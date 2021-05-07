فيروس كورونا: مليون ونصف مليون إصابة جديدة في الهند خلال أسبوع ، وفي السعودية تلقي اللقاح شرط العودة إلى مقار العمل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أمس الخميس أن قواته تكمنت من القبض على قيادي في تنظيم الدولة، أرشدهم إلى عناصر عديدة وبارزة في التنظيم. واستطاعت بعد ذلك قتل واعتقال عدد كبير منهم في مناطق وعرة ونائية في أطراف العاصمة بغداد وهي الرضوانية، والزيدان، واليوسفية، والدورة. وذكر بيان جهاز المكافحة أن العملية أسفرت عن مقتل مسؤول إعلامي في المنطقة ومسؤول أمن، والقاضي الشرعي لما يعرف بولاية الجنوب. وأكد البيان أن القتلى ساهموا بمساعدة الانتحاريين الذين قاموا بتفجير أنفسهم في ساحة الطيران وسط بغداد في الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي .
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تنظيم الدولة: قتل واعتقال عدد كبير من عناصره في بغداد
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أمس الخميس أن قواته تكمنت من القبض على قيادي في تنظيم الدولة، أرشدهم إلى عناصر عديدة وبارزة في التنظيم.
واستطاعت بعد ذلك قتل واعتقال عدد كبير منهم في مناطق وعرة ونائية في أطراف العاصمة بغداد وهي الرضوانية، والزيدان، واليوسفية، والدورة.
وذكر بيان جهاز المكافحة أن العملية أسفرت عن مقتل مسؤول إعلامي في المنطقة ومسؤول أمن، والقاضي الشرعي لما يعرف بولاية الجنوب.
وأكد البيان أن القتلى ساهموا بمساعدة الانتحاريين الذين قاموا بتفجير أنفسهم في ساحة الطيران وسط بغداد في الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي .
فيروس كورونا: مليون ونصف مليون إصابة جديدة في الهند خلال أسبوع
بلغت حالات الإصابة في الهند رقما قياسيا جديدا إذ تجاوز عدد الحالات في أسبوع واحد أكثر من مليون ونصف المليون.
وطالب زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي يوم الجمعة الحكومة بتطعيم البلاد بأكملها بسرعة للحد من الموجة الثانية القاتلة التي شهدت ارتفاعا مميتا في الإصابات.
ووجه غاندي رسالة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي شديدة اللهجة وقال: إن االسبب الرئيسي الذي وضع الهند في موقف خطير هو افتقار الحكومة إلى استراتيجية واضحة لمكافحة المرض وعدم وجود برنامج تطعيم واضح .
وحذرت المحكمة العليا في الهند الحكومة المركزية من خطورة الوضع الحالي وقضت بضرورة توفير 700 طن متري من الأكسجين الطبي إلى دلهي يوميا، إذ تواجه العاصمة ارتفاعا متزايدا وخطيرا في معدلات الإصابة.
وهدد القضاة باتخاذ إجراءات ضد الحكومة إذا لم تمتثل. كما حكمت المحكمة لصالح ولاية أخرى، يقضي بأن يصل الإمداد اليومي في ولاية كارناتاكا إلى 1200 طن متري.
لكن الحكومة المركزية تقول إن نظام الرعاية الصحية منهك للغاية وقد لايكون هذا القرار قابلا للتطبيق.
لقاح فيروس كورونا شرط إلزامي للعودة إلى مقار العمل في السعودية
فرضت السعودية بحسب ما ذكره الإعلام المحلي اليوم شرط تلقي اللقاح لعودة الموظفين إلى أماكن العمل، وسيكون الشرط إلزاميا ويشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
لم تتضح بعد آلية العمل بالقرار وموعد بدء تطبيقه، لكن المملكة تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضمان بيئة صحية آمنة للعودة إلى الحياة الطبيعية.
وحثت المملكة كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على الحصول على لقاح كورونا للعودة إلى عملهم.