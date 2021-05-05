في سوريا مقتل مدني وجرح آخرين في غارة إسرائيلية على اللاذقية قرب قاعدة روسية، وتركيا ومصر تواصلان الحوار في لقاء تشاوري في القاهرة اليوم

EPA Copyright: EPA عملية تمشيط واسعة في الضفة الغربية بدأت منذ أربعة أيام Image caption: عملية تمشيط واسعة في الضفة الغربية بدأت منذ أربعة أيام

قالت مصادر فلسطينية ان قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تحاصر منشأة في قرية عقربا شمال الضفة الغربية وتطالب بمكبرات الصوت أشخاصاً بتسليم أنفسهم. ويقوم الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط واسعة في القرى الممتدة بين نابلس ورام الله منذ أربعة أيام بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين بالقرب من حاجز زعترة العسكري يوم الأحد الماضي.

ونشر الجيش الحواجز العسكرية وكثف دورياته واقتحامه للمنازل بحثا عنه.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقل زوجة شخص يدعى منتصر الشلبي من ترمسعيا، وهو المشتبه به الرئيسي في تنفيذ عملية إطلاق النار. واعتقل الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 17 مواطنا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد مداهمات وتفتيش٬ بحسب ما ذكرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين.