال الضفة الغربية، وفرضت إغلاقًا كاملًا على قريتي عقربا وترمسعيا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: الهند تتخطى حاجز العشرين مليون إصابة في ظل استمرار أزمة نقص إمدادات الأكسجين
تجاوز العدد
الرسمي للإصابات بفيروس كورونا
في الهند عشرين مليونا.
ولم تشهد الهند
انخفاضا في معدلات الإصابة؛ إذ سجلت أكثر من 300 ألف إصابة لليوم الثالث عشر على التوالي.
ولا تزال التقارير
عن نقص الأكسجين في مستشفيات العاصمة دلهي تتوالى، على الرغم من أن المحكمة
العليا في البلاد قد أمهلت الحكومة حتى منتصف ليل أمس الاثنين لتوفير الإمدادات.
ووجهت إحدى
مستشفيات الأطفال في العاصمة نداء استغاثة آخر، الاثنين.
وكانت الحكومة
قد طلبت من الجيش إقامة منشآت طبية في دلهي؛ لتخفيف الضغط على المستشفيات المكتظة،
كما استعانت بطلاب الطب للمساعدة في تخفيف الضغط على الفرق الطبية المنهكة.
ReutersCopyright: Reuters
مقاتلات رافال: القاهرة توقع عقدا مع باريس لشراء 30 من الطائرات الحربية الفرنسية الصنع
أعلنت
وزارة الدفاع المصرية إن مصر وفرنسا وقعتا على عقد لتوريد 30 طائرة مقاتلة من طراز
رافال.
وبحسب
المتحدث باسم الجيش المصري فإن قيمة الصفقة بين الجيش المصري وشركة " داسو أفياسيون " الفرنسية "سيتم
تمويلها من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى (10) سنوات".
وكانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقدا
لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية.
ReutersCopyright: Reuters
أرامكو: شركة النفط السعودية تعلن تحقيق زيادة في الأرباح بنسبة 30 في المئة
أعلنت شركة أرامكو" السعودية الثلاثاء
تحقيق زيادة بنسبة 30 في المئة في
أرباحها في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بسبب
ارتفاع أسعار النفط.
وقالت
الشركة في بيان "بلغ صافي دخل أرامكو السعودية 21,7 مليار دولار خلال الربع الأول، بزيادة
نسبتها 30% مقارنة بـ16,7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020. ويُعزى ذلك لوجود سوق قوية للنفط الخام،
وارتفاع هوامش أرباح التكرير والكيميائيات، ويقابله بشكل جزئي انخفاض
الإنتاج".
وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في نهاية عام 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.
وفي مارس الماضي، أعلنت أرامكو أنّها حققت في 2020 أرباحا صافية بلغت 49 مليار دولار، بتراجع نسبته 44,4 بالمئة عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب وباء كوفيد-19.
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مقتل وإصابة العشرات في انهيار جسر أثناء مرور قطار في العاصمة المكسيكية
قتل ما لا يقل عن 20 شخصا وأصيب نحو 70 آخرين إثر انهيار جسر لحظة مرور قطار انفاق معلق في العاصمة المكسيكية نيوميكسيكو.
وسقطت عدة عربات من القطار على الأرض، ما أدى إلى تحطم سيارة واحدة على الأقل كانت على طريق مزدحم أسفل الجسر.
ويواصل عمال الإنقاذ ورجال الإطفاء البحث عن ناجين بعد الحادث الذي وقع في العاصمة في وقت متأخر يوم الأثنين على خط المترو 12 الذي انشئ عام 2012 ويعد الخط الاحدث في المدينة .
وتسود مخاوف من احتمال وجود عالقين تحت حطام القطار والجسر المنهار، الذي تفيد وسائل إعلام محلية بأن السلطات سبق وأن قامت بترميمه عقب تعرضه لتشققات بعد زلزال قوي عام 2017 .
عملية حاجز زعترة: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية في الضفة الغربية ردا على حادث إطلاق نار
نفذت قوات من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم حملة عسكرية واسعة في بلدتي عقربا جنوب نابلس وترمسعيا شمال رام الله، للبحث عن منفذ عملية إطلاق النار على حاجز زعترة العسكري شمال الضفة الغربية والذي أصاب ثلاثة مستوطنين، اثنان منهم بجراح خطيرة.
و خلال اقتحام بلدة عقربا، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات دهم وتفتيش واعتقلت مواطناً فلسطينياً.
وأفادت مصادر فلسطينية أن الجنود الإسرائيليين داهموا عدداً من المنازل واستجوبوا أصحابها في قرية عقربا وصادروا المركبة التي أحرقها شبان فلسطينيون أمس للاشتباه في أنها استخدمت بتنفيذ عملية حاجز زعترة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.
ودفعت القوات الاسرائيلية بتعزيزات عسكرية إضافية إلى شمال الضفة الغربية، وفرضت إغلاقًا كاملًا على قريتي عقربا وترمسعيا.
فيروس كورونا: الهند تتخطى حاجز العشرين مليون إصابة في ظل استمرار أزمة نقص إمدادات الأكسجين
تجاوز العدد الرسمي للإصابات بفيروس كورونا في الهند عشرين مليونا.
ولم تشهد الهند انخفاضا في معدلات الإصابة؛ إذ سجلت أكثر من 300 ألف إصابة لليوم الثالث عشر على التوالي.
ولا تزال التقارير عن نقص الأكسجين في مستشفيات العاصمة دلهي تتوالى، على الرغم من أن المحكمة العليا في البلاد قد أمهلت الحكومة حتى منتصف ليل أمس الاثنين لتوفير الإمدادات.
ووجهت إحدى مستشفيات الأطفال في العاصمة نداء استغاثة آخر، الاثنين.
وكانت الحكومة قد طلبت من الجيش إقامة منشآت طبية في دلهي؛ لتخفيف الضغط على المستشفيات المكتظة، كما استعانت بطلاب الطب للمساعدة في تخفيف الضغط على الفرق الطبية المنهكة.
مقاتلات رافال: القاهرة توقع عقدا مع باريس لشراء 30 من الطائرات الحربية الفرنسية الصنع
أعلنت وزارة الدفاع المصرية إن مصر وفرنسا وقعتا على عقد لتوريد 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال.
وبحسب المتحدث باسم الجيش المصري فإن قيمة الصفقة بين الجيش المصري وشركة " داسو أفياسيون " الفرنسية "سيتم تمويلها من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى (10) سنوات".
وكانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقدا لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية.
أرامكو: شركة النفط السعودية تعلن تحقيق زيادة في الأرباح بنسبة 30 في المئة
أعلنت شركة أرامكو" السعودية الثلاثاء تحقيق زيادة بنسبة 30 في المئة في أرباحها في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وقالت الشركة في بيان "بلغ صافي دخل أرامكو السعودية 21,7 مليار دولار خلال الربع الأول، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بـ16,7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020. ويُعزى ذلك لوجود سوق قوية للنفط الخام، وارتفاع هوامش أرباح التكرير والكيميائيات، ويقابله بشكل جزئي انخفاض الإنتاج".
وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في نهاية عام 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.
وفي مارس الماضي، أعلنت أرامكو أنّها حققت في 2020 أرباحا صافية بلغت 49 مليار دولار، بتراجع نسبته 44,4 بالمئة عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب وباء كوفيد-19.