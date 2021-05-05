في سوريا مقتل مدني وجرح آخرين في غارة إسرائيلية على اللاذقية قرب قاعدة روسية، وتركيا ومصر تواصلان الحوار في لقاء تشاوري في القاهرة اليوم

قالت مصادر فلسطينية ان قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تحاصر منشأة في قرية عقربا شمال الضفة الغربية وتطالب بمكبرات الصوت أشخاصاً بتسليم أنفسهم.
ويقوم الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط واسعة في القرى الممتدة بين نابلس ورام الله منذ أربعة أيام بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين بالقرب من حاجز زعترة العسكري يوم الأحد الماضي.
ونشر الجيش الحواجز العسكرية وكثف دورياته واقتحامه للمنازل بحثا عنه.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقل زوجة شخص يدعى منتصر الشلبي من ترمسعيا، وهو المشتبه به الرئيسي في تنفيذ عملية إطلاق النار.
واعتقل الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 17 مواطنا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد مداهمات وتفتيش٬ بحسب ما ذكرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين.
العلاقات المصرية التركية: لقاء تشاوري يبدأ اليوم في القاهرة
يبدأ وفد تركي برئاسة سادات أونال، نائب وزير الخارجية
التركي، محادثات في القاهرة مع نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا.
وتركز المحادثات بين الجانبين على الخطوات الضرورية على
الصعيد الثنائي، وفي السياق الإقليمي، التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
ويضم الوفد التركي ثلاث شخصيات برئاسة سادات أونال،
وسينضم إليه القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة مصطفى كمال الدين.
وتبدأ الاجتماعات بعد ظهر الأربعاء وتستمر حتى الخميس.
ولايزال الحوار المصري التركي في مراحله الاستكشافية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في منتصف الشهر الحالي إن تركيا
ومصر قررتا مواصلة الحوار الذي بدأ عن طريق استخبارات البلدين، عبر وزارتي
الخارجية، وأضاف أن النوايا المشتركة ستسهل تقدم العلاقات.
وكانت مصر قد وجهت دعوة لوفد تركي لزيارة القاهرة. وتوترت العلاقات بين البلدين بعد عام 2013.
ReutersCopyright: Reuters
قصف جوي إسرئيلي بالقرب من اللاذقية
تعرضت اللاذقية، بحسب ما
قاله محافظها، إلى غارة إسرائيلية قتل خلالها مدني وأصيب ستة آخرون، بينهم طفل
ووالدته، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، من بينها تضرر منشأة مدنية
لصناعة المواد البلاستيكية.
واستهدف القصف مواقع مدنية في ريف المحافظة.
وأكد مصدر عسكري سوري هذه الأنباء، وقال إن الغارة
الجوية نفذت فجر اليوم من اتجاه جنوب غرب اللاذقية، وقد تصدت لها وسائط
الدفاع الجوي، وأسقط بعضها بالقرب من
مدينة اللاذقية الساحلية، وأشار إلى أن الهدف من الهجوم ربما كان مصنعا للبلاستيك.
واستهدفت الضربات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية أجزاء كثيرة من سوريا، لكن نادرا ما أصابت تلك الهجمات اللاذقية القريبة من القاعدة الجوية الروسية الرئيسية في حميميم.
ولم تعلق إسرائيل بعد على هذه الأنباء ونادرا ما تعلق على مثل هذه الضربات.
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قوات الجيش الإسرائيلي تمشط مناطق في الضفة الغربية
قالت مصادر فلسطينية ان قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تحاصر منشأة في قرية عقربا شمال الضفة الغربية وتطالب بمكبرات الصوت أشخاصاً بتسليم أنفسهم. ويقوم الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط واسعة في القرى الممتدة بين نابلس ورام الله منذ أربعة أيام بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين بالقرب من حاجز زعترة العسكري يوم الأحد الماضي.
ونشر الجيش الحواجز العسكرية وكثف دورياته واقتحامه للمنازل بحثا عنه.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقل زوجة شخص يدعى منتصر الشلبي من ترمسعيا، وهو المشتبه به الرئيسي في تنفيذ عملية إطلاق النار. واعتقل الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 17 مواطنا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد مداهمات وتفتيش٬ بحسب ما ذكرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين.
العلاقات المصرية التركية: لقاء تشاوري يبدأ اليوم في القاهرة
يبدأ وفد تركي برئاسة سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، محادثات في القاهرة مع نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا.
وتركز المحادثات بين الجانبين على الخطوات الضرورية على الصعيد الثنائي، وفي السياق الإقليمي، التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
ويضم الوفد التركي ثلاث شخصيات برئاسة سادات أونال، وسينضم إليه القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة مصطفى كمال الدين.
وتبدأ الاجتماعات بعد ظهر الأربعاء وتستمر حتى الخميس.
ولايزال الحوار المصري التركي في مراحله الاستكشافية. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في منتصف الشهر الحالي إن تركيا ومصر قررتا مواصلة الحوار الذي بدأ عن طريق استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية، وأضاف أن النوايا المشتركة ستسهل تقدم العلاقات.
وكانت مصر قد وجهت دعوة لوفد تركي لزيارة القاهرة. وتوترت العلاقات بين البلدين بعد عام 2013.
قصف جوي إسرئيلي بالقرب من اللاذقية
تعرضت اللاذقية، بحسب ما قاله محافظها، إلى غارة إسرائيلية قتل خلالها مدني وأصيب ستة آخرون، بينهم طفل ووالدته، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، من بينها تضرر منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.
واستهدف القصف مواقع مدنية في ريف المحافظة.
وأكد مصدر عسكري سوري هذه الأنباء، وقال إن الغارة الجوية نفذت فجر اليوم من اتجاه جنوب غرب اللاذقية، وقد تصدت لها وسائط الدفاع الجوي، وأسقط بعضها بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية، وأشار إلى أن الهدف من الهجوم ربما كان مصنعا للبلاستيك.
واستهدفت الضربات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية أجزاء كثيرة من سوريا، لكن نادرا ما أصابت تلك الهجمات اللاذقية القريبة من القاعدة الجوية الروسية الرئيسية في حميميم.
ولم تعلق إسرائيل بعد على هذه الأنباء ونادرا ما تعلق على مثل هذه الضربات.