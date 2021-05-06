الجيش الإسرائيلي يقتل صبيا فلسطينيا في السادسة عشرة من عمره، و البنتاغون تتعقب مسار الصاروخ الصيني وجاهزة لاعتراضه

الصاروخ الصيني: قد يصل الأرض السبت والبنتاغون يرصد مساره وجاهز لاعتراضه
أعلنت قيادة الفضاء الأمريكية أنها ترصد بقلق حطام الصاروخ الصيني الذي تاه جزء منه في الفضاء في الأسبوع الماضي.
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة جاهزة لاعتراض الحطام قبل سقوطه وأكد أن واشنطن ملتزمة بمعالجة مخاطر الازدحام المتزايد في الفضاء بسبب حطام الأجسام السابحة فيه وتزايد الأنشطة.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض عزم الولايات المتحدة على العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء.
وكانت المخاوف قد تزايدت بسبب احتمال سقوط الصاروخ الصيني الضخم وتعذر معرفة المكان الذي سيسقط فيه.
خرج الصاروخ عن السيطرة وانطلق في الفضاء قبل أيام، واتجه نحو الأرض. منخفضا وفقا لبعض التقديرات دون 300 كيلو مترا فوق مستوى سطح البحر.
وذكرت وسائل الإعلام أن الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 ب" قد مر فوق العراق يوم الثلاثاء.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنها تتعقب مسار الصاروخ الصيني الذي من يفترض أن يدخل الغلاف الجوي في نهاية هذا الأسبوع ويخشى أن يقع في منطقة مأهولة بالسكان.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن وزير الدفاع لويد أوستن "أُبلغ بالأمر".
وكانت الصين قد أطلقت الخميس الفائت أول وحدة من محطتها الفضائية "سي اس اس" وهو صاروخ "لونغ مارش 5 بي". ويرجح أن يصل الأرض يوم السبت، ويعتقد أن جسم الصارخ لايزال سليما. وفي هذه الحالة قد يسقط في بحر ما بما أن المياه تغطي 70 في المئة من سطح الأرض. لكن هذا غير مؤكد. ويمكن أن يتحطم في منطقة مأهولة بالسكان أو على سفينة.
وردا على سؤال عن إمكانية تدميره قال المتحدث باسم البنتاغون إنه "من السابق لأوانه" قول ذلك.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض. ففي إبريل/نيسان 2018 تفكك المختبر الفضائي "تيانغونغ-1" عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل.
ونفت السلطات الصينية أن تكون قد فقدت السيطرة على المختبر.
الجيش الإسرائيلي يقتل صبيا فلسطينيا ويقبض على المشبه به في إطلاق نار على مستوطنين
أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني في الـ16 عاما مساء الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي
في قرية أودلا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي إن الجنود طبقوا تعليمات إطلاق النار، عقب إلقاء زجاجات حارقة على
القوة العسكرية. ولم يصب أي من الجنود بأذى. ويتواصل التحقيق في
ملابسات الحادث.
وأعلن الهلال الأحمر
الفلسطيني فرع القدس عن إصابة 22 فلسطينيا مساء الأربعاء خلال مواجهات مع
الشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
وأضاف الهلال الأحمر في
بيانه أن الإصابات تراوحت بين إصابات بالرصاص المطاطي، والضرب
المبرح، واستنشاق غاز خانق، وبسبب القنابل الصوتية.
وتعرضت مناطق في شمال
الضفة الغربية لتمشيط عسكري واسع نفذه الجيش الإسرائيلي، بحثا عن مطلق الرصاص على
ثلاثة من المستوطنين بالقرب من حاجز زعترة، أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين.
وأصدر الجيش الإسرائيلي
عند انتهاء العملية بيانا أكد فيه أن جهاز الاستخبارات، الشاباك، والجيش
الإسرائيلي ألقى القبض، بعد نشاط مكثف، على المشتبه به في قرية سلواد، وهو من سكان
ترمسعيا، وغير منتم إلى أي تنظيم. وأحيل إلى التحقيق.
وأدان الناطق باسم
الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قتل الفتى سعيد عودة في قرية أودلا جنوب
مدينة نابلس، ووصفه بـ"الجريمة".
وقال أبو ردينة، إن
"الحكومة الإسرائيلية ما زالت تصر على المضي في ذات السياسة من عمليات القتل
والإعدامات الميدانية، وإنزال أشد العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا وممتلكاته،
بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية."
ودعا أبو ردينة المجتمع
الدولي ومؤسساته ومجلس الأمن الدولي، إلى "توفير الحماية الدولية للشعب
الفلسطيني من الحكومة الإسرائيلية وانتهاكاتها المتواصلة، كالاستيلاء على البيوت
في حي الشيخ جراح، ومواصلة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية."
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الصاروخ الصيني: قد يصل الأرض السبت والبنتاغون يرصد مساره وجاهز لاعتراضه
أعلنت قيادة الفضاء الأمريكية أنها ترصد بقلق حطام الصاروخ الصيني الذي تاه جزء منه في الفضاء في الأسبوع الماضي. وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة جاهزة لاعتراض الحطام قبل سقوطه وأكد أن واشنطن ملتزمة بمعالجة مخاطر الازدحام المتزايد في الفضاء بسبب حطام الأجسام السابحة فيه وتزايد الأنشطة.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض عزم الولايات المتحدة على العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء. وكانت المخاوف قد تزايدت بسبب احتمال سقوط الصاروخ الصيني الضخم وتعذر معرفة المكان الذي سيسقط فيه.
خرج الصاروخ عن السيطرة وانطلق في الفضاء قبل أيام، واتجه نحو الأرض. منخفضا وفقا لبعض التقديرات دون 300 كيلو مترا فوق مستوى سطح البحر. وذكرت وسائل الإعلام أن الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 ب" قد مر فوق العراق يوم الثلاثاء.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنها تتعقب مسار الصاروخ الصيني الذي من يفترض أن يدخل الغلاف الجوي في نهاية هذا الأسبوع ويخشى أن يقع في منطقة مأهولة بالسكان. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن وزير الدفاع لويد أوستن "أُبلغ بالأمر".
وكانت الصين قد أطلقت الخميس الفائت أول وحدة من محطتها الفضائية "سي اس اس" وهو صاروخ "لونغ مارش 5 بي". ويرجح أن يصل الأرض يوم السبت، ويعتقد أن جسم الصارخ لايزال سليما. وفي هذه الحالة قد يسقط في بحر ما بما أن المياه تغطي 70 في المئة من سطح الأرض. لكن هذا غير مؤكد. ويمكن أن يتحطم في منطقة مأهولة بالسكان أو على سفينة.
وردا على سؤال عن إمكانية تدميره قال المتحدث باسم البنتاغون إنه "من السابق لأوانه" قول ذلك.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض. ففي إبريل/نيسان 2018 تفكك المختبر الفضائي "تيانغونغ-1" عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل. ونفت السلطات الصينية أن تكون قد فقدت السيطرة على المختبر.
الجيش الإسرائيلي يقتل صبيا فلسطينيا ويقبض على المشبه به في إطلاق نار على مستوطنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني في الـ16 عاما مساء الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية أودلا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود طبقوا تعليمات إطلاق النار، عقب إلقاء زجاجات حارقة على القوة العسكرية. ولم يصب أي من الجنود بأذى. ويتواصل التحقيق في ملابسات الحادث.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فرع القدس عن إصابة 22 فلسطينيا مساء الأربعاء خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
وأضاف الهلال الأحمر في بيانه أن الإصابات تراوحت بين إصابات بالرصاص المطاطي، والضرب المبرح، واستنشاق غاز خانق، وبسبب القنابل الصوتية.
وتعرضت مناطق في شمال الضفة الغربية لتمشيط عسكري واسع نفذه الجيش الإسرائيلي، بحثا عن مطلق الرصاص على ثلاثة من المستوطنين بالقرب من حاجز زعترة، أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين.
وأصدر الجيش الإسرائيلي عند انتهاء العملية بيانا أكد فيه أن جهاز الاستخبارات، الشاباك، والجيش الإسرائيلي ألقى القبض، بعد نشاط مكثف، على المشتبه به في قرية سلواد، وهو من سكان ترمسعيا، وغير منتم إلى أي تنظيم. وأحيل إلى التحقيق.
وأدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قتل الفتى سعيد عودة في قرية أودلا جنوب مدينة نابلس، ووصفه بـ"الجريمة".
وقال أبو ردينة، إن "الحكومة الإسرائيلية ما زالت تصر على المضي في ذات السياسة من عمليات القتل والإعدامات الميدانية، وإنزال أشد العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا وممتلكاته، بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية."
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي ومؤسساته ومجلس الأمن الدولي، إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الحكومة الإسرائيلية وانتهاكاتها المتواصلة، كالاستيلاء على البيوت في حي الشيخ جراح، ومواصلة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية."