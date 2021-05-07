فيروس كورونا: مليون ونصف مليون إصابة جديدة في الهند خلال أسبوع ، وفي السعودية تلقي اللقاح شرط العودة إلى مقار العمل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أمس الخميس أن قواته تكمنت من القبض على قيادي في تنظيم الدولة، أرشدهم إلى عناصر عديدة وبارزة في التنظيم.

واستطاعت بعد ذلك قتل واعتقال عدد كبير منهم في مناطق وعرة ونائية في أطراف العاصمة بغداد وهي الرضوانية، والزيدان، واليوسفية، والدورة.

وذكر بيان جهاز المكافحة أن العملية أسفرت عن مقتل مسؤول إعلامي في المنطقة ومسؤول أمن، والقاضي الشرعي لما يعرف بولاية الجنوب.

وأكد البيان أن القتلى ساهموا بمساعدة الانتحاريين الذين قاموا بتفجير أنفسهم في ساحة الطيران وسط بغداد في الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي .